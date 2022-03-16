Від початку війни в Україні загинули 103 дитини, поранені понад 100, - Венедіктова

Станом на ранок 16 березня від військових дій РФ в Україні загинули 103 дитини і ще понад 100 травмовані.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська війна проти українських дітей - 103 загинуло і більше 100 поранено", - уточнила генпрокурор.

За її інформацією, загарбники вбивають щойнайменше 5 наших дітей щодня.

"Сьогодні вранці офіційна цифра перетнула критичну і страшну відмітку 100. Дані не остаточні - в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях у прокурорів та правоохоронців немає можливості оглядати місця обстрілів. Агресор розбомбив більше 400 закладів освіти, 59 - стерті з лиця землі", - додає вона.

Венедіктова зауважила, що звернулася з цього приводу до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей.

Важливо, щоб спеціалізовані установи ООН якнайшвидше прийняли рішення про реалізацію місії щодо оцінки порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні.

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