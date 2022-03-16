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Від початку війни в Україні загинули 103 дитини, поранені понад 100, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку війни в Україні загинули 103 дитини, поранені понад 100, - Венедіктова

Станом на ранок 16 березня від військових дій РФ в Україні загинули 103 дитини і ще понад 100 травмовані.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська війна проти українських дітей - 103 загинуло і більше 100 поранено", - уточнила генпрокурор.

За її інформацією, загарбники вбивають щойнайменше 5 наших дітей щодня.

"Сьогодні вранці офіційна цифра перетнула критичну і страшну відмітку 100. Дані не остаточні - в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях у прокурорів та правоохоронців немає можливості оглядати місця обстрілів. Агресор розбомбив більше 400 закладів освіти, 59 - стерті з лиця землі", - додає вона.

Венедіктова зауважила, що звернулася з цього приводу до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей.

Важливо, щоб спеціалізовані установи ООН якнайшвидше прийняли рішення про реалізацію місії щодо оцінки порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щосекунди одна українська дитина стає біженцем, - ЮНІСЕФ

Автор: Ірина Дашківська
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103,,, Якщо уявити личко кожного, це невимовно багато. І який біль за кожним.
Хто ще скаже про парашкованів"братья"? Хто ще скаже, що в них є жалість і совість?
Скажіть мені це - і я вас **** в лобєшнік.
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16.03.2022 09:32 Відповісти
Нехай КОЖЕН мацкаль опиниться в пеклі ще при житті за все шо вони роблять !!
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16.03.2022 09:34 Відповісти
гинуть діти, а ООН свою функцію не виконує, свої війська в Україну не вводить. НАТО літаки та ПВО не надає. Чого чекають чи чого бажають тут, коли кожного дня гинуть люди?
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16.03.2022 09:47 Відповісти
Прийми Боженька безвинні Душі навмисно вбитих янголів України...

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16.03.2022 10:17 Відповісти
За вбивство дітей ніколи вам рашиські варвари не буде прощення ,будьте прокляті виродки ,ваш кривавий кат і ваше дибільне насиление.
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16.03.2022 12:15 Відповісти
За кожну скалічена та вбитую українску дитину, хай здохне 100 кацапських лічінок
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16.03.2022 13:11 Відповісти
 
 