УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10749 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
9 845 13
армія РФ (13520) Київ (13851) ЗСУ (5733) Залужний (590)

Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний

Оборона Києва - наше стратегічне завдання.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави", - пише Залужний.

Крім того, він зауважив, що до захисту столиці масово долучаються самі містяни.

"Київ вистоїть!", - запевняє Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плани РФ взяти Київ "не реалізуються ніколи", - Кличко

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Киев несомненно выстоит, но пора уже на Мариупольском направлении что-то делать. Рашисты туда от Николаева всю арту отвели, если Мариуполь падет, Украина не только потеряет одни из самых боеспособных частей, но враг получит моральный подъем и возможность концетрировать свои силы на других направлениях.
показати весь коментар
16.03.2022 09:44
+4
Путин - террорист, россияне - фашисты
показати весь коментар
16.03.2022 09:39
+4
Ещё один эксперт, бегом в армию
показати весь коментар
16.03.2022 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путин - террорист, россияне - фашисты
показати весь коментар
16.03.2022 09:39 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
показати весь коментар
16.03.2022 09:42 Відповісти
Марику помощь дайте, стратеги!
показати весь коментар
16.03.2022 09:42 Відповісти
Ещё один эксперт, бегом в армию
показати весь коментар
16.03.2022 09:43 Відповісти
Киев несомненно выстоит, но пора уже на Мариупольском направлении что-то делать. Рашисты туда от Николаева всю арту отвели, если Мариуполь падет, Украина не только потеряет одни из самых боеспособных частей, но враг получит моральный подъем и возможность концетрировать свои силы на других направлениях.
показати весь коментар
16.03.2022 09:44 Відповісти
Мало того, это даст им следующий плацдарм.
показати весь коментар
16.03.2022 09:50 Відповісти
Зеленский должен переехать в МАриуполь... и тогда его будут защишщать не хуже Киева.
показати весь коментар
16.03.2022 09:59 Відповісти
лично он вообще то похрен защитникам Украины. они свою страну защищают а не криворогого шлимазла
показати весь коментар
16.03.2022 11:17 Відповісти
А Мариуполь ?
показати весь коментар
16.03.2022 09:45 Відповісти
Київ відіб'ється. Допоможіть Маріуполю!
показати весь коментар
16.03.2022 09:56 Відповісти
Маріуполю треба допомогти.
показати весь коментар
18.03.2022 00:59 Відповісти
 
 