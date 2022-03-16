Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний

Оборона Києва - наше стратегічне завдання.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави", - пише Залужний.

Крім того, він зауважив, що до захисту столиці масово долучаються самі містяни.

"Київ вистоїть!", - запевняє Залужний.

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