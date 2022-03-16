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Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний
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Оборона Києва - наше стратегічне завдання.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.
"Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави", - пише Залужний.
Крім того, він зауважив, що до захисту столиці масово долучаються самі містяни.
"Київ вистоїть!", - запевняє Залужний.
Топ коментарі
+10 Azer Huseynov
показати весь коментар16.03.2022 09:44
+4 true story
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+4 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар16.03.2022 09:43
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA