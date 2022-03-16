Під Києвом усю ніч йшли артилерійські бої: ЗСУ вели наступальні дії, операція іде нормально. ППО збила російську ракету, - МВС

Упродовж ночі українська армія вела наступальні дії, внаслідок яких знищено "достатньо багато" військової техніки російських загарбників та особового складу.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні цілу ніч були артилерійські бої, цілу ніч українська армія вела наступальні дії, цілу ніч той, хто живе в Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально, в цілому. Я буду дуже акуратно говорити, ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили. Більш точні дані буде оприлюднювати трішки пізніше Генеральний штаб, але станом на зараз в цілому операція іде нормально", - розповів Денисенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Він також поінформував, що сьогодні близько шостої ранку російські окупанти знову обстрілювали місто Київ.

"ППО спрацювало, була збита як мінімум одна ракета…", - сказав радник міністра МВС.

За його словами, внаслідок обстрілів стався обвал верхніх поверхів двох житлових будинків, де наразі працюють пожежники та рятувальники.

"Про жертви будемо говорити трішки пізніше", - уточнив Денисенко.