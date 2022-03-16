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Під Києвом усю ніч йшли артилерійські бої: ЗСУ вели наступальні дії, операція іде нормально. ППО збила російську ракету, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Києвом усю ніч йшли артилерійські бої: ЗСУ вели наступальні дії, операція іде нормально. ППО збила російську ракету, - МВС

Упродовж ночі українська армія вела наступальні дії, внаслідок яких знищено "достатньо багато" військової техніки російських загарбників та особового складу.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні цілу ніч були артилерійські бої, цілу ніч українська армія вела наступальні дії, цілу ніч той, хто живе в Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально, в цілому. Я буду дуже акуратно говорити, ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили. Більш точні дані буде оприлюднювати трішки пізніше Генеральний штаб, але станом на зараз в цілому операція іде нормально", - розповів Денисенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Він також поінформував, що сьогодні близько шостої ранку російські окупанти знову обстрілювали місто Київ.

"ППО спрацювало, була збита як мінімум одна ракета…", - сказав радник міністра МВС.

За його словами, внаслідок обстрілів стався обвал верхніх поверхів двох житлових будинків, де наразі працюють пожежники та рятувальники.

"Про жертви будемо говорити трішки пізніше", - уточнив Денисенко.
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Топ коментарі
+38
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16.03.2022 09:53
+26
Молодці, хлопці, давіть гадів!
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16.03.2022 09:51
+23
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16.03.2022 09:54
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Молодці, хлопці, давіть гадів!
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16.03.2022 09:51 Відповісти
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16.03.2022 09:53 Відповісти
Таки дебіл , але вже не головний дебіл.
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16.03.2022 10:17 Відповісти
Россия обратилась за помощью к Северной Корее, - Mirror

Как сообщает издание, Ким Чен Ын отказался помогать и назвал Россию "слишком сумасшедшей".
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16.03.2022 10:57 Відповісти
***, это реально успех Путлера, что бы даже епанутый на всю голову корейский диктатор расстреливающих своих генералов из миномета сказал что ты слишком сумасшедший.
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16.03.2022 10:58 Відповісти
Из зенитного пулемета.
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16.03.2022 11:33 Відповісти
О це досягнення, рівень Бог!
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16.03.2022 11:11 Відповісти
В добру годину!
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16.03.2022 09:53 Відповісти
Чорти в пеклі вкалують без перекурів.
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16.03.2022 09:53 Відповісти
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16.03.2022 09:54 Відповісти
Панове м. Києва, будьте уважні

Слово "паляниця" не пройде

Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ

- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.

- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)

- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.

#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
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16.03.2022 10:31 Відповісти
Фейк, я еще вчера писал. В Буче орки. А сегодня Цензор подтвердил.Censor
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16.03.2022 10:40 Відповісти
так в твоей новости написано "у вивторок" то есть 15 числа, а ******* твоих собратьев в ночь с 15 на 16-е
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16.03.2022 11:28 Відповісти
Бои были в Ирпене и в Гостомеле. В Буче пока орки.
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16.03.2022 11:34 Відповісти
сказали что брехня...
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16.03.2022 17:51 Відповісти
когда примут решение посылать ответку по территории орды? через крымский мост стоит до сих пор.
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16.03.2022 09:55 Відповісти
Там не по крымскому мосту а скорее нужно ****бнуть по базе ЧФ в Ватостополе чтобы орки вспомнтили турецко-росийскую войну
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16.03.2022 10:14 Відповісти
да хоть что то
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16.03.2022 10:16 Відповісти
покажіть вже карту бойових дій
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16.03.2022 09:55 Відповісти
Навіщо? Це оперативна службова інформація. Навіщо вона вам?
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16.03.2022 09:58 Відповісти
ну ти спитав. Я тут живу, мої діти, маю знати, що ворога відігнали
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16.03.2022 10:09 Відповісти
Тут така справа, що йдуть контактні бої. Сьогодні відігнати, завтра відступили. Це ні про що не говорить. Просто треба вірити. Особисто я впевнений, що ми відіб'є ось і постійно про це говорю і дітям, і батькам. Тільки для оперативних кариют зараз не час. Бо проюи поганому за' язку у ворога часто про зміну оперативної ситуації ворог дізнається саме від от такої інформації у соцмережах і встигає провести контрзаходи. Мені подобається, що саме зараз плання інформації для громадян стало дозованим і продуманим, не стало місця для селфачів і популістів. Інформація не подажться в режимі реального часу, а лише тоді, коли пересттає бути корисною для ворога і відповідно її оперативність становить небезпеку для наших підрозділів. Не можна власний спокій міняти на небезпеку для військових. Спробуйте це зрозуміти. Це справді важливо.
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16.03.2022 10:36 Відповісти
мені важливо, щоб ворог був знищений. Але хочу володіти розумінням, що відбувається
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16.03.2022 10:41 Відповісти
Війна, шановний. Війна. І я так розумію, над Вашим містом український прапор? Отже все добре.
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16.03.2022 10:42 Відповісти
я в Києві, звичайно прапор наш. Чую канонаду.
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16.03.2022 10:45 Відповісти
Я знаю, що це важко. Але у вас є індикатор. Це уряд і президент. Вони у Києві, отже вам нічого не загрожує. Маю на увазі, окупація. Зараз ця війна має ознаки затягування. Вона переходить у війну на виснаження. Звичайно, у кацапів більше ресурсів, але й витрачаєють вони їх більше і швидше. А додаткові брати ніде. Так крилатих ракет і балістичних у них залишилось мало. І деяку їх кількість зарезервовано під ядерні боєголовки. Отже цієї зброї киянам боятися не варто. А на гарматний постріл до Києва ЗСУ їх не пвдпускають. Вірте у ЗСУ. Не шукайте інформації більше, ніж витпимує ваша психіка. Я обмежив власні джерела лише Цензором і УП, а також офіційними сторінками Міноборони та офіційним телебаченням. Закрив профілі у соцмережах і нічого не фотографую. Повірте, стало набагато спокійніше. У мене немає підстав (переконався вже особисто) не вірити офіційним джерелам. Все буде добре. Ми переможемо.
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16.03.2022 10:55 Відповісти
на гарматний постріл до Києва ЗСУ їх не пвдпускають

підпустили...куреневка и святошино. Обстрелы артой...
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Будь-які карти у вільному доступі будуть із запізненням на добу-дві в кращому випадку. Думаю зрозуміло чому.
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16.03.2022 10:42 Відповісти
https://liveuamap.com/

Звичайно не точна. Але точна картина хіба-що в генштабі. Та й то умовно.
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16.03.2022 10:12 Відповісти
ядерний вибух у Донецьку?
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16.03.2022 10:43 Відповісти
Смерть х₽йлу і всій ординськй наволочі!
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16.03.2022 09:56 Відповісти
За Броди і за Львів
****...москалів.
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 09:57 Відповісти
***** если не остановится и не даст заднюю то на девятое мая будет как и Лукашонка унитазы и трактора на параде показывать
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16.03.2022 09:58 Відповісти
Дядюшка Шу


@*****

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44 мин



Россияне, думающие, что их жизнь не зависит от доллара, представляют величайшую загадку для современной науки, потому что совершенно неясно, как они могут думать без мозгов.
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16.03.2022 10:01 Відповісти
 
 