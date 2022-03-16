Під Києвом усю ніч йшли артилерійські бої: ЗСУ вели наступальні дії, операція іде нормально. ППО збила російську ракету, - МВС
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Упродовж ночі українська армія вела наступальні дії, внаслідок яких знищено "достатньо багато" військової техніки російських загарбників та особового складу.
Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні цілу ніч були артилерійські бої, цілу ніч українська армія вела наступальні дії, цілу ніч той, хто живе в Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально, в цілому. Я буду дуже акуратно говорити, ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили. Більш точні дані буде оприлюднювати трішки пізніше Генеральний штаб, але станом на зараз в цілому операція іде нормально", - розповів Денисенко.
Він також поінформував, що сьогодні близько шостої ранку російські окупанти знову обстрілювали місто Київ.
"ППО спрацювало, була збита як мінімум одна ракета…", - сказав радник міністра МВС.
За його словами, внаслідок обстрілів стався обвал верхніх поверхів двох житлових будинків, де наразі працюють пожежники та рятувальники.
"Про жертви будемо говорити трішки пізніше", - уточнив Денисенко.
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Как сообщает издание, Ким Чен Ын отказался помогать и назвал Россию "слишком сумасшедшей".
Слово "паляниця" не пройде
Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ
- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.
- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)
- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.
#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
підпустили...куреневка и святошино. Обстрелы артой...
Звичайно не точна. Але точна картина хіба-що в генштабі. Та й то умовно.
****...москалів.
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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Россияне, думающие, что их жизнь не зависит от доллара, представляют величайшую загадку для современной науки, потому что совершенно неясно, как они могут думать без мозгов.