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Окупанти розгромили будівлю Бучанської міськради та взяли 6 працівників у полон. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти розгромили будівлю Бучанської міськради та взяли 6 працівників у полон. ПЕРЕЛІК

Російські окупанти у вівторок увечері влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів.

Про це повідомила пресслужба міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: У Бучі російські окупанти ховають техніку у дворах житлових будинків. ВIДЕО

От список полонених:

1) Гапченко Дмитро Олександрович;

2) Черкаський Леонід Юхимович;

3) Циган Микола Володимирович;

4) Ющенко Анатолій Вікторович;

5) Уманець Володимир Олександрович;

6) Матюк Сергій Олександрович.

В міськраді зазначили, що окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
росіяни - фашисти. росія має бути знищена. Навіть згадки про цю імперію зла маєть бути знищені.
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16.03.2022 09:55
+7
Рашизм = фашизм
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16.03.2022 09:58
+3
А говорили, что откинули врага от Киева, зачем врать про контрнаступление? Буча граничит с городской чертой Киева, если кто не знал...
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16.03.2022 10:18
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росіяни - фашисти. росія має бути знищена. Навіть згадки про цю імперію зла маєть бути знищені.
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16.03.2022 09:55 Відповісти
Буча7 ***** без паники.
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16.03.2022 09:58 Відповісти
Рашизм = фашизм
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16.03.2022 09:58 Відповісти
Рашизм против Украины = фаршизм.
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16.03.2022 10:05 Відповісти
А говорили, что откинули врага от Киева, зачем врать про контрнаступление? Буча граничит с городской чертой Киева, если кто не знал...
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16.03.2022 10:18 Відповісти
Ты смотри на снятую с десяти ракурсов разбомбленную под Харьковом колонну и радуйся радуйся.
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16.03.2022 10:43 Відповісти
Похоже, что оно рыдать з своими орками будет.
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16.03.2022 12:08 Відповісти
*****, а трудно заметить, что твои грабили мерию Буч вчера, а сегодня уже полдень?
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16.03.2022 12:10 Відповісти
****** это ты и твой отец, щенок.

У меня дом в том районе, конечно я волнуюсь. А ты кроме того, что *****, так ещё и дебил. Контрнаступ был тоже вчера.

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16.03.2022 13:06 Відповісти
 
 