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Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків кардинально змінює диспозиції сторін, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків наразі дуже важлий. Це кардинально змінює диспозиції сторін.
Про це у своєму твітері пише член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях", - зауважив він.
Топ коментарі
+20 Перехватчик
показати весь коментар16.03.2022 10:07
+16 taddyboy Harper
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+8 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар16.03.2022 10:10
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Будь ласка, зачекайте...
И поставить под защиту женщин и детей- бо кацапы мародерствуют , убивают и НАСИЛУЮТ женщин
https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
и в ООН поднять вопрос о насиловании женщин украинок
ЭТО В ГЕНАХ У КАЦАПОВ - мародёрство и насилие
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12 ч
Друг написал, просит помочь вывезти кота из России. Говорит, ему пишут ватные родственники, с ним ранее толком не общавшиеся и до последнего поддерживавшие Путина, и просят вывезти их в Европу.
Но он решил вывезти кота. И мне сложно его осуждать. Кот хотя бы за Путина не топил.
За что умирать? За дворцы путина?
- А за что он умер?
- За дворец путина в Геленджике.
Хтось їм нарешті дасть по мізках за такі заяви??? У цей самий час ці "конструктивніші" вбивають десятками мирних громадян, нищать міста. і взагалі, після визнання пуйла міжнарроодним воєнним злочинцем переговори з його ідеологічними емісарами - це вже пахне колаборантством. Переговори можна вести тепер лише на своїх умовах із жорсткими своїми вимогами, а не торгуючи суверенітетом за черговий комплімент від ворожих виродків. Нижче повідомлення від заступника Єрмака Ігоря Жовкви:
Переговори між рф та Україною стали «конструктивнішими»
"У перших раундах росія не була готова почути нашу позицію, ставила ультиматуми: Україна має здатися, скласти зброю, що наш президент підпише капітуляцію. Зараз росія каже трохи іншим тоном."
2 hrs ·
Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.
По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.
По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).
По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.
По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.
Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.
І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?
Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.