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Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків кардинально змінює диспозиції сторін, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків кардинально змінює диспозиції сторін, - Подоляк

Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків наразі дуже важлий. Це кардинально змінює диспозиції сторін.

Про це у своєму твітері пише член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з РФ продовжаться завтра, наявні принципові суперечності, але місце для компромісу є, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Яков Григорьев


@**********

·
12 ч



Друг написал, просит помочь вывезти кота из России. Говорит, ему пишут ватные родственники, с ним ранее толком не общавшиеся и до последнего поддерживавшие Путина, и просят вывезти их в Европу.
Но он решил вывезти кота. И мне сложно его осуждать. Кот хотя бы за Путина не топил.
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16.03.2022 10:07
+16
Так давай селфі з Агрохімією і координати об'єктів- так само як на Яворові було
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16.03.2022 10:05
+8
Стоят такие потом люди над могилой русского солдата.

- А за что он умер?

- За дворец путина в Геленджике.
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16.03.2022 10:10
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Надо бы методами УПА НА ЗАХВАЧЕННЫХ землях действовать
И поставить под защиту женщин и детей- бо кацапы мародерствуют , убивают и НАСИЛУЮТ женщин

https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
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16.03.2022 10:02 Відповісти
Объявить сафари на насильников
и в ООН поднять вопрос о насиловании женщин украинок
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16.03.2022 10:03 Відповісти
ООН виразить глибоку стурбованість.
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16.03.2022 10:09 Відповісти
Брысь кацапская нулёвка под лавку
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16.03.2022 10:19 Відповісти
Вважаєте оце ріам.тв гідним довіри джерелом інформаціі?
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16.03.2022 10:24 Відповісти
Знаю , что это происходит по всей захваченной территории.

ЭТО В ГЕНАХ У КАЦАПОВ - мародёрство и насилие
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16.03.2022 10:27 Відповісти
Так давай селфі з Агрохімією і координати об'єктів- так само як на Яворові було
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16.03.2022 10:05 Відповісти
Це однодумець Пороха, а ЗЕ його ніколи туди не призначить.
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16.03.2022 10:13 Відповісти
Боже борони ,щоб Турчинов був "однодумець" Петра . Зараз він тимчасово з ним і не більше того.
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16.03.2022 10:26 Відповісти
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16.03.2022 10:30 Відповісти
?Це як то?Він же очолює виборчий штаб ЄС?
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16.03.2022 10:33 Відповісти
І що далі ? Він і в БЮТі був правою рукою Юлі . І де тепер він , а де Юля ?
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16.03.2022 11:12 Відповісти
Нульовка не пиши чого не знаєш.
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16.03.2022 10:32 Відповісти
Не підгорай , істєрічка .
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16.03.2022 11:13 Відповісти
Слово "важлий" як перекладається на українську?
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16.03.2022 10:06 Відповісти
Може це зі сленгу 95 кварталу. Бо в українській мові значення такого слова нема.
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16.03.2022 10:11 Відповісти
Яков Григорьев


@**********

·
12 ч



Друг написал, просит помочь вывезти кота из России. Говорит, ему пишут ватные родственники, с ним ранее толком не общавшиеся и до последнего поддерживавшие Путина, и просят вывезти их в Европу.
Но он решил вывезти кота. И мне сложно его осуждать. Кот хотя бы за Путина не топил.
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16.03.2022 10:07 Відповісти
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16.03.2022 10:10 Відповісти
А ще можна допомогти з акваріумними рибками..Звичайно,не безкоштовно )))\\\)))
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16.03.2022 10:11 Відповісти
"Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях"

За что умирать? За дворцы путина?
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16.03.2022 10:09 Відповісти
Стоят такие потом люди над могилой русского солдата.

- А за что он умер?

- За дворец путина в Геленджике.
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16.03.2022 10:10 Відповісти
Перемылим орду, нам некуда отступать, это наша земля, надо больше оружия все используем
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16.03.2022 10:15 Відповісти
я х.з де вони тікають, уся луганщина, та прилегла до неї харківщина забита руснявими колонами, Сватово взагалі російську тряпку вивісили
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16.03.2022 10:18 Відповісти
Подоляк имеет доступ к планам генштаба? Советник начальника канцелярии. Почему его мнение интересует и публикуется журналистами?
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16.03.2022 10:26 Відповісти
він просто словоблуд і піарщик
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16.03.2022 10:34 Відповісти
Тарас Чорновіл





Хтось їм нарешті дасть по мізках за такі заяви??? У цей самий час ці "конструктивніші" вбивають десятками мирних громадян, нищать міста. і взагалі, після визнання пуйла міжнарроодним воєнним злочинцем переговори з його ідеологічними емісарами - це вже пахне колаборантством. Переговори можна вести тепер лише на своїх умовах із жорсткими своїми вимогами, а не торгуючи суверенітетом за черговий комплімент від ворожих виродків. Нижче повідомлення від заступника Єрмака Ігоря Жовкви:

Переговори між рф та Україною стали «конструктивнішими»

"У перших раундах росія не була готова почути нашу позицію, ставила ультиматуми: Україна має здатися, скласти зброю, що наш президент підпише капітуляцію. Зараз росія каже трохи іншим тоном."
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16.03.2022 10:36 Відповісти
Кардинально змінити диспозицію сторін може, на жаль, ваше кодло на підкилимних перемовинах.
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16.03.2022 11:07 Відповісти
НАДО СТРОИТЬ И ПОКУПАТЬ РАКЕТЫ И КОНТРАТАКОВАТЬ ИМИ И АРТОЙ !!!
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16.03.2022 11:09 Відповісти
Andriy Magera

2 hrs ·

Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.

По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.

По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).

По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.

По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.

Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.

І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?

Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
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16.03.2022 11:36 Відповісти
Сейчас РФ обратилась за военной и экономической помощью к Китаю.Если Китай им поможет,то нужно разорвать дипломатические отношения с Китаем раз и навсегда !!!И предупредить их об этом!И все те,кто сейчас помогает русским фашистам должны быть наказаны .
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16.03.2022 11:42 Відповісти
Něčogo ruskogo na Moskvě několi ne bulo, nema jь buti ne može, ne kažuči vže pro ščosь italijske i zokrema fascistovъ.
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16.03.2022 12:11 Відповісти
Армію пуйла знищено! Краще йому негайно капітулювати з виведенням та роззброєнням російської армії, повернення Криму та Донбасу та виплата репарацій 400 млрд. дол із золотовалютних резервів, які зараз заарештовані Заходом. Інакше він втратить Ростов, Білгород та Воронеж.
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16.03.2022 13:31 Відповісти
подоляк може засунути свої думки до сраки . Це падло здало Яворівський полігон. Важлива інфо лише від ГШ ЗСУ.
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24.03.2022 09:32 Відповісти
 
 