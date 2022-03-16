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Ліквідовано два ворожі винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище на Одещині. Пілоти катапультувались і впали в Чорне море, - Командування Повітряних Сил ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зенітні ракетні війська на півдні країни знищили два ворожі винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище в Одеській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувачі Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+107 Шо Таке?
показати весь коментар16.03.2022 10:11
+63 Ivan Naumeiko 6ad19381
показати весь коментар16.03.2022 10:14
+61 Ksenia VB
показати весь коментар16.03.2022 10:13
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Слава нації
Смерть москалям
Бережіть себе, зрубуйте голови парашній гідрі без жалю!
6 керованих ракет середньої дальності Р-77, Р-27 Р або Р-27ЕР, Р-27т або Р-27ЕТ з ТГС і 6 ракет ближнього бою Р-73 з ТГС;
Вільнопадаючі бомби масою по 500 кг (до 8 одиниць) або по 250 кг (28 одиниць);
Контейнери КМГ-У (до 7 одиниць) або блоки НАР С-13 і С-8 (до 4 одиниць);
Можливі різні комбінації керованого і некерованого озброєння різного класу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30
Там є можливість пуску протирадіолокаційних Х-31П, та Х-35 з АРЛГСН
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2 hrs ·
Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.
По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.
По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).
По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.
По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.
Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.
І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?
Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.