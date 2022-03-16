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У всіх військових РФ забирають документи, щоб родичі не могли їх опізнати, - радник МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У всіх військових РФ забирають документи, щоб родичі не могли їх опізнати, - радник МВС

Радник глави МВС України Вадим Денисенко заявив, що у всіх російських військовослужбовців, яких відправляють воювати в Україну, забирають документи. Оскільки в подальшому їх не зможуть опізнати родичі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на телемарафоні.

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Денисенко висловив сподівання, що сьогодні вдасться продовжити гуманітарні коридори, оскільки здебільшого це залежить від особистої позиції керівника Кремля Володимира Путіна.

"Тому що все, що відбувається в Маріуполі і Харкові, на моє глибоке переконання, це особиста вказівка Путіна щодо блокади Маріуполя та знищення Маріуполя і Харкова. Крім того, зараз російські кораблі починають обстрілювати Маріуполь з моря. Ситуація складна", - заявив він.

При цьому радник глави МВС додав, що був убитий російський генерал-майор Мітяєв, однак при ньому не виявилося документів.

"Не слід забувати, що вчора була серйозна перемога в самому Маріуполі, коли наші війська змогли знищити велику кількість російської техніки, був убитий російський генерал-майор Мітяєв. Я хотів би звернути увагу, що у Мітяєва не було документів. Ми вже тиждень помічаємо, що у всіх російських військових забирають документи, щоб їх родичі не могли опізнати. Навіть у генерал-майора забирають документи", - підкреслив Денисенко.

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Топ коментарі
+21
Скоту и рабам документы не положены, только клеймо.
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16.03.2022 10:33
+19
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16.03.2022 10:35
+7
І наша земля бетоном.
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16.03.2022 10:34
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Скоту и рабам документы не положены, только клеймо.
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16.03.2022 10:33 Відповісти
І наша земля бетоном.
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16.03.2022 10:34 Відповісти
Та пох як прикопувати, з документами чи без. Головне, щоб мали довідки про прививки.
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16.03.2022 10:35 Відповісти
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16.03.2022 10:35 Відповісти
Нащо їм документи? По їх документах вони люди, але весь світ знає, що раша паспорт, то ветеринарний документ.
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16.03.2022 10:37 Відповісти
А де протикорабельні нептуни а, Зєлєнскій ?!?
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16.03.2022 10:38 Відповісти
Ска ти. В бой идут одни старики - YouTube
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16.03.2022 10:42 Відповісти
И куя.
Праща лучше лука? - YouTube
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16.03.2022 10:38 Відповісти
А суку бы раком.
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16.03.2022 10:40 Відповісти
Судячи по руzzьке "воїнам", в них ще забирають екіпіровку, їжу та пальне.
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16.03.2022 10:42 Відповісти
Гандоны.
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16.03.2022 10:43 Відповісти
Сека бутусов начмл меня банмит.
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16.03.2022 10:44 Відповісти
Їх життя нічого не вартує, навіщо їм документи. Їхтамнети ніхто, ото то їх і таврували Z (зеро) нуль
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16.03.2022 10:48 Відповісти
За пропавшего без вести не сразу начисляется пенсия, видимо такая экономия.
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16.03.2022 10:57 Відповісти
Пацаны вы же не дыбилы!!!???соберитесь и расстреляйте всех командиров и доберитесь до Х У Й Л А ПУТИНА!!!ЭТО БУДЕТ ЗАЩИТА ВАШЕГО ОТЕЧЕСТВА!!!
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16.03.2022 11:01 Відповісти
Війну на Україні підтримує не один Путін, а БІЛЬШІСТЬ кацапів. От коли підтримуючих буде меншість, тоді можливо і будуть стріляти і командирів і політиків...
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16.03.2022 12:48 Відповісти
А шо і мешка лука уже не дадуть? Аяяйь 😂
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16.03.2022 11:22 Відповісти
Ветеринарний паспорт свінособаки?
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16.03.2022 11:22 Відповісти
Если пропал без вести, то родня пособий не получит.
Это ещё с 1941 года. Экономия прежде всего.
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16.03.2022 11:24 Відповісти
Скорее всего ,чтобы у украинской стороны не было информации…
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16.03.2022 12:03 Відповісти
мамка отримає 5 млн рублів за ваньку, не дарма ростила труп можете не вертати, ще витрачатись на поминки, але ж бухнути можна
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16.03.2022 12:27 Відповісти
Мені насрати на кацапів, але на цензорі неодноразово виставлялись документи дохлих кацапів - військові квитки, навіть паспорта.
Не новина, а фейк. Цензор, не публікуй фейки, люба людина яка може мислити зрозуміє що це фейк.

СМЕРТЬ КАЦАПАМ !
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16.03.2022 12:41 Відповісти
 
 