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"Пташка" впала. Вночі ліквідовано ворожий літак типу Су, який завдавав ударів по Чернігову, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" станом на ранок 16 березня залишається контрольованою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

Як зазначається, вночі фахівці ППО поцілили у ворожий літак типу Су, який закидав ракетами Чернігів. "Пташка" впала.

Також оборонці успішно відбили атаку орків, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новосіловки. Втрати ворога уточнюються.

Читайте також: Ліквідовано два ворожі винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище на Одещині. Пілоти катапультувались і впали в Чорне море, - Командування Повітряних Сил ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Но как нужна помощь белорусских партизан, чтобы они у себя ночью по вражеским аэродромам бы прошлись...
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16.03.2022 10:52 Відповісти
Да то їхні аеродроми арендовані рашкою, можуть пройтись, по 50 грам з ними бахнути.
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16.03.2022 12:10 Відповісти
Т.зв. "білоруські_партизани" -- то є міф совецкої пропаганди. Не було, нема, не буде. Alas.
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16.03.2022 13:02 Відповісти
Партизаны были, а мифом является пропаганда об якобы "партийном руководстве". Немцы очень белорусов разозлили, что сами ушли партизанить. Было много и кадровых частей диверсантов НКВД, в которые белорусов просто под страхом расстрела мобилизовали. На западе страны были в лесах повстанческие части поляков. Были банды мародёров. Так что была очень пёстрая картина, которая ждёт правды.
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16.03.2022 19:26 Відповісти
Єдина допомога від бульбосраких, як у можна очікувати, це якщо вони здохнуть
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16.03.2022 13:49 Відповісти
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16.03.2022 10:53 Відповісти
Зенитные ракетные войска на юге Украины сбили два воздушных судна российских оккупантов.

Об этом сообщили командование Воздушных сил Украины, а также глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, передает pravda.com.ua.
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16.03.2022 11:11 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/03/16/120569/chechenskie-mudzhakhidy-v-sirii-krajne-ozlobleny-na-kadyrovtsev-voyuyuschikh-v-ukraine-.shtml
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16.03.2022 11:24 Відповісти
Dmitry Gridin



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16.03.2022 12:10 Відповісти
 
 