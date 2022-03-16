"Пташка" впала. Вночі ліквідовано ворожий літак типу Су, який завдавав ударів по Чернігову, - ОК "Північ"

Ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" станом на ранок 16 березня залишається контрольованою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

Як зазначається, вночі фахівці ППО поцілили у ворожий літак типу Су, який закидав ракетами Чернігів. "Пташка" впала.

Також оборонці успішно відбили атаку орків, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новосіловки. Втрати ворога уточнюються.

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