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"Пташка" впала. Вночі ліквідовано ворожий літак типу Су, який завдавав ударів по Чернігову, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" станом на ранок 16 березня залишається контрольованою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".
Як зазначається, вночі фахівці ППО поцілили у ворожий літак типу Су, який закидав ракетами Чернігів. "Пташка" впала.
Також оборонці успішно відбили атаку орків, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новосіловки. Втрати ворога уточнюються.
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