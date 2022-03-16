УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5016 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 919 1
армія РФ (13520) війна (56671) Запоріжжя (1442) обстріл (21193) Укрзалізниця (2040)

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктуру станції "Запоріжжя-2". Персонал та пасажири не постраждали, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктуру станції

Внаслідок ворожого обстрілу зазнала ушкоджень інфраструктура станції "Запоріжжя-2". Персонал та пасажири не постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зокрема, як зазначається, пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки. Також на станції знаходилися приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджено вікна.

"Укрзалізниця" в найкоротші терміни відновить усю пошкоджену інфраструктуру.

"Через обстріл було скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка, поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове відправиться о 09:30 зі станції Запоріжжя-Ліве. Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції Запоріжжя-2 буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На вокзалі в Запоріжжі прогримів вибух

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео!!!
показати весь коментар
16.03.2022 11:02 Відповісти
 
 