Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктуру станції "Запоріжжя-2". Персонал та пасажири не постраждали, - "Укрзалізниця"
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Внаслідок ворожого обстрілу зазнала ушкоджень інфраструктура станції "Запоріжжя-2". Персонал та пасажири не постраждали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Зокрема, як зазначається, пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки. Також на станції знаходилися приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджено вікна.
"Укрзалізниця" в найкоротші терміни відновить усю пошкоджену інфраструктуру.
"Через обстріл було скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка, поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове відправиться о 09:30 зі станції Запоріжжя-Ліве. Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції Запоріжжя-2 буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста", - йдеться у повідомленні.
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