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Росія порушує норми Женевської конвенції у ставленні до військовополонених, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні напрацьовується нова нормативно-правова база, яка дозволить вибудувати адекватну реаліям систему роботи із російськими військовополоненими, яких у результаті успішних бойових дій ЗСУ стає дедалі більше.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Мінреінтеграції, про це заявила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, яка очолила Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.

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"У нас не так все готове, як би хотілося, але ми швидко впораємося. Наразі Росія мовчить і не дає інформацію про місцезнаходження полонених з-поміж наших військових. Ми ж допустили Червоний хрест до тих полонених, які перебувають у нас. У них беруть інтерв'ю, до них нормально ставляться, тобто все відповідає Женевським конвенціям. Росія, звісно, порушує ці норми", – сказала віцепрем'єр-міністр.

За словами Верещук, російських військовополонених утримують у нормальних умовах в спеціальних камерах. Найбільше дивує, що серед цих так званих "професійних вояків" фактично діти 2002 і 2003 років народжень. Їх Путін та Шойгу послали на неминучий забій.

"Я хочу звернутися до матерів Росії. Ви думаєте, що ваші діти приїхали на навчання, яке швидко закінчиться в Білорусі чи в Криму. Насправді вони в нас у полоні. І це не офіцери – це юні строковики. І це теж злочин. Не можна посилати дітей на вірну смерть. Вони й наполовину не знали, що роблять і коять. Ці всі злочини ляжуть в основу тих трибуналів, які будуть щодо саме тих персон, які наказували дітям з Росії їхати сюди вбивати українських громадян, жінок та дітей", – висловила свою позицію глава Мінреінтеграції.

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Топ коментарі
+12
зате ми з ними носимось як *******
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16.03.2022 11:07
+11
"Юні строковики... Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..."
Нас поступово і планомірно привчають спочатку жаліти цих сук, потім пробачити їх, потім відшукати в мордорі "нетаких" русскіх, потім помиритися ...
Все вони знали і їхали сюди реалізовувати свої тваринні інстинкти - вбивати, грабувати, гвалтувати, катували.
Це одоробло Верещук явно працює на ворога.
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16.03.2022 11:17
+10
Хай Верещук не переймається долею молодих орків. Наші перестають їх брати у полон. Принаймні на західному напрямку від Києва.
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16.03.2022 11:12
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зате ми з ними носимось як *******
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16.03.2022 11:07 Відповісти
Хай Верещук не переймається долею молодих орків. Наші перестають їх брати у полон. Принаймні на західному напрямку від Києва.
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16.03.2022 11:12 Відповісти
Ну, порушує, і що? Вони тільки свої закони розуміють, та і ті бандюковські. І взагалі, нефартова ти, верещучка, тому тільки ******* і можеш - гнати тебе потрібно сраним віником
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16.03.2022 11:13 Відповісти
В Росії не вивчають матеріали Женевської, Оттавської , Брюсельскої
та іншіх міжнародних конвенцій та договорів. Для них це - не долужне.
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16.03.2022 11:15 Відповісти
"Юні строковики... Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..."
Нас поступово і планомірно привчають спочатку жаліти цих сук, потім пробачити їх, потім відшукати в мордорі "нетаких" русскіх, потім помиритися ...
Все вони знали і їхали сюди реалізовувати свої тваринні інстинкти - вбивати, грабувати, гвалтувати, катували.
Це одоробло Верещук явно працює на ворога.
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16.03.2022 11:17 Відповісти
Вони всі знали що їдуть на війну,а перед захом в Україну підписували документи ...
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16.03.2022 11:26 Відповісти
тобі краще, щоб вони не здавалися в полон?
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16.03.2022 11:27 Відповісти
Де ти побачив, що пише не брати в полон? Що ти висмоктуєш з пальця? Написано про причинно-наслідкові дії, певних корисних ідіотів. Я бачу по цьому пункту можна робити перепис оцих корисних ідіотів.
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16.03.2022 11:32 Відповісти
із змісту поста Антонина Бернат випливає
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16.03.2022 11:37 Відповісти
Що тобі там випливає, прийми вже ліки та лягай в бан, ватаноїд.
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16.03.2022 11:49 Відповісти
ватан, пшло за курсом одного корабля
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16.03.2022 14:25 Відповісти
Вона це сказала заради наших полонених. Ви хочете їх визволення?
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16.03.2022 11:36 Відповісти
шо ми хочемо то немає для рашки значення це гра в одні ворота
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16.03.2022 12:55 Відповісти
для кого вона сказала, для кацапів? Які не признають ніяких законів, норм та прав? Ну їжте гівно далі, вірячи в подібне
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16.03.2022 14:36 Відповісти
Кожен 200-й рюзьге-гарний
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16.03.2022 11:55 Відповісти
РФ вышла из женевской конвенции в 2019году!
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16.03.2022 11:20 Відповісти
це значить, що вони нацисти
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16.03.2022 12:28 Відповісти
Знову скавуління від цієї недолугої сук.
"Я хочу звернутися до матерів Росії. Ви думаєте, що ваші діти приїхали на навчання..."
Женіть сраною мітлою цю дурепу! Нехай послухає перехоплені розмови з кацапськими мамашами цих виродів. Більшість з них знають де їдуть їхні виродки - вбивати українців. Як і те щоб убівалі хахлов, до кого ти будеш звертатись ідіотка? Просто козлосамки думали, що буде як в криму, с пєснями пабеда і цветамі. Є відео, де сброд самки расєї возмащаються чого їхніх виродків послали в Україну, не тому, що вони в чужій країні вбивають людей, бо хочуть. а тому що малі орки "нє падгатовлєни" .Так само УСІ орки прекрасно знали куди їдуть, підписували документи .
Хватить нити про самок расєї, женіть цю вереСуку
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16.03.2022 11:29 Відповісти
щож ти хочеш, 8 останніх років такі як ти помагав керівництву рашки психологічно обробляти росіян, тепер маємо наслідки. Коли людині постійно казати, що вона собака, то рано чи пізно вона може загавкати.
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16.03.2022 11:42 Відповісти
Що ти мелеш? Тобі ліків нема де дістати? Чеши за рускім кораблем, корисний ідіот.
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16.03.2022 11:46 Відповісти
ти слиною не бризкай, бери ноги в руки - і дуй в Маріуполь помогати, а не інструкції тут давай.
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16.03.2022 11:51 Відповісти
Ну а ти ватноїд звісно з окопа строчиш, копита не стри, виродок козломордий, чеши за хрюскім - НА ХУ..
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16.03.2022 11:52 Відповісти
що з тебе візмеш окрім аналізів....
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16.03.2022 11:54 Відповісти
ну як що - насаживание тебя на бутылку візмеш
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16.03.2022 12:58 Відповісти
Інструкції, мля що ти мелеш ідіот, я не твій лікуючий лікар, а шкода, по тобі помітно що необхідна лоботомія.
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16.03.2022 11:54 Відповісти
Коля, присядь на бутылку поплотнее, чмо лишнехромосомное!
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16.03.2022 12:57 Відповісти
коли в людини розуму не має- рахуй каліка....коли ідіоти не розуміють зміст виступу Верещук, то пропаще діло, через недоумків і країна мучиться нині та відбивається від агресора. Бо могли ж хоч пару ядерних установок залишити, а не йти на цепку США та не знищувати ядерний арсенал, весь знищили недоумки!
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16.03.2022 13:04 Відповісти
Змішало ядерні "установки" (які нах установки) ідіотку сепарську та свої психічні і розумові проблеми, у тебе когнітивний дисонанс, ватник, лікуйся. По тому що і головне ЯК ти пишеш, уже зрозуміло що ти бот кацапський, тобі показали курс - на х.. виродок кацапський
Щоб себе за когось видавати, навчись нормально формулювати свої гнилі кацапські думки, а потім писати не як психічнохворе.
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16.03.2022 14:33 Відповісти
Та це козломордий ватник, придурок через перекладач пише, чи просто імбецил. Не говорячи вже про те, що воно строче копитами.
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16.03.2022 14:45 Відповісти
Украине нужно добиться в ООН признания агрессии со стороны эрефии - войной
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16.03.2022 11:37 Відповісти
"Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..."
Що ти мелеш притрушена курка? Як можна вбивати і не розуміти? Вони підписували докемнти, хватить брехати та виправдовувати злочинців.
Послухай дура перехоплені розмови тих орків, подивись відосики цих бравих тіктокерних вояк.
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16.03.2022 11:38 Відповісти
Связаны особы - Верещук кормит кацапских пирожками убийц ? Пытается их сохранить для кацапской армии ?


а где сын Верещук ?
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16.03.2022 11:52 Відповісти
Синок тут строчить копитами, виправдовуючи цю недолугу
ник цього сепара Микола Ветров
мікола бляха-муха
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16.03.2022 15:11 Відповісти
От армии откосил ?
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16.03.2022 15:13 Відповісти
Нагадаю швиденько, хто така, ця корисна ідіотка верещука

Одним із 6 помічників, принаймні до початку 2021 року, був Микола Більченко, який працював помічником Віталія Барвіненка, колишнього члена Партії регіонів. Ірина заявила, що не знала про це

У вересні 2019 року заявила, що НАТО не має наміру приймати Україну до своїх лав і тому варто переглянути підхід до відносин з ними


Ми хочемо, але нас не беруть. І ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають.


У грудні 2019 року у Верховній Раді Максим Бужанський побився з Гео Леросом (тоді ще членом фракції «Слуга народу») через те, що останній в чаті фракції начебто незензурно висловився про Ірину Верещук. Сама ж Верещук була «зворушена і вражена» вчинком Бужанського, який «не терпів, коли над жінкою хтось в такий спосіб намагається вивищитися»

3 лютого 2020 року, в етері телеканалу «НАШ», активно заступалася і виправдовувала депутата від «Слуги народу» Брагара, який напередодні запропонував пенсіонерці з с. Аджамка продати породисту собаку, аби сплатити за комунальні послуги

На початку травня 2020 року закликала до вибачень перед загиблими в Одесі 2014 року, що викликало хвилю обурення

17 жовтня 2020 року, у програмі «В гостях у Дмитра Гордона», погодилась давати інтерв'ю «нашою українською російською мовою»

Резонанс у ЗМІ викликало звинувачення Верещук п'ятого Президента України Петра Порошенка у привітанні Путіна з Днем Росії після початку російської агресії[59], у відповідь на що Порошенко заперечив цей факт і звинуватив Верещук у брехні та поширенні кремлівських фальшивих новин. Верещук пояснила, що інформацію взяла з сайту «24 каналу»[60], де вона була подана зі слів прессекретаря російського президента Пєскова
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16.03.2022 12:00 Відповісти
Ще в жодному аудіозапису не чула щоб рюзьке баба заплакала. Навпаки-питають за гроші, та матюкаються. Мордор має бути знищений разом з їх вилупками.каториє нічєго нє панімалі!
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16.03.2022 12:06 Відповісти
роSSія = тероризм
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16.03.2022 12:29 Відповісти
 
 