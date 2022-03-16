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Окупанти поцілили у телевежу у Вінниці. Ефірне мовлення тимчасово не працює, - Держспецзв'язку
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці 16 березня окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ у Вінниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.
Як зазначається, ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.
Раніше голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що російські окупанти в ніч на середу завдали ракетного удару по Вінниці.
Топ коментарі
+24 Rouhh Elohim
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+4 Lvbnhj
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+4 Vladyslav Shev
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Напомним что именно по железной дороге продолжает осуществляться основная переброска сил оккупантов в Украину.
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