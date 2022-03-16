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Окупанти поцілили у телевежу у Вінниці. Ефірне мовлення тимчасово не працює, - Держспецзв'язку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти поцілили у телевежу у Вінниці. Ефірне мовлення тимчасово не працює, - Держспецзв'язку

Вранці 16 березня окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ у Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.

Як зазначається, ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

Раніше голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що російські окупанти в ніч на середу завдали ракетного удару по Вінниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час атаки на аеропорт Вінниці напередодні постраждали 10 людей

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Кацапьё такое конченое! Оно думает, что если сломать телевизор, то украинца можно переделать в русского овоща! Они реально *******! Генетическое лишнехромосомное отребье!
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16.03.2022 11:22
+4
Рашизм= фашизм
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16.03.2022 11:24
+4
Пабідітєлі телевеж і роддомів.
Благородниє мародьори ...
Всім по бліну с лопати і путьовку на курорти сібірі!
Тьфу, ****** шваль...
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16.03.2022 11:40
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Кацапьё такое конченое! Оно думает, что если сломать телевизор, то украинца можно переделать в русского овоща! Они реально *******! Генетическое лишнехромосомное отребье!
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16.03.2022 11:22 Відповісти
Они просто дебилы,они не знают,как работает телевидение в Украине,они застряли в совке.Где нет кабельного,там тарелки у каждого
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16.03.2022 11:27 Відповісти
Кацапы ведут войну 20 века - это даже путинолизы признают.
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16.03.2022 11:32 Відповісти
Рашизм= фашизм
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16.03.2022 11:24 Відповісти
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
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16.03.2022 11:25 Відповісти
Уже выложили,хз,что и сказать
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16.03.2022 11:28 Відповісти
Дуже виручило в цій ситуації Дія.ТВ, я зараз зацінила (молодці Федоров і його хлопці-програмісти). Звичайно, ми беремо інформацію з інета, але коли на кухні звучать спокійні і впевнені голоси наших військових, волонтерів, Арестовича, Кіма тощо, то це дуже заспокойює. А вежу, сподіваюсь, скоро відремонтують, А орки скоро всі здохнуть
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16.03.2022 11:28 Відповісти
Без арестовича тут ніяк .
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16.03.2022 11:35 Відповісти
Та я сама до Люсі Арестовича скептично відношусь. Але ж це вже мем, якщо його монотонний голос заспокоює людей, то і добре. Тут його акторські навики пригодяться
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16.03.2022 11:41 Відповісти
Пабідітєлі телевеж і роддомів.
Благородниє мародьори ...
Всім по бліну с лопати і путьовку на курорти сібірі!
Тьфу, ****** шваль...
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16.03.2022 11:40 Відповісти
Без закладки (маяка) диверсантов не обошлось. Они по всей Украине, твари.
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16.03.2022 12:03 Відповісти
Наши херачат ихние аэродромы с вертолетами, орки пуляют по телевышкам. Так кто же тогда победит?
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16.03.2022 12:08 Відповісти
Это на России останкинскую башню уничтожь, и Россия развалится и режим падет, в Украине так не работает .
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16.03.2022 12:42 Відповісти
ну так эфирного то сейчас мало у кого осталось уже...
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16.03.2022 13:34 Відповісти
 
 