Окупанти поцілили у телевежу у Вінниці. Ефірне мовлення тимчасово не працює, - Держспецзв'язку

Вранці 16 березня окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ у Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.

Як зазначається, ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

Раніше голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що російські окупанти в ніч на середу завдали ракетного удару по Вінниці.

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