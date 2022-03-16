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Російські окупанти розграбовують Чорнобиль: централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг, - активіст Сирота
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти грабують українське місто Чорнобиль.
Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота, передає Цензор.НЕТ.
"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилось біля 300 людей", - розповів він.
Топ коментарі
+28 A San
показати весь коментар16.03.2022 11:34
+25 Йцу Кенг 07b0c614
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+23 Совестно за Брата
показати весь коментар16.03.2022 11:34
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Будь ласка, зачекайте...
Своей семье привезет...
И папка своим деткам рассказывать как славно он грабежом занимался...
Детки подростут и пойдут по папкиным тропам...
Насилуют женщин и детей. Гнать из ООН !!!!!
https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
З чоловіками воювати не можуть то воюють з жінками та дітьми й крадуть усе.
@smpryk
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12 год
коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
УБОГИЕ