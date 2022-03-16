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Російські окупанти розграбовують Чорнобиль: централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг, - активіст Сирота

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти розграбовують Чорнобиль: централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг, - активіст Сирота

Російські окупанти грабують українське місто Чорнобиль.

Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота, передає Цензор.НЕТ.

"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилось біля 300 людей", - розповів він.

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Топ коментарі
+28
****** саранча
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16.03.2022 11:34
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16.03.2022 11:36
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16.03.2022 11:34
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16.03.2022 11:34 Відповісти
орки из мордора, пусть им все это поперек горла встанет...
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16.03.2022 11:34 Відповісти
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16.03.2022 11:34 Відповісти
Урод трофей узял...
Своей семье привезет...
И папка своим деткам рассказывать как славно он грабежом занимался...
Детки подростут и пойдут по папкиным тропам...
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16.03.2022 11:44 Відповісти
100% ... послушать их переговоры с семьей... это же ужас... что говорят жены/матери оккупантов.
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16.03.2022 11:47 Відповісти
Uščerbnye... U nas takoj staryj xlam staviat vozle podjezda i zvoniat ekologičeskoj firme EVP - priezžaite po adressu takomu-to, zaberite xlam u vtorogo podjzeda...
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16.03.2022 16:15 Відповісти
УШЛОЬПКІ КАЦАПСКІ-УНІТАЗИ НЕ ЗАБУДЬТЕ...
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16.03.2022 11:35 Відповісти
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16.03.2022 11:35 Відповісти
Надо унитазы минировать. У кацапов к ним прям тяга нездоровая.
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16.03.2022 11:35 Відповісти
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16.03.2022 11:36 Відповісти
Плем"я дикунів тумба-юмба. Немите, безграмотне, голодне і обідране.
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16.03.2022 11:39 Відповісти
Мародеры и насильники !!!!

Насилуют женщин и детей. Гнать из ООН !!!!!

https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
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16.03.2022 11:39 Відповісти
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16.03.2022 11:39 Відповісти
Скоро буде своїх так возити, вже збирають підписи у Швейцарії, щоб повернути коханку кабаєву на історіческую родіну, не х...р користуватись ненависною цивілізацією.
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16.03.2022 11:44 Відповісти
Дурні, тому й збирають.... її треба тримати як гарантії проти ЯЗ .... сказати ***** що використання ЯЗ = загибель твоїх дітей.
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16.03.2022 11:46 Відповісти
Ніяка цивілізована країна не йде на шантаж, бо себе поважає.Це ж не дика орда.
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16.03.2022 11:48 Відповісти
***** трус - это понятно. Жить хочет очень. От Оленевода за стол садиться на 20 метров. Про ЯО завыл на 3день (шантаж), сейчас молчит .... какое еще ЯО???... ты думай!!!
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16.03.2022 11:51 Відповісти
Її потрібно переправити до нас,але ******** хюрер може і їх повбивати заради «ідєї»
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16.03.2022 12:45 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ

https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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16.03.2022 11:48 Відповісти
Краще до Харківа чи Маріуполя
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16.03.2022 12:04 Відповісти
Орда мокшано-монгольська, що ще сказати..
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16.03.2022 11:40 Відповісти
Не оскорбляйте моих предков - угров, тюрков и монголов. рфия не заслуживает звания потомков монголов. Слава України.
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16.03.2022 11:52 Відповісти
***** *****, щоб вони довго і в муках здихали від радіації, щоб всі їхні ******** до 7го коліна родилися уродами!
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16.03.2022 11:45 Відповісти
Там системные блоки уровня калькулятор,поражает жадность и тупость кацапского отродья.
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16.03.2022 11:45 Відповісти
Моя бабушка была учительницей информатики в Тульской области - умерла, прадва, ещё в 2009. Когда в техникум, где она работала, в конце 1980х привезли первые компы, один тут же украли. Правда, только монитор - процессорный блок оставили. И спрятали в проруби.
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16.03.2022 11:55 Відповісти
Кацапи жавжди були нелюді, мородери, гвалтівники та вбивці.
З чоловіками воювати не можуть то воюють з жінками та дітьми й крадуть усе.
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16.03.2022 11:47 Відповісти
Ванечка, сынок, прошутебя, привези унитаз! Столько раз об нем бабы рассказывали, уж очень хочется на эту диковинку взглянуть.
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16.03.2022 11:49 Відповісти
Але встановлять його поверх дірки в дерев'яному туалеті на городі.
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16.03.2022 11:59 Відповісти
значить, відчувають сволоти, шо "на канунє грандіознага шухєра... "
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16.03.2022 11:50 Відповісти
вже хочеться
@smpryk
·
12 год
коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
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16.03.2022 11:51 Відповісти
що дивного. те що росіяни багаті - це міф. все що за межами їх міст мільйоннників - тотальні безпросвітні злидні. А саме з тих безперспективних дєрєвєнь і набирають гарматне м'ясо для ординського війська.
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16.03.2022 11:51 Відповісти
Артефакти збирають сталкери грьобані.
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16.03.2022 11:56 Відповісти
Если кратко...
УБОГИЕ
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16.03.2022 12:04 Відповісти
Згадають про Це коли будуть здихати від раку.Карма вона така.Б'є завжди без промаху.
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16.03.2022 12:08 Відповісти
Мы видим как агонизирует фашисткая федерастия.
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16.03.2022 12:08 Відповісти
своим выплодкам повезт радиацию, шоб не плодились пооблучаются
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16.03.2022 16:05 Відповісти
 
 