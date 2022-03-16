У Харкові з початку війни війська РФ вбили понад 500 мирних мешканців, - ДСНС
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У Харкові з початку війни російські загарбники вбили понад 500 мирних жителів.
Про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"Лише за підтвердженими даними, з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються. Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людських життів", - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах Харкова.
"Протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС не припиняли ліквідовувати наслідки повітряних бомбардувань та артилерійських обстрілів житлових кварталів Харкова. В умовах війни вони здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та розбирання завалів зруйнованих будівель, спричинених ворожими обстрілами. Пліч-о-пліч з харків'янами працюють побратими з Полтавщини та Дніпропетровщини, волонтери та комунальники", - розповіли у відомстві.
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