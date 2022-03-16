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У Харкові з початку війни війська РФ вбили понад 500 мирних мешканців, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові з початку війни війська РФ вбили понад 500 мирних мешканців, - ДСНС

У Харкові з початку війни російські загарбники вбили понад 500 мирних жителів.

Про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за підтвердженими даними, з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються. Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людських життів", - йдеться у повідомленні.

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Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах Харкова.

"Протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС не припиняли ліквідовувати наслідки повітряних бомбардувань та артилерійських обстрілів житлових кварталів Харкова. В умовах війни вони здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та розбирання завалів зруйнованих будівель, спричинених ворожими обстрілами. Пліч-о-пліч з харків'янами працюють побратими з Полтавщини та Дніпропетровщини, волонтери та комунальники", - розповіли у відомстві.
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После того, как главный поп Московии благословил войну Московии против священной Руси (Русь может быть только Киевской), все таинства осуществляемые персоналом московского пархата, потеряли всю сакральную силу.
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16.03.2022 12:16 Відповісти
Нахождение РПЦ МП вообще в православии вообще незаконное. Томоса на автокефалию у РПЦ МП нет и никогда не было. Они самозванцы.
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16.03.2022 12:37 Відповісти
от би керівництво НАТО в Харьків на тиждень, може б літаки та ПВО надали....а так сидять собі в кабінетах та чекають якоїсь мамі...
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16.03.2022 12:19 Відповісти
 
 