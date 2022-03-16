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Німецький E.ON, що закуповував невеликі партії у трейдерів "Газпрому", відмовляється від російського газу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Німецький E.ON, що закуповував невеликі партії у трейдерів

Німецький енергоконцерн E.ON заявив про відмову від нових купівель газу у трейдерів "Газпрому".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, зазначається в заяві головного виконавчого директора E.ON SE Леонарда Бірнбаума.

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"E.ON має великий портфель закупівель для приватного сектора, а також для малих і середніх підприємств. Ми купуємо наш газ на оптових ринках у Європі. E.ON не має довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з виробниками. Проте невелику кількість природного газу в нашому портфелі було закуплено в торговельних компаній "Газпрому" в Європі", - повідомив він.

У зв'язку з подіями в Україні "ми припинили купівлю нових обсягів у цих компаній".

У 2021 році постачання російського газу в Німеччину перевищили 50 млрд куб. м. Як свідчить довідка "Газпром експорту", основними покупцями російського газу в Німеччині є Uniper, Wingas, WIEH, VNG, OMV.

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Только развал так называемой росии спасёт мир
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16.03.2022 12:18 Відповісти
черговий клюк у кацапську дупу, хоч і невеличкий але все одно приємно...
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16.03.2022 12:20 Відповісти
московия уже становится "прокаженной" "неприкасаемой", "опущенцами" мирового масштаба.
По сути, эта часть мира стала большим хоспис-лепрозорием, который населен неизлечимо больными прокаженными и сифилитиками.
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16.03.2022 12:25 Відповісти
1721 - ?
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16.03.2022 12:54 Відповісти
 
 