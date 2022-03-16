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ЗСУ ліквідували сина заступника губернатора Ненецького автономного округу РФ Дудорова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ ліквідували сина заступника губернатора Ненецького автономного округу РФ Дудорова

Українські військові знищили колону окупантів, внаслідок чого було ліквідовано сина заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова - Георгія Дудорова.

Про це повідомляють російські інтернет ресурси, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 23-річного Георгія Дудорова, який був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

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"Він виявився сином заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова. Цю інформацію підтвердили джерела у регіональному уряді", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ ліквідували сина заступника губернатора Ненецького автономного округу РФ Дудорова 01
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Топ коментарі
+69
УСІ ЛАПАТНІ ДУДОРОВИ-БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ...
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16.03.2022 12:39
+57
Блін, ніколи не звертав увагу, але їхня парадка це ж калька із нацистської форми?
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16.03.2022 12:40
+34
Родить на съедение Монстру-Пу - основная задача народонаселения.
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16.03.2022 12:39
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УСІ ЛАПАТНІ ДУДОРОВИ-БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ...
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16.03.2022 12:39 Відповісти
Родить на съедение Монстру-Пу - основная задача народонаселения.
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16.03.2022 12:39 Відповісти
причем в тех Сибирских Автономных округах исторически прижились переселенные при Сталине украинцы однако как видим и они заражены рашизмом..
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16.03.2022 12:43 Відповісти
Как и наши украинцы в Казахстане.А ведь их деды были сосланы сюда,как повстанцы УПА. Знаю двух бабусек.Люто русню ненавидят. Респект им.Помогаю ,чем могу. Моя бабця теж сюда была сослана в КарЛаг
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16.03.2022 13:37 Відповісти
- 1 політрук))
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16.03.2022 12:40 Відповісти
Тобто комісар, могли й "свої" пристрелити...
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16.03.2022 12:47 Відповісти
ага - командир ротних стукачів
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16.03.2022 12:48 Відповісти
Отполлитработился Кацапетовки….
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16.03.2022 12:49 Відповісти
конспекты писать это вам не это
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16.03.2022 13:21 Відповісти
Блін, ніколи не звертав увагу, але їхня парадка це ж калька із нацистської форми?
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16.03.2022 12:40 Відповісти
А шо ещё эти дурики могли придумать назло американцам
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16.03.2022 12:43 Відповісти
Ты ещё не видел форму ихних почтальонов , бабки пугались только её ввели
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16.03.2022 12:43 Відповісти
Ваторейх в чистом виде
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16.03.2022 12:52 Відповісти
Глупые лапотные репоеды думают, что если они оденут форму, похожую на вермахтскую, то и воевать будут, как немцы в 41 году.
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16.03.2022 12:53 Відповісти
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16.03.2022 13:24 Відповісти
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16.03.2022 13:25 Відповісти
рейху HUGO BOSS форму шили. а у кацапов фабрика большевичка
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16.03.2022 16:02 Відповісти
не ходите дети, в африку гулять
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16.03.2022 12:40 Відповісти
в Украину
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16.03.2022 14:27 Відповісти
Смерть русским оккупантам
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16.03.2022 12:40 Відповісти
Хорошо что не называют направления. Надо все таки подключить профессионалов , понимающих как засекречивать инфу, а не балаболов политиков типа Арахамии
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16.03.2022 12:41 Відповісти
Истинный ариец
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16.03.2022 12:41 Відповісти
какая наглая напыщеная харя
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16.03.2022 12:41 Відповісти
Назовут его именем сугроб.
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16.03.2022 12:41 Відповісти
сугроб расстает...а там - кучка псячего дерьма !!!
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16.03.2022 13:08 Відповісти
И тут его обнимет папаня со словами "Сынок, ты совсем не изменился!"
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16.03.2022 13:17 Відповісти
Ай молодці
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16.03.2022 12:42 Відповісти
О, это как раз таки тульские элитные про которых в перехваченном разговоре было - нас разбили , теперь тульские пусть пиз# ют
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16.03.2022 12:42 Відповісти
чому не відмазав?
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16.03.2022 12:42 Відповісти
Потому что он у папани заначку с настойкой боярышника скиздил.
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16.03.2022 12:43 Відповісти
Ми відмазали.
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16.03.2022 12:48 Відповісти
Потому что предполагалось что он едет на парад, где его будут забрасывать цветами благодарные жители.
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16.03.2022 12:48 Відповісти
Ну шо ж. Буває...Переплутали... Чекали букета, а жбурнули гранату.
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16.03.2022 13:33 Відповісти
Видно закидали квітами насмерть.
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16.03.2022 13:58 Відповісти
взрыдали олени на Ненцийи над ягелем поникшие
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16.03.2022 16:22 Відповісти
Стать кацапу удобреньем -
все его предназначенье.
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16.03.2022 12:42 Відповісти
Прочитайте левую вертикальную колонку на фото/картинке.
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16.03.2022 12:42 Відповісти
Ад.
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16.03.2022 12:45 Відповісти
Збс!
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16.03.2022 12:53 Відповісти
Ніхто ж його сюди не запрошував, само приповзло
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16.03.2022 12:42 Відповісти
Ще одного політрука фашиста відмінусовпно. Земля бетоном!!!! Смерть фашистам!
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16.03.2022 12:43 Відповісти
Нехай кобзону політінформацію проводить
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16.03.2022 14:00 Відповісти
Сдох максим ,да и хер с ним ...хотя может уже и не с ним ...
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16.03.2022 12:43 Відповісти
а шо ця тундра тут забула ???? . . . турЫст . . . пля . . . с оружием
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16.03.2022 12:44 Відповісти
Дак они с оркестром ехали и с парадкой в мешках..так что отправлял видимо за статусом участник боев действий...ну мудак батя..
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16.03.2022 12:48 Відповісти
кацапская доблесть-убивать в чужой стране.....
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16.03.2022 12:44 Відповісти
"Еліта" Росгвардії з Центру спеціального призначення из Центра специального «Вітязь» при дивізії імені Дзержинського.
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16.03.2022 12:44 Відповісти
Коли починають працювати мiномети та артилерiя, вся елiтарнiсть пох...
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16.03.2022 12:46 Відповісти
на 6 трупів 8 цвіточків,жлоби!
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16.03.2022 12:51 Відповісти
Криза
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16.03.2022 12:52 Відповісти
Сегодня надеемся второй ряд заставят наши.
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16.03.2022 12:53 Відповісти
ісчо іпотеку доларову віддавать, і так спасіба скажіть!
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16.03.2022 12:55 Відповісти
Бо квіточок мало, а трупаків у кацапів дофуя.
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16.03.2022 12:55 Відповісти
Вітязі ного в Україні витягли
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16.03.2022 14:01 Відповісти
Мы, граждане Украины, конечно рады смерти каждого россиянина, потому что они наши враги. Но что в головах и в душах самих россиян, которые гонят на убой в Украину своих детей?
Это не люди, это нация генетических уродов, не только без морали, но даже без чувства самосохранения.
Они как были андрофагами, так людоедами и остались. Это тупиковая ветвь развития
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16.03.2022 12:45 Відповісти
Йдеться про 23-річного Георгія Дудорова, який був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи Джерело: https://censor.net/ua/n3325661
Ця посада раніше називалася- пі..дабол-собеседнік.Потрібно йому було із ненцямт на нартах кататися,Николая Трублаїні читати та хасьок драти.
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16.03.2022 12:46 Відповісти
Здох максім,да і *** с нім!
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16.03.2022 12:46 Відповісти
Вай, какой мальчик. вай, как жалко. Пошел нахер в Ад, личинка вонючайшая.
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16.03.2022 12:46 Відповісти
откуда они высосали про доблесть и отвагу ?
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16.03.2022 12:46 Відповісти
нанайці..с..ка бл..ь , ну чого ж вам не сидиться вдома. пасли б собі оленей чи кого там хз.
а так- медальки кобзон буде вручати, така собі подія
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16.03.2022 12:48 Відповісти
Ненці теж рускіє?
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16.03.2022 12:48 Відповісти
З нього такий ненець, як з Абрамовіча чукча.
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16.03.2022 13:07 Відповісти
ВСУ передает привет кака.дырову : https://www.dialog.ua/war/248152_1647423817


Это полный капец, так этого козо..е..ба еще никто не опускал.
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16.03.2022 12:49 Відповісти
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16.03.2022 12:51 Відповісти
Повезло чуваку с папиком - остальным двухсотым, кто так же доблестно и отважно ехал в колонне, даже значка "Отличник боевой подготовки" не дали.
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16.03.2022 12:51 Відповісти
Батя за сина життя добухає.
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16.03.2022 14:03 Відповісти
Та й куй з ним!
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16.03.2022 12:52 Відповісти
Не факт.
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16.03.2022 13:55 Відповісти
"заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи"
В який ще армії існує така посада?
Тільки в тій, що не знає за що воює, не міє, і не хоче воювати.
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16.03.2022 12:52 Відповісти
ну это ж не страшно..., как скажет товарищь лавров, это такая аккуратная спецоперация, в которой его сынок просто подавился шоколадкой...
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16.03.2022 12:53 Відповісти
Политрук. Совсем без ног, да и без рук.
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16.03.2022 12:53 Відповісти
Лежить російський політрук
зовсім без ніг, зовсім без рук.
Башки ж ніколи не було,
лише в таких кумир - *****.
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16.03.2022 13:01 Відповісти
Походу все ****** в кацапів, якщо навіть синів такого рангу чиновників гонять на убій.
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16.03.2022 12:54 Відповісти
хтів телефон в якоісь бабусі відібрати..
мєчта нє сбилась...
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16.03.2022 13:00 Відповісти
- губернатор, ваш сын погиб в Украине.
--Какой сын? Небыло у меня сына, может однофамилец.
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16.03.2022 13:02 Відповісти
Плохой из шойги оленевод. Редеет поголовье его оленей.
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16.03.2022 13:04 Відповісти
Просто - "минус один"...
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16.03.2022 13:06 Відповісти
Дуже хороша новина! Дякую українському війську!
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16.03.2022 13:07 Відповісти
очень правильно сказал наш военный эксперт .
. . . .
Сегодня маховик национального сопротивления раскручен настолько сильно, что, думаю, Зеленский даже не рискнет предлагать какие-то уступки по территориальной целостности и суверенитету страны. Этот маховик может переехать и его.
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16.03.2022 13:11 Відповісти
+ 1 в карму
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16.03.2022 13:13 Відповісти
Счетчик входящих в Ад щелкнул на еще одного кацапа.
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16.03.2022 13:19 Відповісти
Кацапня в пекло давно двері вивалила, завдяки ВСУ.
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16.03.2022 14:05 Відповісти
ну і хай горить в ПЕКЛІ!!!
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16.03.2022 14:14 Відповісти
а как же теперь алени жить будут !!!
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16.03.2022 14:21 Відповісти
Ще одного добвойоба відправили на гумно,..
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16.03.2022 14:26 Відповісти
На тер. округу ненців менше ніж оленів, а оленів і риби в ріках зовсім нема. Касаби там проводили наземні випробування ядерної зброї. Трохи там працював і через три роки втік, бо радіаційний фон перевищував норму в 8-м раз.
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16.03.2022 14:39 Відповісти
Неправильно рашка медаль назвала, истинное название даннго рашистской награды "Слабоумие и отвага".
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16.03.2022 15:27 Відповісти
дематериалізувався красаучег
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16.03.2022 16:33 Відповісти
Аид в "АДУ" работает в три смены и не успевает принимать орков.
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16.03.2022 16:46 Відповісти
а чого мидальку татко повісить на стіну! Мінус один олень
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16.03.2022 16:57 Відповісти
Москаля нема, немає москаля)))
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16.03.2022 20:10 Відповісти
 
 