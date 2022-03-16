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ЗСУ ліквідували сина заступника губернатора Ненецького автономного округу РФ Дудорова
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Українські військові знищили колону окупантів, внаслідок чого було ліквідовано сина заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова - Георгія Дудорова.
Про це повідомляють російські інтернет ресурси, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про 23-річного Георгія Дудорова, який був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.
"Він виявився сином заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова. Цю інформацію підтвердили джерела у регіональному уряді", — йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+69 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.03.2022 12:39
+57 SergTranscarpathian
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+34 Совестно за Брата
показати весь коментар16.03.2022 12:39
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Будь ласка, зачекайте...
все его предназначенье.
Это не люди, это нация генетических уродов, не только без морали, но даже без чувства самосохранения.
Они как были андрофагами, так людоедами и остались. Это тупиковая ветвь развития
Ця посада раніше називалася- пі..дабол-собеседнік.Потрібно йому було із ненцямт на нартах кататися,Николая Трублаїні читати та хасьок драти.
а так- медальки кобзон буде вручати, така собі подія
Это полный капец, так этого козо..е..ба еще никто не опускал.
В який ще армії існує така посада?
Тільки в тій, що не знає за що воює, не міє, і не хоче воювати.
зовсім без ніг, зовсім без рук.
Башки ж ніколи не було,
лише в таких кумир - *****.
мєчта нє сбилась...
--Какой сын? Небыло у меня сына, может однофамилец.
. . . .
Сегодня маховик национального сопротивления раскручен настолько сильно, что, думаю, Зеленский даже не рискнет предлагать какие-то уступки по территориальной целостности и суверенитету страны. Этот маховик может переехать и его.