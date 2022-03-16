УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10929 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
25 070 98
армія РФ (13520) війна (56671) Донецьк (866) Лавров (1472) Росія (47286)

Лавров про війну РФ в України: Акуратна спецоперація, ми точково прицілюємося по військовій інфраструктурі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лавров про війну РФ в України: Акуратна спецоперація, ми точково прицілюємося по військовій інфраструктурі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу, 16 березня, назвав війну РФ проти України спеціальною операцією, яка "проводиться дуже акуратною".

Про це Лавров повідомив в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на vm.ru.

Коли ми поцікавилися (у діяча ЄС. — Ред.): "Чому ж ви так істерите з приводу того, що робиться нашими військовими в рамках дуже акуратної спеціальної військової операції, коли ми точково прицілюємося по військовій інфраструктурі ? Чому ви промовчали, коли просто по центру Донецька "Точка-У" вистрілила касетними боєприпасами 14 березня?", <...> він на це сказав: "Ми почули вашу версію події", - цитує Лавров розмову з неназваним діячем ЄС. 

Слід зауважити, що лицемірство Лаврова переходить усі межі, адже в Україні від обстрілів військ РФ зруйновано безліч житлових будинків. Лише в Харкові таких понад 600! Від смертоносних російських снарядів, ракет на бомб гинуть мирні українці. Тільки дітей вже загинуло понад сотню! А Лавров цинічно називає це "акуратною операцією з точковим приціленням по військовій інфраструктурі.

Крім того, як повідомлялось, засновник Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левієв заявив, що атака на Донецьк з використанням ракети "Точка-У", вірогідніше за все провокація, здійснена російськими окупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є певна надія на компроміс, - Лавров про перемовини України та РФ

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+87
Выгонят наконец дочку Лаврова с гаденышами из США ???
показати весь коментар
16.03.2022 12:47
+58
показати весь коментар
16.03.2022 12:49
+49
Будь ти проклятий і вся твоя родина!
показати весь коментар
16.03.2022 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выгонят наконец дочку Лаврова с гаденышами из США ???
показати весь коментар
16.03.2022 12:47 Відповісти
Privedite ih v Ukrainu. I razdelitje po gorodam - odhogo na Harkiv, drugogo na Mariupolj, tretjego ha sever Kiiva itd. Potom pozvonitje Lavvrovu i skazitje cto imeet smisl pomenjatj temu peregovorov. Ili Ukraina bez rossijskoi armii i vati ili ego semja.

(na etoi klaviature net kirillici)
показати весь коментар
16.03.2022 13:15 Відповісти
Краще повісити її, не виганяти. Нехай теж відчує що таке війна.
показати весь коментар
16.03.2022 14:45 Відповісти
Риббентроппу не выкрутиться.
показати весь коментар
16.03.2022 12:47 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 12:49 Відповісти
Прошу пана, а яка пропозиція була гітлера? Оптимізувати чисельність населення, затоплення Москви, винищення євреїв, чи може ще щось? Робінтроп з Молотовим вроді склали пакт про ненапад, ми надіялись відтягнути час війни, а на нас німці все ж таки напали....То яка ж пропозиція була в гітлера Східній Європі?
показати весь коментар
16.03.2022 12:55 Відповісти
А как там дочурка в США??? и бизнес...
показати весь коментар
16.03.2022 12:48 Відповісти
Дочурку та її бізнесв США охороняє саме держава США
показати весь коментар
16.03.2022 12:54 Відповісти
Мука рулить конякою...
показати весь коментар
16.03.2022 12:48 Відповісти
Дайте коняці вівса та один грам нікотину
показати весь коментар
16.03.2022 12:48 Відповісти
А овес нащо марнувати? Краще почати відразу з нікотину.
показати весь коментар
16.03.2022 15:18 Відповісти
Я уже даже не знаю как их назвать, нет таких плохих слов, не придумали.
показати весь коментар
16.03.2022 12:48 Відповісти
Будь ти проклятий і вся твоя родина!
показати весь коментар
16.03.2022 12:48 Відповісти
От же лошадиная *******
показати весь коментар
16.03.2022 12:49 Відповісти
Звездун в яблоках.
показати весь коментар
16.03.2022 12:49 Відповісти
Вешать его будут тоже аккуратно как Рибентроппа.
показати весь коментар
16.03.2022 12:49 Відповісти
Я читал, что как раз Риббеентропа и Кейтеля вешали не очень аккуратно, дергались в петле больше 10 минут.
показати весь коментар
16.03.2022 14:06 Відповісти
БРЕШЕ ЯК СІВИЙ МЄРІН-ТАК ОСЬ ПРО КОГО ЦЕ...
показати весь коментар
16.03.2022 12:49 Відповісти
"Сірий"Обмінник
показати весь коментар
16.03.2022 12:50 Відповісти
1 америкаский пенни банки продают за 3 срубля? хорошо такого при союзе не было, была статья, но будет
показати весь коментар
16.03.2022 13:02 Відповісти
Технобанк - це білорашський банк
показати весь коментар
16.03.2022 13:07 Відповісти
Тобто реальний курс - 300. Ну а шо, норм так повоювали. І це тільки початок.
показати весь коментар
16.03.2022 13:09 Відповісти
Если не подохнешь ,то в Гааге будешь падло рассказывать эти бредни ...
показати весь коментар
16.03.2022 12:50 Відповісти
Да это неважно, что он блеет(или что там лошади делают). Будет суд. Конечно, ***** с этим туда не попадут, им просто не позволят туда долететь. Но ведь есть много кого, которые туда отправятся и они вполне смогут опровергнуть это копытное.
показати весь коментар
16.03.2022 12:50 Відповісти
Дивіться, туалетний віник вже віщає, що на переговорах Україна, начебто, погоджується на нейтральний статус без іноземних військових баз на своїй території.

Єдина така база в Україні знаходиться у Севастополі. Чи значить цей коментар віника що раша &%$ує *@^й з Криму після закінчення війни?
показати весь коментар
16.03.2022 12:50 Відповісти
Это произойдет в любом случае, независимо от бреда лаврова или любого другого кацапа
показати весь коментар
16.03.2022 13:52 Відповісти
Интересно, от думает что ему кто-то верит, кроме внутреннего балалайного биомусора?
показати весь коментар
16.03.2022 12:50 Відповісти
О чем с ними вообще договариваться ?!?! Тем более какие-то компромисы !!!!
показати весь коментар
16.03.2022 12:50 Відповісти
Нічого, дійде і до цієї сумної коняки черга. Отримає своє точково і дуже охайно.
показати весь коментар
16.03.2022 12:50 Відповісти
Цей ******** акуратно та невідвородньо прямує на лаву підсудних Міжнародного кримінального суду.
показати весь коментар
16.03.2022 12:50 Відповісти
интересно, а не врать он не умеет?
показати весь коментар
16.03.2022 12:51 Відповісти
....там все такие, разве только он...
показати весь коментар
16.03.2022 12:52 Відповісти
...ничего, скоро ваши зомбоящики покажут правду и тогда вас просто разорвет, сам же народ. ******!!!!
показати весь коментар
16.03.2022 12:51 Відповісти
**** рашиська відбудовувати прийдется за репараціі ,так що не неси фігню .
показати весь коментар
16.03.2022 12:51 Відповісти
Тварюки продувжують брехати і вбивати!
показати весь коментар
16.03.2022 12:51 Відповісти
Ну то есть Лавров врет, как сивый мерин. А Мединский - честнейший человек?
показати весь коментар
16.03.2022 12:55 Відповісти
Ща эта коняка еще коксом заправится и начнет про точечные ядерные удары.
показати весь коментар
16.03.2022 12:52 Відповісти
Треба виловити цього осла і повети хоча б у Харків.
Нехай спробує повторити цеє серед руїн міста.
показати весь коментар
16.03.2022 12:52 Відповісти
Не треба нікуди вести. Одразу вішати.
показати весь коментар
16.03.2022 15:28 Відповісти
напомнить надо этой твари судьбу рибентропа
показати весь коментар
16.03.2022 12:53 Відповісти
Ну просто кончена тварюка, цей лавров. Не треба взагалі цитувати цю істоту.
показати весь коментар
16.03.2022 12:53 Відповісти
****** ******, нема наразі слів, щоб все це прокоментувати! Кацапів треба ВСІХ просто знищити!
показати весь коментар
16.03.2022 12:54 Відповісти
он думает все идиоты? это не раньше где информацию негде было взять, но сейчас когда все снимается на видео и выкладывается заявлять такое...
показати весь коментар
16.03.2022 12:54 Відповісти
Та вони й досі думають, якщо зруйнувати телевежі в Україні, то ми не будемо знати, що де відбувається.
показати весь коментар
16.03.2022 12:58 Відповісти
Чорт сутулий
показати весь коментар
16.03.2022 12:54 Відповісти
Як йому тиснуть руку дипломати із інших країн?
показати весь коментар
16.03.2022 12:54 Відповісти
Колись точно буде вперше розпятие коня.
показати весь коментар
16.03.2022 12:55 Відповісти
Униан:

"Представитель РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что стороны наметили компромисс в некоторых пунктах, в частности - в вопросе "демилитаризации", на которой настаивает Кремль.

"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом", - сказал Мединский.

Этот статус предполагает неучастие стран в каких-либо военных организациях и блоках, но при этом сохранение собственной армии и военно-морского флота."
Следим внимательно за этой херней.
показати весь коментар
16.03.2022 12:55 Відповісти
Ну то есть Лавров врет, как сивый мерин. А Мединский - честнейший человек? Кстати, вы хоть бы текст меняли, ботяры...
показати весь коментар
16.03.2022 12:56 Відповісти
https://www.unian.net/war/ukraina-dlya-okonchaniya-voyny-s-rossiey-predlagaet-shvedskiy-variant-neytralnogo-gosudarstva-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11746048.html
Придурок, это УНИАН.
показати весь коментар
16.03.2022 13:01 Відповісти
Ну и что? Транслируешь то ты, дятел?
показати весь коментар
18.03.2022 11:25 Відповісти
Ты долб...**? Вопрос риторический, не отвечай. Ответ известен.
показати весь коментар
18.03.2022 16:20 Відповісти
Арахамія вже сказала, що "нє будєт ета каментіравать".
показати весь коментар
16.03.2022 12:58 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 13:02 Відповісти
Хер ему а не демилитаризация, в Украине будт сильнейшая армия. Если рядом подлый, лживий враг, какая демилитаризация. И вообще, эти переговоры это ППР (посидели, *********, разошлись), так для затягивания времени для длительной, мучительной смерти смердючей орды.
показати весь коментар
16.03.2022 14:36 Відповісти
страна, которая является нашим другом, соседом", и для того что бы подружится он разгомил города, убил тысячи людей? это какой то непостижимый нонсенс. Тварь московская смердючая, после всего содеянного еще тявкает про друга??! Только в НАТО!!
показати весь коментар
16.03.2022 14:46 Відповісти
Орда - кровный враг Украины навечно!!
показати весь коментар
16.03.2022 14:47 Відповісти
эту тварь после Победы надо будет заставить лично разбирать, руками, без перчаток, все последствия каждой "точечной" подоперации... пока не испустит дух...
показати весь коментар
16.03.2022 12:55 Відповісти
Представитель РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил...
Дальше можно не читать. Кацапу поверить себя *******.
показати весь коментар
16.03.2022 12:55 Відповісти
Учитывая наших переговорщиков и то, что они считают для себя возможным пожимать руки врагам я бы не расслаблялся.
показати весь коментар
16.03.2022 12:58 Відповісти
Я стараюсь учитывать все и слежу за ходом событий. Покуда кроме "вбросов" никакой конкретики я не вижу.
показати весь коментар
16.03.2022 13:02 Відповісти
Падло
показати весь коментар
16.03.2022 12:56 Відповісти
Опять Лошадь врет
показати весь коментар
16.03.2022 12:56 Відповісти
коли вже починають бомбити залізничні вокзали як от в Запоріжжі, то яка нафік точечена операція....
показати весь коментар
16.03.2022 12:57 Відповісти
Мы тоже аккуратно проводим специальную военную операцию. Точечно шмалим кацапов
показати весь коментар
16.03.2022 12:57 Відповісти
Мало того, вони ж скоїм скудорозумним впарюють інформацію про перемогу в перемовинах.
показати весь коментар
16.03.2022 12:59 Відповісти
а можна точково прицілитися в морду лаврова і шарахнути в його рило якоюсь ракетою?
показати весь коментар
16.03.2022 13:00 Відповісти
пропоную "аккуратно" повісити лаврова біла путлєра
показати весь коментар
16.03.2022 13:00 Відповісти
Скоро ти у пеклі будеш патякати, лайно собаче!
Там і розповіси, куди ви паскуди стріляли!
показати весь коментар
16.03.2022 13:00 Відповісти
горіти вам в аду, рашисти!
показати весь коментар
16.03.2022 13:01 Відповісти
Розумію, це недипломатично, але невже серед західних політиків немає таких, хто скаже коню "чого ти пи@диш"?!
показати весь коментар
16.03.2022 13:03 Відповісти
Я особисто не спмицму для цього с
Псячого виплодка іншого покарання, аніж шибениця. У центрі Маріуполя.
показати весь коментар
16.03.2022 13:04 Відповісти
С этими никаких переговоров!
показати весь коментар
16.03.2022 13:04 Відповісти
Чмо ******
показати весь коментар
16.03.2022 13:05 Відповісти
Я вот всё думаю: кто из них должен выше висеть, пукин или этот конь?
Пока не решил...
показати весь коментар
16.03.2022 13:07 Відповісти
Oba. Vmeste s Kiselevim, Solovjovom i Skabeevoi.
показати весь коментар
16.03.2022 13:17 Відповісти
Хрома кляча вже заговорила про компроміси........
А це свідчить що війна пішла у зворотньому напрямку.
Компромісом може бути РОСТОВ той що на Доні лівий берег, Таганрог, міст через Керчинську протоку від о. Тузла.
показати весь коментар
16.03.2022 13:09 Відповісти
Ткните эту суку мордой в наши разрушенные города.
показати весь коментар
16.03.2022 13:15 Відповісти
В пеклі буде вилізувати розпечені сковорідки до дірок.
показати весь коментар
16.03.2022 13:18 Відповісти
Путину не подают руки. Топ позоров путина!
показати весь коментар
16.03.2022 13:26 Відповісти
сума акуратного підрахунку репарацій,котрі рашисти будуть сплачувати саме менше 100 років, за "акуратну спецоперацію-війну " проти України сягатиме де-кілька акуратних триліонів доларів щонайменше
показати весь коментар
16.03.2022 13:27 Відповісти
Сдохни лошадь и сгори в аду. Тварь вонючая.
показати весь коментар
16.03.2022 13:28 Відповісти
**** брехлива, вже зовсім осліпло і оглохло, що не бачить тих кадрів розрушень і тіл вбитих, все повернеться бумерангом.
показати весь коментар
16.03.2022 13:31 Відповісти
Пусть погостит в Харькове или Мариуполе, удары же точечные, значит безопасно
показати весь коментар
16.03.2022 13:41 Відповісти
Щоб ти, падло горіло в аду і так само акуратно розхерячили всіх твоїх ватних гнид!
показати весь коментар
16.03.2022 13:46 Відповісти
Цей конь педальний - "лаврик" із кремля сам особисто цілиться? він говорить - ми..., це напевно він з ху...йлом цілиться..
показати весь коментар
16.03.2022 14:00 Відповісти
чтоб ты ***** издох в страшных мучениях!
показати весь коментар
16.03.2022 14:17 Відповісти
Чи він ******** чи обдовбагий? Підарас вонючий!
показати весь коментар
16.03.2022 14:28 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1502566271552008192
показати весь коментар
16.03.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 14:43 Відповісти
тебя ********* лошадь Гаага посадит точечно,но на пожизненно.Я бы застрелил при задержании,только точечно в несколько мест так,чтобы ты **** проклинал тот день когда 3.14зда тебя ***** высрала
показати весь коментар
16.03.2022 14:45 Відповісти
ССО Украины, ребята не пора ли выловить этого ******** полуармянского и всю его подноготную - детей , внуков, жен, ****** и вырезать всю эту мразоту под корень?
показати весь коментар
16.03.2022 14:46 Відповісти
Фашистські Підори!!!Щоб ВИ ВСІ ЗДОХЛИ!!!…
показати весь коментар
16.03.2022 15:11 Відповісти
Козирев, последний МИД СССРы у него Коняра работал, уведомил, что Россия таки проиграет,и обязательно будет платить репарации. На прямой вопрос ведущего Эха (до финиша) этого не может быть, Козырев ответил -СССР всегда платил репарации, но об этом никто не заикался.
и сказал, что способы оплаты были разные.
Крайне неохотно на болотах говорят об Испании, а ведь выплатили за украденное золото и участие "добровольцев" уже в 70 нефтью по себестоимости. А у Коняри есть блат с Керри, госдепа у Обамы мамы. Именно этот прыщ с дебильным лицом Греты Тунберг парализовал в 2014 году участие Америки в помощи. А уже при Байдене опять пробивался решать все вопросы по Украине и Восточной Европе. Говорят, что даже встречался "случайно"в туалете гостинницы в Индии с Конярой после избрания Байдена. Но, как всегда. тайное стало явным. Разведка Ирана записала "туалетный" разговор и допустила утечку и Керри ушел прочь. также говорят, что у Керри и дочери Коняры совместные бизнеса в недвижимости. Так что у Коняры исчез главный помощник в США в этом неправедном деле.
показати весь коментар
16.03.2022 15:22 Відповісти
СБУшники не пора ли занятся работой,в раше непаханное поле для работы.
показати весь коментар
16.03.2022 16:51 Відповісти
 
 