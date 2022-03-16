Лавров про війну РФ в України: Акуратна спецоперація, ми точково прицілюємося по військовій інфраструктурі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу, 16 березня, назвав війну РФ проти України спеціальною операцією, яка "проводиться дуже акуратною".
Про це Лавров повідомив в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на vm.ru.
Коли ми поцікавилися (у діяча ЄС. — Ред.): "Чому ж ви так істерите з приводу того, що робиться нашими військовими в рамках дуже акуратної спеціальної військової операції, коли ми точково прицілюємося по військовій інфраструктурі ? Чому ви промовчали, коли просто по центру Донецька "Точка-У" вистрілила касетними боєприпасами 14 березня?", <...> він на це сказав: "Ми почули вашу версію події", - цитує Лавров розмову з неназваним діячем ЄС.
Слід зауважити, що лицемірство Лаврова переходить усі межі, адже в Україні від обстрілів військ РФ зруйновано безліч житлових будинків. Лише в Харкові таких понад 600! Від смертоносних російських снарядів, ракет на бомб гинуть мирні українці. Тільки дітей вже загинуло понад сотню! А Лавров цинічно називає це "акуратною операцією з точковим приціленням по військовій інфраструктурі.
Крім того, як повідомлялось, засновник Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левієв заявив, що атака на Донецьк з використанням ракети "Точка-У", вірогідніше за все провокація, здійснена російськими окупантами.
Будь ласка, зачекайте...
(na etoi klaviature net kirillici)
Єдина така база в Україні знаходиться у Севастополі. Чи значить цей коментар віника що раша &%$ує *@^й з Криму після закінчення війни?
Нехай спробує повторити цеє серед руїн міста.
"Представитель РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что стороны наметили компромисс в некоторых пунктах, в частности - в вопросе "демилитаризации", на которой настаивает Кремль.
"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом", - сказал Мединский.
Этот статус предполагает неучастие стран в каких-либо военных организациях и блоках, но при этом сохранение собственной армии и военно-морского флота."
Следим внимательно за этой херней.
Придурок, это УНИАН.
Дальше можно не читать. Кацапу поверить себя *******.
Там і розповіси, куди ви паскуди стріляли!
Псячого виплодка іншого покарання, аніж шибениця. У центрі Маріуполя.
Пока не решил...
А це свідчить що війна пішла у зворотньому напрямку.
Компромісом може бути РОСТОВ той що на Доні лівий берег, Таганрог, міст через Керчинську протоку від о. Тузла.
и сказал, что способы оплаты были разные.
Крайне неохотно на болотах говорят об Испании, а ведь выплатили за украденное золото и участие "добровольцев" уже в 70 нефтью по себестоимости. А у Коняри есть блат с Керри, госдепа у Обамы мамы. Именно этот прыщ с дебильным лицом Греты Тунберг парализовал в 2014 году участие Америки в помощи. А уже при Байдене опять пробивался решать все вопросы по Украине и Восточной Европе. Говорят, что даже встречался "случайно"в туалете гостинницы в Индии с Конярой после избрания Байдена. Но, как всегда. тайное стало явным. Разведка Ирана записала "туалетный" разговор и допустила утечку и Керри ушел прочь. также говорят, что у Керри и дочери Коняры совместные бизнеса в недвижимости. Так что у Коняры исчез главный помощник в США в этом неправедном деле.