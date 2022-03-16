На столі переговорів – "українська модель гарантій безпеки". Жорсткий договір з низкою країн-гарантів щодо чітких юридичних зобов'язань, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.
Про це повідомив у телеграмі член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Безперечно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише українською і лише про юридично вивірені гарантії безпеки. І жодних інших моделей чи варіантів" - зауважив Подоляк.
"Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дійсні, а не протокольні чи "будапештські". А це означає, що підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують нам негайне постачання необхідного обсягу зброї", - додає він.
І, по-друге, за словами Подоляка, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють чи не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет.
"Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито", - зауважив він.
Подоляк також додає, що Україна ніколи не була мілітаристською державою, яка б нападала чи планувала напасти на сусідів. На відміну від цих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.
Зазначимо, що сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на перемовинах нібито обговорюється демілітаризація України за австрійським або шведським варіантом із збереженням власної армії.
Будь ласка, зачекайте...
Рівно так само можна сказати, що Україну не хочуть приймати в ЄС, якщо з української сторони майже нічого не робити для вступу.
Ну скільки вже ж можна ????? Чи людям розум відібрало ?
Обмеження кількості армії, обмеження межконтинентальних ракет, друга руська мова і т.д.
Є червоні лінії, які Зеленський не зможе перетнути, навіть якщо дуже-дуже захоче. Після всього, що відбулося йому це не дозволять: депутати Верховної Ради України(для капітуляції в тій чи іншій формі, прийнятній для росії, потрібні зміни в Конституцію, а отже 300 голосів), наші західні союзники(поразка України - це буде поразка всього західного світу, поразка демократії перед диктатурою), Збройні Сили України (після того, що вони пройшли просто не здадуть зброю і не виконають наказ про капітуляцію), а головне Українське громадянське суспільство, Український народ як повстав проти російсько-фашистської окупації.
Повторю, на мій суб'єктивний погляд, Україні доведеться піти на деякі поступки та компроміси, але вони не будуть критичними для України.
Исходя из заявлений российской стороны, мы вобще, должны ограничить численность армии и ограничить производство и закупку вооружения дальнего действия. Было уже что-то подобное времена запорожской сечи.
Народ Украины должен для себя решить, либо мы идём до победы и приобретаем настоящую независимость без условий.
Либо остаёмся фактичечкой колонией России.
А очередной будапештский мумурандум это не гарантии безопасности, а наоборот зеленый свет для будущего захвата Украины ***************.
"В НАТО вже дали зрозуміти, що нас не чекають. Бо вони там засцяли конфлікту з пуйлом"
Усьо пропало?
Може досить цю маючню транслювати?
Не приходила думка, чому паРашка не полізла, наприклад в Літву, щоб пробити коридор до Кенігсбергу?
Краще корисною для країни справою займись, ніж дурню писати, вЯлікій експерД.
Всі інші "велосипеди" ведуть до "Другій український ВІЙНИ" типу Чечні.
США, Британії, Китаю, Франції!
Тльки ядерні держави можуть дати гарантії!
А так це буде друга Конотопська битва І.Виговського!
я так розумію, що свинособакам треба скоріше вийти з війни, так що вони не можуть навіть чітко демілітарізацію продавити. Слава Україні!
Щоб всі розуміли про що мова на цих переговорах.
А вона зможе назвати це не війною, а спецоперацією і знову напасти.
А як не захистить, то, хоча би, швидко вб'ють.
Це природний добір: хто не розуміє своїх помилок і повторює їх без кінця, той не виживає.
то це угоди не про мир, а про продовження війни.
Смерть ворогам!!!