На столі переговорів – "українська модель гарантій безпеки". Жорсткий договір з низкою країн-гарантів щодо чітких юридичних зобов'язань, - Подоляк

Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.

Про це повідомив у телеграмі член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Безперечно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише українською і лише про юридично вивірені гарантії безпеки. І жодних інших моделей чи варіантів" - зауважив Подоляк.

"Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дійсні, а не протокольні чи "будапештські". А це означає, що підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують нам негайне постачання необхідного обсягу зброї", - додає він.

І, по-друге, за словами Подоляка, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють чи не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет.

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"Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито", - зауважив він.

Подоляк також додає, що Україна ніколи не була мілітаристською державою, яка б нападала чи планувала напасти на сусідів. На відміну від цих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.

Зазначимо, що сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на перемовинах нібито обговорюється демілітаризація України за австрійським або шведським варіантом із збереженням власної армії.