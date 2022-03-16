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На столі переговорів – "українська модель гарантій безпеки". Жорсткий договір з низкою країн-гарантів щодо чітких юридичних зобов'язань, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На столі переговорів –

Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.

Про це повідомив у телеграмі член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Безперечно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише українською і лише про юридично вивірені гарантії безпеки. І жодних інших моделей чи варіантів" - зауважив Подоляк.

"Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дійсні, а не протокольні чи "будапештські". А це означає, що підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують нам негайне постачання необхідного обсягу зброї", - додає він.

І, по-друге, за словами Подоляка, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють чи не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет.

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"Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито", - зауважив він.

Подоляк також додає, що Україна ніколи не була мілітаристською державою, яка б нападала чи планувала напасти на сусідів. На відміну від цих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.

Зазначимо, що сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на перемовинах нібито обговорюється демілітаризація України за австрійським або шведським варіантом із збереженням власної армії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+54
Сейчас момент в истории развалить рашу - выпадает раз в 1000 лет !!!!!
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16.03.2022 13:00
+38
Идите вы в **** с вашими договарами. На вашу очередную гарантию все положат большую озабоченность.
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16.03.2022 13:01
+29
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16.03.2022 13:00
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Сторінка 2 з 2
Хто сказав, що Україну не хочуть поиймати в НАТО? Зеленський? Так він лише читає по папірчиках те, що йому напишуть.
Рівно так само можна сказати, що Україну не хочуть приймати в ЄС, якщо з української сторони майже нічого не робити для вступу.
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16.03.2022 13:22 Відповісти
Нейтральний статус це запрошення нас вбити і пограбувати.
Ну скільки вже ж можна ????? Чи людям розум відібрало ?
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16.03.2022 13:23 Відповісти
В цих людей свої інтереси.
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16.03.2022 15:14 Відповісти
Справа в тому, що судячі з всього обговорюється майже капітуляція Ураїни.
Обмеження кількості армії, обмеження межконтинентальних ракет, друга руська мова і т.д.
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16.03.2022 13:31 Відповісти
Впевнений на 99%, що такого не буде. Причин для цього дуже-дуже багато. Ліньки їх описувати, але це так. Якщо коротко - то Зеленський, звісно, може обговорювати що завгодно, але у нас парлемантсько-президентська республіка з сформованим та сильним громадянським суспільством.
Є червоні лінії, які Зеленський не зможе перетнути, навіть якщо дуже-дуже захоче. Після всього, що відбулося йому це не дозволять: депутати Верховної Ради України(для капітуляції в тій чи іншій формі, прийнятній для росії, потрібні зміни в Конституцію, а отже 300 голосів), наші західні союзники(поразка України - це буде поразка всього західного світу, поразка демократії перед диктатурою), Збройні Сили України (після того, що вони пройшли просто не здадуть зброю і не виконають наказ про капітуляцію), а головне Українське громадянське суспільство, Український народ як повстав проти російсько-фашистської окупації.
Повторю, на мій суб'єктивний погляд, Україні доведеться піти на деякі поступки та компроміси, але вони не будуть критичними для України.
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16.03.2022 13:45 Відповісти
Щоб ти здох, собака ЗЕлуплена!
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16.03.2022 14:20 Відповісти
Офіс Президента, як завжди, думає про одне- яким красивим соусом приправити звичайну капітуляцію України. Надіюся, військові зроблять все що потрібно зі зрадниками владних кабінетів України.
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16.03.2022 13:18 Відповісти
Нажаль схоже на те, всі ці перемовини, ганебні і мають одну задачу, приховати капітуляцію.
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16.03.2022 13:26 Відповісти
Арестовать дерьмака,подоляка,демченка и прочую прокацапскую шоблу. Поставить к стенке.
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16.03.2022 13:19 Відповісти
тіпа відмовляємся від нато. і замінюємо це гарантіями безпеки від великих країн.
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16.03.2022 13:20 Відповісти
путіна судити в Гаагі!
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16.03.2022 13:20 Відповісти
Армію пуйла знищено! Краще йому негайно капітулювати з виведенням та роззброєнням російської армії, повернення Криму та Донбасу та виплата репарацій 400 млрд. дол із золотовалютних резервів, які зараз заарештовані Заходом. Інакше він втратить Ростов, Білгород та Воронеж.
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16.03.2022 13:21 Відповісти
Зараз все в руках самих українців...
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16.03.2022 13:22 Відповісти
У Чернігові російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом: як мінімум 10 загиблих Перемовини ? це кацапи так "точково" стрiляють ?
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16.03.2022 13:23 Відповісти
Все эти договора не стоят выеденного яйца. Как только наступит потребность в помощи, никто не поможет, каждый будет делать то что ему выгодно.

Исходя из заявлений российской стороны, мы вобще, должны ограничить численность армии и ограничить производство и закупку вооружения дальнего действия. Было уже что-то подобное времена запорожской сечи.

Народ Украины должен для себя решить, либо мы идём до победы и приобретаем настоящую независимость без условий.

Либо остаёмся фактичечкой колонией России.
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16.03.2022 13:23 Відповісти
Абсолютные гарантии безопасности Украины это мощные вооруженные силы и членство в НАТО.
А очередной будапештский мумурандум это не гарантии безопасности, а наоборот зеленый свет для будущего захвата Украины ***************.
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16.03.2022 13:24 Відповісти
В НАТО вже дали зрозуміти, що нас не чекають. Бо вони там засцяли конфлікту з пуйлом
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16.03.2022 14:07 Відповісти
Stepan Galuyk
"В НАТО вже дали зрозуміти, що нас не чекають. Бо вони там засцяли конфлікту з пуйлом"

Усьо пропало?
Може досить цю маючню транслювати?
Не приходила думка, чому паРашка не полізла, наприклад в Літву, щоб пробити коридор до Кенігсбергу?

Краще корисною для країни справою займись, ніж дурню писати, вЯлікій експерД.
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16.03.2022 14:25 Відповісти
Цей ***** на таких постах серебряники зарабатывает
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16.03.2022 14:27 Відповісти
Пройде час, і дізнаємось хто був правий... і хто "експерД"
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16.03.2022 15:13 Відповісти
"Велосипед" давно винайдено і він зветься НАТО!
Всі інші "велосипеди" ведуть до "Другій український ВІЙНИ" типу Чечні.
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16.03.2022 13:26 Відповісти
Головна помилка України, що вона сама сіла за стіл переговорів із паРашею без ядерних держав!
США, Британії, Китаю, Франції!
Тльки ядерні держави можуть дати гарантії!
А так це буде друга Конотопська битва І.Виговського!
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16.03.2022 13:29 Відповісти
а що це таке "демілітаризація із збереженням власної армії"???

я так розумію, що свинособакам треба скоріше вийти з війни, так що вони не можуть навіть чітко демілітарізацію продавити. Слава Україні!
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16.03.2022 13:32 Відповісти
Україні потрібно вести перемовини не з паРашею, а з США. Договір має містити лише один пункт: в разі нападу на одну з країн, інша країна вступає у війну на боці союзника негайно. А потім про щось можно буде говорити з мордором, або не говорити, а продовжувати нищити його.
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16.03.2022 13:38 Відповісти
Нищити мордор на своїй території - це не зовсім "знищення".
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16.03.2022 14:08 Відповісти
Українська модель прописана у Конституції! Все інше-посягання на Конституцію і "курс русского корабля"!
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16.03.2022 13:38 Відповісти
Конституцію змінять, як і міняли перед цим. Головне, щоб було політичне рішення. Якщо буде 300голосів в Раді - все змінять.
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16.03.2022 13:54 Відповісти
Давай, давай подоляк, мы тебя первого на ремни порежем, а Вову второго
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16.03.2022 13:40 Відповісти
Нам потрібні не юридичні каракулі (які і до чого не зобов"язують) - а ************ зброя від провідних країн для захисту країни: ППО, ПРО, авіація, військовий флот, ЗРК, протикорабельна і протитанкова зброя.
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16.03.2022 13:45 Відповісти
можливо, Україна залишається мілітаризованою, але не відновлює ядерну зброю, доки союзники надають сильні гарантії.
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16.03.2022 13:47 Відповісти
Для этого мозги нужны а не деньги. У Пакистана мозги есть.
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16.03.2022 13:58 Відповісти
Я згоден. Я просто думаю, що Росія назвала б таку угоду перемогою і раділа б цьому. хоча насправді нічого не змінюється, крім того, що Україна отримує міцніші гарантії. Іншою умовою може бути те, що Україна не розміщуватиме системи, здатні знищувати російські ядерні ракети в повітрі. але інше питання - що відбувається з Кримом і Донбасом.
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16.03.2022 14:27 Відповісти
Нам з росією не по дорозі https://youtube.com/shorts/Hc36VaqWdUw?feature=share
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16.03.2022 13:53 Відповісти
Забудьте слово демілітарізація тому що це буде останній день при владі цих недоумків , тільки потужна армія може забезпечити мир , а гроші на утримання цієї армії народ України найде , знаємо де і в кого шукати
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16.03.2022 13:53 Відповісти
Договоры с бешеной собакой бессмысленный и только дают ей время отдышаться.
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Практика показала безсилля міжнародних договорів і гірінтій. Ніхто не захоче у випадку нової війни підставляти життя своїх громадян через якісь папірці. Зрештою, підписанти можуть денонсувати свої "гарантії". Основна гарантія безпеки - це своя армія, розробка своїх балістичних і крилатих ракет, ППО.
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Я так розумію,обговорення триває за кацапською повісткою дня,де головним питанням є -де-мілітиризація України.А мене цікавить наша повістка,де були би рішення про Крим і Донбас.
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Как показывает эта война, никто не соблюдает договоров и гарантий. ********* в первую очередь.
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16.03.2022 13:58 Відповісти
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ НІЧОМУ НЕ НАВЧИВ?
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16.03.2022 14:02 Відповісти
Не вірю жодному слову Подляка! А слову АраХАМії тим більше.
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16.03.2022 14:04 Відповісти
Потребують у росії дати гарантії ненападу.
А вона зможе назвати це не війною, а спецоперацією і знову напасти.
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16.03.2022 14:19 Відповісти
Тільки бази НАТО на території України можуть змусити НАТО брати участь в обоні країни від кремлівського нациста. Ніякі "чітко прописані гарантії безпеки" сьогодні не працюють! Ярмаку та кодлі досить вже дурити нарід! Ростов їх вже зачекався!
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16.03.2022 14:23 Відповісти
ребята, гарантии не работают, нужно РФ развалить на части и сделать максимально больно, чтобы у них была психологическая травма прежде чем они снова захотят сюда полезть. РФ должна развалиться на миллион частей.
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16.03.2022 14:54 Відповісти
Знову замість нас хтось інший нас захистить?

А як не захистить, то, хоча би, швидко вб'ють.

Це природний добір: хто не розуміє своїх помилок і повторює їх без кінця, той не виживає.
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16.03.2022 15:14 Відповісти
Знов ми як завжди на ті самі граблі. Подоляк вам мало Будапешського меморандума та від кого ж гарантіі від ****
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16.03.2022 15:18 Відповісти
Якщо хоча б якась частина території України (включно з Кримом, Донецьком, Луганськом і т.д. ще з 2014 року) за цими "угодами" залишиться окупованою,

то це угоди не про мир, а про продовження війни.
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16.03.2022 15:19 Відповісти
Знищувати рашистську нечисть і наволочь до останнього! Слава ЗСУ, теробороні і всім захисникам! І лише після перемоги і звільнення усіх територій про щось можна домовлятись
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16.03.2022 15:26 Відповісти
За будь-який текст перемовин,без повної капітуляції й повного роззброєння падластану , переговорники підлгають- Розстрілу!!!
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16.03.2022 15:27 Відповісти
Україна, просто нашпигована цім зрадницьким лайном, починаючи від місцевої влади, котра на місцях чинить всіляки припони осброєнню місцевих громад, до самих верхніх щабелів влади - готових до підписання капітуляціі ...............Подоляк знов домовляється о міфічних грантіях (читай про капітуляцію). Ми мусимо диктувати умови на перемовинах! а наші гарантій - міцні ЗСУ, наявність в достатньої кількості новітньої сброї, і звичайно дух і воля українців...........

Смерть ворогам!!!
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16.03.2022 15:59 Відповісти
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