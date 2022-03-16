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Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня".
Про це розповіли на самому телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" зламали ворожі хакери і транслюють повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"
ЦЕ ФЕЙК! ФЕЙК!
Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з українською армією!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 Перехватчик
показати весь коментар16.03.2022 13:04
+15 Віктор Басенко
показати весь коментар16.03.2022 13:04
+11 Ksenia VB
показати весь коментар16.03.2022 13:08
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Будь ласка, зачекайте...
Але всі ми президенти...кожний з нас. Пам'ятаємо ж ?
Для мене воно нічого не значить!
А от БРЕХНЯ якраз воно!
Тому парашні БРЕШУТЬ,БРЕШЕТЬ, БРЕШУТь!
паРаша це імперія Брехні!
план ПЖФ [полной жопы федерастии] проходит с нарастающим темпом.
Всё гуд, гуд вольдемар пу, всё гуд, гуд!
вопрос почему он до сих пор не закрыт, а их журнашлюхи и ведущие кацапские не арестованы
Ну и во-вторых, если бегущую строку взломали, так вырубите из сети этот канал на некоторое время, пока ІТшники не разберутся со взломом, чтобы никого не путать и не смущать. И всё.