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Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу

Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня".

Про це розповіли на самому телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" зламали ворожі хакери і транслюють повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу Україна 24 і сайт Сегодня та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито капітуляцію 01Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу Україна 24 і сайт Сегодня та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито капітуляцію 01Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу Україна 24 і сайт Сегодня та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито капітуляцію 01ЦЕ ФЕЙК! ФЕЙК!

Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з українською армією!" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+26
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16.03.2022 13:04
+15
Украинцы никогда не сдадутся. Нам отступать некуда, так как тут наш дом. Ясное дело, что капитуляция зеленского это фейк)))
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16.03.2022 13:04
+11
Зеленський може хоч 10 разів здатись.
Але всі ми президенти...кожний з нас. Пам'ятаємо ж ?
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16.03.2022 13:08
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Украинцы никогда не сдадутся. Нам отступать некуда, так как тут наш дом. Ясное дело, что капитуляция зеленского это фейк)))
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16.03.2022 13:04 Відповісти
Украинцы? Может быть.
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16.03.2022 13:05 Відповісти
Мы можем отступить только в Ростовскую область
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16.03.2022 13:47 Відповісти
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16.03.2022 13:04 Відповісти
А ты до сих пор не знаешь, что все каналы обьединились и транслируют единый эфир?
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16.03.2022 13:11 Відповісти
ТІЛЬКИ ГЕТЬ ДУРНЕ МОЖЕ ЦЬОМУ ВІРИТИ-БО УКРАЇНСЬКА НЕЗЛАМНА НАЦІЯ НЕ КАПІТУЛЮВАТИМЕ НІКОЛИ...
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16.03.2022 13:05 Відповісти
ЗасРашкинцы не знают,что большинство людей уже давно эти видосики не смотрит Клинически тупые свинособаки
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16.03.2022 13:06 Відповісти
Зеленський може хоч 10 разів здатись.
Але всі ми президенти...кожний з нас. Пам'ятаємо ж ?
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16.03.2022 13:08 Відповісти
40 мільйонів гетьманів? Забагато буде.
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16.03.2022 15:26 Відповісти
Только что врубил Украина 24. Все норм. Идет телемараон. Так что не знаю кто там и что сломал.
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16.03.2022 13:10 Відповісти
Ахметовские каналы. Может, и хакеры не понадобились?..
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16.03.2022 13:10 Відповісти
Идиот, сейчас идет единый сигнал на все каналы.
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16.03.2022 13:12 Відповісти
Новини кожну годину показують разом, а потім кожен канал показує свій єфір. Досить брехати.
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16.03.2022 13:16 Відповісти
На каналі не має такої хірні. Якщо навіть хакнуть всі канали все одно народ не повірить. Нашим треба докази бл*, ми не зомбовані ТБ кацапи, тому пох)
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16.03.2022 13:10 Відповісти
Яке тупе дебільне слово фейк!
Для мене воно нічого не значить!
А от БРЕХНЯ якраз воно!
Тому парашні БРЕШУТЬ,БРЕШЕТЬ, БРЕШУТь!
паРаша це імперія Брехні!
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16.03.2022 13:12 Відповісти
план А, ВВХ-ла, идет по плану
план ПЖФ [полной жопы федерастии] проходит с нарастающим темпом.
Всё гуд, гуд вольдемар пу, всё гуд, гуд!
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16.03.2022 13:13 Відповісти
Анонімус, прохання дуже велике від себе особисто і я думаю, що мене підтримають українці: зробіть так, щоб по всіх містах і деревнях підараші, хоча би десять раз на дню лунала повітряна тривога.
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16.03.2022 13:13 Відповісти
А аби вночі то взагалі чудово.
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16.03.2022 13:16 Відповісти
а барани в ефірній апаратній не бачуть шо біжучий рядок шось не то пише ?
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16.03.2022 13:15 Відповісти
Кацапы даже не могут понять, что у нас президент не царь и он не все может решать.
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16.03.2022 13:17 Відповісти
этот канал и взламывать не нужно..
вопрос почему он до сих пор не закрыт, а их журнашлюхи и ведущие кацапские не арестованы
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16.03.2022 13:23 Відповісти
Для когось і таке "зайде" . ))) в Україні нажаль також є зомбаки-споживачі антидержавної пропаганди, по типу ватників, що можуть повірити в капітуляцію Зеленського. Але слава Богу в нас їх не багато, на відміну від раші )
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16.03.2022 13:29 Відповісти
Ну, во-первых, русские никак не могут понять, что у нас нет самодержавия. И что украинцы поддержат Зеленского, если он будет бороться вместе со всеми, и проигнорируют, если бы он захотел перестать бороться. Поэтому слово "капитуляция" в принципе никому не интересно и ни на кого не повлияет, ибо люди мстят за погибших / покалеченных родных + не хотят, чтобы россияне дальше убивали / грабили / насиловали / разрушали. Все понимают, что если россияне зайдут сюда основательно, то будет геноцид, будут массовые казни (в т.ч. внесудебные), аресты, депортации и т.д. То есть "капитуляция" - "не капитуляция", никто майданить никуда не пойдёт, а будет дальше убивать оккупантов везде.

Ну и во-вторых, если бегущую строку взломали, так вырубите из сети этот канал на некоторое время, пока ІТшники не разберутся со взломом, чтобы никого не путать и не смущать. И всё.
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16.03.2022 13:30 Відповісти
Да никто ее не взламывал. Там колаборанты сидят и сливают.
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16.03.2022 13:36 Відповісти
Дурачки не понимают даже что если Президент и скажет такое, то никто не сдастся.
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16.03.2022 13:48 Відповісти
Зеленский всё это записал перед войной, когда ездил в частые отпуска, "зелёные" ожидали нападения, строили дороги для оккупанта, оборонзаказ был свернут, на предупреждение западных разведок о скором нападении РФ отвечали "..а где доказательства?.."
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16.03.2022 14:05 Відповісти
 
 