Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня".

Про це розповіли на самому телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" зламали ворожі хакери і транслюють повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

ЦЕ ФЕЙК! ФЕЙК!

Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з українською армією!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим. ФОТО