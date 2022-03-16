Вже другий за добу. Над Черніговом збили ще один ворожий Су, - ОК "Північ"

Над Черніговом збито ще один ворожий літак. Вже другий за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Оборонці Чернігова збили ще один Су-34! Зранку окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними і Збройні Сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак! Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО одного з підрозділів ОК "Північ" влучно згорнули його "роботу". Пілоти десантувались, тривають пошуки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це другий літак, який збито сьогодні над Черніговом.

"Силами протиповітряної оборони бригади 16 березня було знищено два ворожих літаки типу Су. Перший кремлівський бомбардувальник пішов в утиль вночі, але окупанти не заспокоїлися та продовжили атаку Чернігівщини вдень, на що отримали відповідь на ураження. Ми тримаємо небо!", - йдеться у повідомленні 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пташка" впала. Вночі ліквідовано ворожий літак типу Су, який завдавав ударів по Чернігову, - ОК "Північ"