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Вже другий за добу. Над Черніговом збили ще один ворожий Су, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вже другий за добу. Над Черніговом збили ще один ворожий Су, - ОК

Над Черніговом збито ще один ворожий літак. Вже другий за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Оборонці Чернігова збили ще один Су-34! Зранку окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними і Збройні Сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак! Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО одного з підрозділів ОК "Північ" влучно згорнули його "роботу". Пілоти десантувались, тривають пошуки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це другий літак, який збито сьогодні над Черніговом.

"Силами протиповітряної оборони бригади 16 березня було знищено два ворожих літаки типу Су. Перший кремлівський бомбардувальник пішов в утиль вночі, але окупанти не заспокоїлися та продовжили атаку Чернігівщини вдень, на що отримали відповідь на ураження. Ми тримаємо небо!", - йдеться у повідомленні 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пташка" впала. Вночі ліквідовано ворожий літак типу Су, який завдавав ударів по Чернігову, - ОК "Північ"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Нелетная погода.
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16.03.2022 13:05
+18
Такими темпами ВКС на кукурузники пересядет. Слава ЗСУ!
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16.03.2022 13:08
+17
. .
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16.03.2022 13:19
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Нелетная погода.
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16.03.2022 13:05 Відповісти
Як завжди в Україні для рашистів і загарбників
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16.03.2022 13:07 Відповісти
СЛАВА ВІЙСЬКУ!
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16.03.2022 13:06 Відповісти
Слава Украине!
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16.03.2022 13:07 Відповісти
Такими темпами ВКС на кукурузники пересядет. Слава ЗСУ!
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16.03.2022 13:08 Відповісти
если что, у рагозина батут есть
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16.03.2022 13:12 Відповісти
Ждём пропагандонский сюжет про нанотехнологичные кукурузники которые ведут разведку и корректируют высокоточные грады.
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16.03.2022 16:15 Відповісти
А летуны?
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16.03.2022 13:08 Відповісти
скоро в кацапії не залишиться авіації, друга армія світу десь мабуть друга з кінця
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16.03.2022 13:08 Відповісти
Знов дядько з Укрпошти?
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16.03.2022 13:10 Відповісти
ні, це вже фахівці пенсійного фонду працюють.
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16.03.2022 14:31 Відповісти
Если верить инфе их там под 8000. Может мультяшных Но еще валить и валить.
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16.03.2022 13:15 Відповісти
800,а не 8000 тисяч.
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16.03.2022 13:17 Відповісти
Було до цієї війни...
Трохи не вистачає "авіаносця" кузі....
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16.03.2022 13:45 Відповісти
Та працюючих десь 400.Це не рахуючи стратегічну авіацію.
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16.03.2022 13:57 Відповісти
Если верить их инфе, то они 2 армия мира, пусть их будет хоть 100500 тыс, для того чтоб самолет просто взлетел и сел, нужен высококвалифицированный спец, это не такн завести и поехать по видео из ютуба. А для того, чтоб на чужой земле наносить еще и удары, да и при этом точные, это уже надо иметь сотри если не тысячи часов налета. Плюс моралька за 3 недели подупала у желающих. Они не летают больше чем по 2 самолета имея сотни, про потому что - НЕ УМЕЮТ совершать массовый авианалет. Так что, главное не сколько самолетов, а сколько пилотов высокого класса и с желанием бомбить мирных есть.
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16.03.2022 13:21 Відповісти
. .
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16.03.2022 13:19 Відповісти
ВОТ ТАК УПАЛ )))
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17.03.2022 06:54 Відповісти
Тушка птички - минус 30 млн долл, наблюдение за пернатыми - бесплатно
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16.03.2022 13:23 Відповісти
Пилотов в плен не брать !
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16.03.2022 13:23 Відповісти
Щось чернігівське небо їх не приймає,а земля приймає тільки щоб головою вниз риземлялись і на швидкості! Вже їх там багатенько так приземлилось!
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16.03.2022 13:28 Відповісти
Сбитый самолет парашим ничего не стоит, главное поймать пилотов. Их не так много и обучение дорого стоит.
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16.03.2022 13:28 Відповісти
После катапультирования 90% пилотов признаются негодными к летной службе.
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16.03.2022 14:42 Відповісти
А із тих, які розбилися (і загинули) після катапультування, непридатними визнаються 100%.
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16.03.2022 15:36 Відповісти
Зачарована Десна
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16.03.2022 13:34 Відповісти
Из напутствия Иван Васильевич потомкам: "Как поймают первым делом пилотов на кол. А потом уж разбираться. "
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16.03.2022 13:47 Відповісти
Надо касапский "березень" переименовать в "сушкопад"...
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16.03.2022 14:29 Відповісти
Думаю, що збиті ворожі льотчики після катапультування розбилися насмерть.
( Навіть якщо це сталося далеко від місця падіння літака. )
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16.03.2022 15:34 Відповісти
 
 