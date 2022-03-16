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Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим РФ. Ми вдома і захищаємо Україну, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ми вдома і захищаємо Україну. Президент не пропонував українським воїнам скласти зброю. Це провокація.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо дитячої провокації, що я нібито пропонував скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації. І повертатися додому. А ми вже дома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей", - зазначив глава держави.
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Топ коментарі
+15 Сергей Иванофф
показати весь коментар16.03.2022 13:50
+13 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.03.2022 13:19
+12 Сергей Иванофф
показати весь коментар16.03.2022 13:39
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ГНАТЬ РАШУ ИЗ ООН
Единственная теперь поправка в нынешних условиях - извиняться будет после войны, сейчас не до этих разборок. Сейчас один за всех и все за одного
А еще я верю, что ты ничего не поймешь и будешь мелко гадить Украине и дальше.
Добре що в 2013 українці не знали, що президент - це Україна, а не народ. Пагана влада може бути страшніше за ворога.
Ты все успокоиться не можешь, что он стал президентом Украины. И для тебя это смотрю большее горе, чем война в которой гибнут люди.
Умные зарывают топор внутренней войны, а мелкие продолжат работать на раскол.