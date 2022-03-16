УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10836 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 888 39
армія РФ (13520) війна (56671) Зеленський (17470) провокація (765) Росія (47286)

Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим РФ. Ми вдома і захищаємо Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми вдома і захищаємо Україну. Президент не пропонував українським воїнам скласти зброю. Це провокація.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ. 

"Щодо дитячої провокації, що я нібито пропонував скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації. І повертатися додому. А ми вже дома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей", - зазначив глава держави.

Також читайте: Ворожі хакери зламали рядок новин телеканалу "Україна 24" і сайт "Сегодня" та транслюють фейкове повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Я в Киеве. Сплю по 3-4 часа. Глаза слипаются, решил новости почитать. Реально задрало ваше нытье насчет Зеленского. Подвязывай и держим строй с тем, что есть. Политические битвы предлагаю отложить до последнего оккупанта.
показати весь коментар
16.03.2022 13:50
+13
А ООН по поводу расстрела детей и изнасилования женщин на захваченных территориях КОГДА соберёте ?

ГНАТЬ РАШУ ИЗ ООН
показати весь коментар
16.03.2022 13:19
+12
Судя по твоей реакции на него, то святой.
Ты все успокоиться не можешь, что он стал президентом Украины. И для тебя это смотрю большее горе, чем война в которой гибнут люди.
Умные зарывают топор внутренней войны, а мелкие продолжат работать на раскол.
показати весь коментар
16.03.2022 13:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.03.2022 13:16 Відповісти
это все называется развал Украины, только НАТО и все, нехер изобретать велосипед
показати весь коментар
16.03.2022 13:29 Відповісти
сюда никто не вложит ни копейки если не будет гарантий целостности страны, а без нато это нереально
показати весь коментар
16.03.2022 13:33 Відповісти
Зачем странам, которые уже защищены своим надежным блоком отдельный военный союз в том же регионе? Чтобы больше денег распилить? На такое никто не пойдет. Для функционирования той же глобальной системы ПРО задействуются десятки стран, десятки военных баз, кораблей, спутников и т.д.
показати весь коментар
16.03.2022 14:10 Відповісти
А ООН по поводу расстрела детей и изнасилования женщин на захваченных территориях КОГДА соберёте ?

ГНАТЬ РАШУ ИЗ ООН
показати весь коментар
16.03.2022 13:19 Відповісти
Согласен, за это ему надо будет извиниться - я давно уже об этом говорю.

Единственная теперь поправка в нынешних условиях - извиняться будет после войны, сейчас не до этих разборок. Сейчас один за всех и все за одного
показати весь коментар
16.03.2022 13:34 Відповісти
Что за чушь ты тут постишь?
показати весь коментар
16.03.2022 13:35 Відповісти
Я верю, что если бы ты приложил часть усилий, которые ты вкладываешь в обсирание нашего президента во время войны, то война быстрее бы закончилась.
А еще я верю, что ты ничего не поймешь и будешь мелко гадить Украине и дальше.
показати весь коментар
16.03.2022 13:42 Відповісти
Сергей Иванофф
Добре що в 2013 українці не знали, що президент - це Україна, а не народ. Пагана влада може бути страшніше за ворога.
показати весь коментар
16.03.2022 15:21 Відповісти
Доля Пороха мене наприклад зараз взагалі не цікавить. А кого там хто прибере після перемоги це взагалі не на часі.
показати весь коментар
16.03.2022 13:43 Відповісти
Bravo !!! Nastoyashiy Prezident !!!!!!
показати весь коментар
16.03.2022 13:24 Відповісти
Судя по твоей реакции на него, то святой.
Ты все успокоиться не можешь, что он стал президентом Украины. И для тебя это смотрю большее горе, чем война в которой гибнут люди.
Умные зарывают топор внутренней войны, а мелкие продолжат работать на раскол.
показати весь коментар
16.03.2022 13:39 Відповісти
Віримо в ЗСУ ! Ось так !
показати весь коментар
16.03.2022 13:41 Відповісти
Я в теробороне. А ты?
показати весь коментар
16.03.2022 13:43 Відповісти
В Василькові
показати весь коментар
16.03.2022 13:46 Відповісти
Я в Киеве. Сплю по 3-4 часа. Глаза слипаются, решил новости почитать. Реально задрало ваше нытье насчет Зеленского. Подвязывай и держим строй с тем, что есть. Политические битвы предлагаю отложить до последнего оккупанта.
показати весь коментар
16.03.2022 13:50 Відповісти
За умови,капітуляції загарбника,й знищення усіх зайшлих тварюк. Наменше непогоджусь
показати весь коментар
16.03.2022 15:59 Відповісти
Треба більше кацапських провокацій, бо вони дозволяють відволікти президента від бомбування єрмаками щодо капітуляції
показати весь коментар
16.03.2022 14:08 Відповісти
Це абсолютно правильно.
показати весь коментар
16.03.2022 14:21 Відповісти
Вовочка, предложи им пройтись за руССким кораблём, причём на вёслах...
показати весь коментар
16.03.2022 14:33 Відповісти
i всю свою технiку кацапи мають залишити нам додому хай мандрують пiшки та бажанно через мiннi поля
показати весь коментар
16.03.2022 14:37 Відповісти
Президент Зеленский респект! Это слова Лидера Великой Нации.
показати весь коментар
16.03.2022 15:58 Відповісти
Как отнесутся к ,, компромиссам,,наши друзья , которых сейчас - весь мир. Не ,, опустят,, ли нас компромиссы в гавно, не отвернутся ли все от нас. Мы должны фактически слушать убийц-,, победителей,, сколько нам иметь оружия, какого и где, сколько должно быть личного состава,- также мы должны забыть о Крыме и Донбассе ,заучить как стих, как нам называть русских и главное быть ,, дружественной страной. Должны предать всех погибших воинов и патриотов , детей и женщин !?!?!Я очень боюсь, что нечто подобное произойдёт. Резко взлетевшие в небо герои , часто теряют разум. Компромис - очень плохое слово. Очень похоже это слово на изнасилование. Народ не простит , компромис - смертный приговор.
показати весь коментар
16.03.2022 18:03 Відповісти
 
 