"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) c. Сеща Брянської області, що беруть участь у скоєнні воєнних злочинів проти народу України.

Про це інформують у Facebook Головного управління розвідки МО України, повідомляє Цензор.НЕТ.

З іменами 416 російських окупантів авіаційного полку, які нещадно атакують українські міста та села з неба, ви можете ознайомитись за посиланням.

"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця! Надсилаємо до вас спеціалістів з даної справи, очікуйте, вони вас підрихтують", - впевнено говорять українські розвідники.