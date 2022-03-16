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"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) c. Сеща Брянської області, що беруть участь у скоєнні воєнних злочинів проти народу України.

Про це інформують у Facebook Головного управління розвідки МО України, повідомляє Цензор.НЕТ.

З іменами 416 російських окупантів авіаційного полку, які нещадно атакують українські міста та села з неба, ви можете ознайомитись за посиланням.

"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця! Надсилаємо до вас спеціалістів з даної справи, очікуйте, вони вас підрихтують", - впевнено говорять українські розвідники.
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Топ коментарі
+20
Час відправляти РДГ на територію кацапстану... Й там враховувати позитивний досвід бійців ОУН, які використовували форму НКВС... Системна вада всіх тоталітарних країн - там своїх "силовиків" бояться до усрачки..
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16.03.2022 13:23
+15
ПОТРІБНО ЛАПАТНИМ ПЄТУХАМ ПОВИСМИКУВАТИ ВСЕ ПІР'Я...
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16.03.2022 13:20
+14
Наконец додумались! 5 летунов публично уничтожить на территории Парашки,остальные 411 забудут как штурвал называется!
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16.03.2022 13:35
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ПОТРІБНО ЛАПАТНИМ ПЄТУХАМ ПОВИСМИКУВАТИ ВСЕ ПІР'Я...
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16.03.2022 13:20 Відповісти
Час відправляти РДГ на територію кацапстану... Й там враховувати позитивний досвід бійців ОУН, які використовували форму НКВС... Системна вада всіх тоталітарних країн - там своїх "силовиків" бояться до усрачки..
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16.03.2022 13:23 Відповісти
Пошли однотипные посты на всех ресурсах о необходимости геноцида срусских. И хорошо платят, полупокер?
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16.03.2022 13:33 Відповісти
А тобі, морда фашистська?
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16.03.2022 13:43 Відповісти
Что, погорело, провокатор срусский?
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16.03.2022 14:01 Відповісти
А ты как думал к русским будут относится после того что вы натворили. Вы же даже бл@дь не каетесь ни в чем. На что ты рассчитывал? На то что мы с пониманием отнесемся? Ваши диванные долб@*** на всех форумах орут про то что Украины скоро не станет и с пеной у рта доказывают что так им укропа и надо. Хорошие русские приехали в первые дни войны воевать за Украину, остальные сбежали с Мордора за 8 лет, все остальные кричали "крымнаш", так что я вас поздравляю скоро вы на своей шкуре почувствуете то что несли своим соседям. И мне абсолютно все равно уже осознаете вы что небудь перед кончиной или подохнете с мыслью о том что виновата Америка.
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16.03.2022 15:33 Відповісти
О чем ты, срусский провокатор. Я о том, что пошел клич по вашим методикам призывать к убийству срусских в городах, чтобы потом это показывать всему миру. Мол смотрите, они ж сами нас хотят убить мирных в городах. Чётко сегодня пошло, в Фейсбуке, на Цензоре. Никакой фантазии у Кремлядей.
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16.03.2022 15:39 Відповісти
Возможно, хз. Я от себя писал. Буду более сдержанным.
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16.03.2022 15:42 Відповісти
Но тренд такой пошел не только у нас.
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16.03.2022 15:43 Відповісти
Только у вас пошел этот тренд. И именно сегодня. Ну задание у вас такое. Куча постов сегодня с утра в Фейсбуке. Суть одна. И это чётко школа ваших кураторов из Кремля.
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16.03.2022 15:46 Відповісти
У вас это у кого? Вася давай сдрисни, попахивает от тебя уже Ольгино.
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16.03.2022 15:47 Відповісти
У вас, это у кремлёвских ш...х. Так что ты уже замазался с защитой такой позиции, ольгинец. Не заплатят тебе твои педорублики
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16.03.2022 16:05 Відповісти
вы слишком тупые чтобы с вами спорить
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16.03.2022 16:06 Відповісти
Кто с тобой спорит, шл...а кремлёвская? Я констатировал факт, что ты спалилась, не более того
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16.03.2022 16:09 Відповісти
Напиши это Аркадию Бабченко, который ВНЕЗАПНО и есть источником этого нарратива. Констатируй свои факты в своем рукозажопинске, скоро за твою зарплату можно будет купить 2 рулона дефицитной туалетной бумаги.
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16.03.2022 16:15 Відповісти
Ахха. Вата, ну не пались ты так. Мне без разницы фамилии твоих хозяев, это коллективное Х...ло, это его политика. Еще раз. Сегодня чётко видно, как вы палитесь на этой теме.
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16.03.2022 17:03 Відповісти
слово "*****" на Цензоре не является матом, а используется для обозначения вождя московитов, и никто его не пишет так как ты. беги лучше свои рупии на доллары меняй, хоть пожрать на некоторое время будет.
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16.03.2022 17:09 Відповісти
Ольгино, тут за слово х...й банят. Так что не пиз...и. Суть в том, что ты спалился по кремлёвской методичке, а проводником кремлядской политики был тот же Илларионов. Вроде и супероппозиционер, а отработал по кремлевской схеме "5% Луки" на все 100.
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16.03.2022 17:12 Відповісти
Шпион открутил контрогайку!(с)
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16.03.2022 13:23 Відповісти
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16.03.2022 13:32 Відповісти
Наконец додумались! 5 летунов публично уничтожить на территории Парашки,остальные 411 забудут как штурвал называется!
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16.03.2022 13:35 Відповісти
Вместе с ихними ******* и **********.
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16.03.2022 14:32 Відповісти
24 Х-970480 Польшеков Артем Юрьевич
Десь я вже чув то прізвище. Сбитий на "пресконференції"...
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16.03.2022 13:39 Відповісти
Все это правильно, но в Сеще дислоцируется полк Военно-транспортной авиации. И насколько я помню, основной состав полка составляют машины АН-124(Руслан). Так, что, именно , в бомбардировках их обвинять излишне.
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Какая разница между танкистом и водителем бензовоза?
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16.03.2022 13:58 Відповісти
Водитель более уязвим?
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16.03.2022 14:12 Відповісти
Facepalm, водитель бензовоза который заправляет танк несёт такую же ответственность за боевые действия как и сам танкист. Тот кто подвозит патроны также виновен как тот кто стреляет.
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16.03.2022 14:21 Відповісти
По нашему пониманию справедливости -да, юридически нет. В Нюрнберге же не повесили никого из промышленников Германии.
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16.03.2022 15:06 Відповісти
Это вопрос коллективной ответственности. А мы говорим про военнослужащих противника во время войны, которые независимо от того учавствовали они в агрессии или просто снабжали групировку должны уничтожаться всеми доступными способами.
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16.03.2022 15:21 Відповісти
И это в рамках правил ведения войны, так как они являются комбатантами агрессора. И техника их пренадлежит армии агрессора.
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16.03.2022 15:24 Відповісти
в сеще,наскольког я помнб,транспортники стояли,на "русланах".
или что то тактическое туда подсадили?
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16.03.2022 13:58 Відповісти
Склады ГСМ возле дороги...
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16.03.2022 14:19 Відповісти
расстрельный список?
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16.03.2022 13:59 Відповісти
Найдите два десятка таких отморозков как я, половину сам найду.. нормальное оружие, пару баксов за сушку и сушки за две недели закончатся..
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16.03.2022 14:04 Відповісти
Выдавайте реальные имена и фамилия оккупантов. Важно бить их в Украине. Но намного важнее бить из в доме. В кругу семьи. Иначе из отпрыски и родичи не поймут страх и ужас войны. Главное поименные списки террористического скота.
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16.03.2022 14:19 Відповісти
кафе "ветерок" в России теперь будет работать круглосуточно ? ))
(Кто помнит,поймёт о чём )
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16.03.2022 15:35 Відповісти
Краще нехай спочатку "підрихтують", а потім про ці успіхи розповідати.
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16.03.2022 15:39 Відповісти
Україна просить надати їй літаки, щоб ми могли захищати себе і Захід. Однак Байден відмовив.

Де ми можемо взяти літаки?..

- Вони є на аеродромах в РФ та в Біларусі, неякі з них неподалік кордонів України.
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16.03.2022 15:41 Відповісти
Не будьте детьми!
Пошевелите мозгами - как Путину набирать пополнение для отправки в Украину?
"А вот бандеровцы собираются вас убивать прямо дома в Расии!"
Идея понятна????
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16.03.2022 15:54 Відповісти
 
 