"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку
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ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) c. Сеща Брянської області, що беруть участь у скоєнні воєнних злочинів проти народу України.
Про це інформують у Facebook Головного управління розвідки МО України, повідомляє Цензор.НЕТ.
З іменами 416 російських окупантів авіаційного полку, які нещадно атакують українські міста та села з неба, ви можете ознайомитись за посиланням.
"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця! Надсилаємо до вас спеціалістів з даної справи, очікуйте, вони вас підрихтують", - впевнено говорять українські розвідники.
Топ коментарі
+20 Gyro
показати весь коментар16.03.2022 13:23
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.03.2022 13:20
+14 игорь гололобов
показати весь коментар16.03.2022 13:35
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Будь ласка, зачекайте...
Десь я вже чув то прізвище. Сбитий на "пресконференції"...
или что то тактическое туда подсадили?
(Кто помнит,поймёт о чём )
Де ми можемо взяти літаки?..
- Вони є на аеродромах в РФ та в Біларусі, неякі з них неподалік кордонів України.
Пошевелите мозгами - как Путину набирать пополнение для отправки в Украину?
"А вот бандеровцы собираются вас убивать прямо дома в Расии!"
Идея понятна????