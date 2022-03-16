УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10895 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 755 29
армія РФ (13520) війна (56671) Зеленський (17470) обстріл (21193) Росія (47286)

Від агресії РФ найбільше постраждали території України, де за твердженням роспропаганди, проживають близькі для Росії люди, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від агресії РФ найбільше постраждали території України, де за твердженням роспропаганди, проживають близькі для Росії люди, - Зеленський

Російська сторона продовжує завдавати ударів по території України.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують обстріли української території, наших мирних міст... Російські війська вже завдали території України в сотні разів більших руйнувань, ніж за 8 років війни на Донбасі. І постраждали саме найбільше території Донбасу, прикордонні території на російському напрямку, північ Київської області та південь України. Постраждали саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили, як про місце проживання найбільш близьких для Росії людей. Мабуть немає такої неядерної зброї, яку б окупанти ще не застосували проти мирних громадян. Ось така близькість, ось така дружба", - каже глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми активізуємо роботу, щоб притягти окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Мда, згідно з опитуваннями 65% маріупольців ставились до росіі 'тепло' або 'дуже тепло'.
показати весь коментар
16.03.2022 13:35
+13
Все так і є..

маріупольці до недавнього стверджували, що це їх ЗСУ обстріляло 2014-го - більшість із них.

А харків'яни боролися за свого м'ясника Жукова з усією Україною - зараз вони зрозуміли, як воював їх Жуків
показати весь коментар
16.03.2022 13:39
+11
В Україні вже нема близьких для росії людей, про це вже треба забути
показати весь коментар
16.03.2022 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мда, згідно з опитуваннями 65% маріупольців ставились до росіі 'тепло' або 'дуже тепло'.
показати весь коментар
16.03.2022 13:35 Відповісти
Здогадайтеся, де тепер будуть найзатятіші бандерівці в Україні...
показати весь коментар
16.03.2022 13:37 Відповісти
Не буть! Будуть розказувати, що це "Америка пытается поссорить два братских народа"!
Там у багатьох вата в головах!
показати весь коментар
16.03.2022 13:42 Відповісти
Деякі з них розповсюджують чутки, що саме українська армія не надає гуманітарних коридорів, щоб прикриватися маріупольцями наче живим щитом. Горбатих тільки могила виправить.
показати весь коментар
16.03.2022 13:57 Відповісти
і будудть відповідати за кримінальною статтєю, то ж краще їм одразу до рф переїхати.
показати весь коментар
16.03.2022 15:54 Відповісти
Таких залишаться одиниці - зовсім вже відбитих. Щоденні обстріли дуже якісно прочищають мізки...
показати весь коментар
16.03.2022 13:57 Відповісти
Повiрте таких вiдбитих багато.
показати весь коментар
16.03.2022 14:01 Відповісти
Та ні, вони скажуть, що путін путін був поганий, а расєянє хороші
показати весь коментар
16.03.2022 13:59 Відповісти
Тепер кацапів будуть лякати не львів'янами...
показати весь коментар
16.03.2022 13:42 Відповісти
Тепер "дуже тепле" відношення українців до росіян виглядає так:
показати весь коментар
16.03.2022 13:42 Відповісти
Прозріння іноді буває болісним.
показати весь коментар
16.03.2022 13:37 Відповісти
В Україні вже нема близьких для росії людей, про це вже треба забути
показати весь коментар
16.03.2022 13:37 Відповісти
Помиляєшся...на жаль...рабіновічі-шуфрічі-бойкі...не перевелися...(((
показати весь коментар
16.03.2022 13:52 Відповісти
Касапский скот не когда не был близким. Это саранча мразь и фашист!
показати весь коментар
16.03.2022 13:37 Відповісти
Розтрощили Домбас, самий прокацапський регіон в Україні. *********.
показати весь коментар
16.03.2022 13:38 Відповісти
НУ ТАК ЛАПАТНІКІ КАЖУТЬ-БЄЙ СВАІХ ШОБ ЧУЖІЄ БАЯЛІСЬ...
показати весь коментар
16.03.2022 13:39 Відповісти
Все так і є..

маріупольці до недавнього стверджували, що це їх ЗСУ обстріляло 2014-го - більшість із них.

А харків'яни боролися за свого м'ясника Жукова з усією Україною - зараз вони зрозуміли, як воював їх Жуків
показати весь коментар
16.03.2022 13:39 Відповісти
Хто не засвоює уроки історії - приречений на їх повторення.
показати весь коментар
16.03.2022 13:43 Відповісти
Бий своїх,щоб чужі боялись!!!
показати весь коментар
16.03.2022 13:40 Відповісти
это - банальная месть шизофреника... за то, что в 14-м не были столь активны, как он себе придумал...
показати весь коментар
16.03.2022 13:41 Відповісти
Рано чи пізно, за все доводиться платити
показати весь коментар
16.03.2022 13:45 Відповісти
Це плата за галочку в бюлетені...
показати весь коментар
16.03.2022 13:46 Відповісти
І це нормально ...для кацапні...
показати весь коментар
16.03.2022 13:50 Відповісти
А впереди, их любимые "бандеровцы"...
показати весь коментар
16.03.2022 14:02 Відповісти
Получается что рассеяне больше всего ненавидят... руських
показати весь коментар
16.03.2022 14:03 Відповісти
Та немає ніяких "руських". Є якась "солянка збірна" з племен, що не досягла у своєму розвитку стадії "нація". А такі племена завжди намагаються нищити сусідні племена. Стародавній знайомий геноцид.
показати весь коментар
16.03.2022 14:09 Відповісти
теперь после "военной вакцинации" таких вряд ли там останется,которые так или иначе симпатизировали России и "русскому миру".теперь украинский народ юудет куда как более монолитным и легче будет решать многие социальные задачи
показати весь коментар
16.03.2022 15:30 Відповісти
потмоу что путину верят долбо*бы
показати весь коментар
16.03.2022 15:58 Відповісти
 
 