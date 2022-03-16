Від агресії РФ найбільше постраждали території України, де за твердженням роспропаганди, проживають близькі для Росії люди, - Зеленський

Російська сторона продовжує завдавати ударів по території України.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують обстріли української території, наших мирних міст... Російські війська вже завдали території України в сотні разів більших руйнувань, ніж за 8 років війни на Донбасі. І постраждали саме найбільше території Донбасу, прикордонні території на російському напрямку, північ Київської області та південь України. Постраждали саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили, як про місце проживання найбільш близьких для Росії людей. Мабуть немає такої неядерної зброї, яку б окупанти ще не застосували проти мирних громадян. Ось така близькість, ось така дружба", - каже глава держави.

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