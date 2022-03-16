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Прокурор міжнародного кримінального суду Хан уже в Україні та розпочав роботу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокурор міжнародного кримінального суду Хан уже в Україні та розпочав роботу, - Зеленський

Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан уже в Україні та розпочав роботу.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з прокурором міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він уже в Україні. Вже почав працювати", - заявив глава держави. 

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Автор: Ірина Дашківська
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ХАНА ЛАПАТНАЙ РАСЄЄ-ПРОКУРОР ХАН...
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16.03.2022 13:40 Відповісти
Ця бадяга розтягнеться на роки.
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16.03.2022 13:41 Відповісти
чув...якийсь німецький урядовець казав, що не меньше 10 років
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16.03.2022 13:44 Відповісти
 
 