Прокурор міжнародного кримінального суду Хан уже в Україні та розпочав роботу, - Зеленський

Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан уже в Україні та розпочав роботу.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з прокурором міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він уже в Україні. Вже почав працювати", - заявив глава держави.

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