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Прокурор міжнародного кримінального суду Хан уже в Україні та розпочав роботу, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан уже в Україні та розпочав роботу.
Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з прокурором міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він уже в Україні. Вже почав працювати", - заявив глава держави.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.03.2022 13:40 Відповісти Мені подобається 1
Сірий
показати весь коментар16.03.2022 13:41 Відповісти Мені подобається 2
Sinopticos
показати весь коментар16.03.2022 13:44 Відповісти Мені подобається 0
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