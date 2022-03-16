Від початку війни з-за кордону повернулися вже 310 тисяч українців, більшість - чоловіки

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з-за кордону повернулися понад 300 тисяч українців, більшість – чоловіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

За словами речника ДПСУ, загальний пасажиропотік через кордон залишається інтенсивним, проте загалом він трішки зменшився. Якщо, приміром, на західній ділянці раніше він коливався на рівні 120 тисяч осіб за добу в обидва боки, то в останні дні - 90 тисяч осіб.

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На кордоні з Молдовою пасажиропотік значно менший. Звісно, більшість громадян прямує на виїзд з України.

"Загалом з 24 лютого 2,4 млн осіб перетнули кордон за межі держави, з яких 1,805 млн - українці.

Водночас за цей період майже 310 тисяч українців перетнули кордон на в’їзд. Більшість - це чоловіки. Мету їхнього перетину кордону ми не фіксуємо, але непоодиноко у спілкуванні з прикордонниками вони кажуть, що повертаються, аби стати на захист країни".