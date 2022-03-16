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Від початку війни з-за кордону повернулися вже 310 тисяч українців, більшість - чоловіки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з-за кордону повернулися понад 300 тисяч українців, більшість – чоловіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

За словами речника ДПСУ, загальний пасажиропотік через кордон залишається інтенсивним, проте загалом він трішки зменшився. Якщо, приміром, на західній ділянці раніше він коливався на рівні 120 тисяч осіб за добу в обидва боки, то в останні дні - 90 тисяч осіб.

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На кордоні з Молдовою пасажиропотік значно менший. Звісно, більшість громадян прямує на виїзд з України.

"Загалом з 24 лютого 2,4 млн осіб перетнули кордон за межі держави, з яких 1,805 млн - українці.

 Водночас за цей період майже 310 тисяч українців перетнули кордон на в’їзд. Більшість - це чоловіки. Мету їхнього перетину кордону ми не фіксуємо, але непоодиноко у спілкуванні з прикордонниками вони кажуть, що повертаються, аби стати на захист країни".
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Топ коментарі
+6
Один найвеличніший будівник доріг, майже три роки будував і будував. Будував дуже багато, як і крав на будівництві космічні суми. А 24 лютого виявилось, що за ці три роки не було придбаного жодного броніка і жодної каски і взагалі ніхто не думав про армію. Можна скільки завгодно розповідати про 300 тис резерву, однак факт залишається фактом - сьогодні волонтери купляють броніки, каски, прилади нічного бачення тощо.
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16.03.2022 13:56
+4
Чому наші хлопці мають гибнути за їх будинок, а вони будуть лежати з жінками в ліжку та робити вигляд, що їх це не стосується.
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16.03.2022 13:49
+3
Тогда , чем эта теза отличаеться от кацапской - " не смейте говорить про пукина плохо! вы работаете на американцев!" ?
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16.03.2022 14:19
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Я от не розумію ВСУ 200к чи скільки там, тероборона вже 100к+, скільки ще добровольців, чому воєнкомати переселенців без досвіду кошмарять повістками?
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16.03.2022 13:44 Відповісти
А що переселенці не такі чоловіки, як інші?
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16.03.2022 13:48 Відповісти
Чому наші хлопці мають гибнути за їх будинок, а вони будуть лежати з жінками в ліжку та робити вигляд, що їх це не стосується.
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16.03.2022 13:49 Відповісти
Потому что потом они придут к вам, если вы не поможете.
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Я це все розумію. І бачу, як приїзжають чоловіки переселенці з сім'ями з Чернігова та Харькова до мене в місто. Шукають житло і навіть не чешуть писок. Не стають на військовий облік і відсижуються собі.
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16.03.2022 14:17 Відповісти
А в Києві та Харкові що не призивають чи як? Я ж пишу про людей без досвіду не служивших це 4 черга. 1, 2,3 черги це понад мільйон осіб.
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16.03.2022 14:22 Відповісти
Хто служив - це 2 черга, без досвіду це 3 черга. 4 це ті у кого раніше був білий-білет.
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16.03.2022 14:26 Відповісти
$$$$
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Военкоматы просто имитируют работу, трусы не хотят воевать, поэтому делают вид что они не бесполезные
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16.03.2022 14:05 Відповісти
Ви не знаєте воєнкомів? У багатьох переселенців є трохи грошенят.
Навпаки - бажаючих неохоче беруть. Це було і в 2014 році. Але тоді була антитерористична операція.
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16.03.2022 15:11 Відповісти
Один найвеличніший будівник доріг, майже три роки будував і будував. Будував дуже багато, як і крав на будівництві космічні суми. А 24 лютого виявилось, що за ці три роки не було придбаного жодного броніка і жодної каски і взагалі ніхто не думав про армію. Можна скільки завгодно розповідати про 300 тис резерву, однак факт залишається фактом - сьогодні волонтери купляють броніки, каски, прилади нічного бачення тощо.
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Модераторы, баньте кацапских провокаторов
Выступать против своего правительства во время войны, это рабата на кацапов!!
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16.03.2022 14:08 Відповісти
Тогда , чем эта теза отличаеться от кацапской - " не смейте говорить про пукина плохо! вы работаете на американцев!" ?
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16.03.2022 14:19 Відповісти
Не тупи. Враг сейчас кацапы, не время для мелких внутренних гнилых разборок, и старых обид. Враг хочет тебя убить, а ты со своим сторонниками разбираешься из-за мелочей. Не время копаться в прошлом, победи сначала большее зло
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16.03.2022 14:23 Відповісти
А никто сейчас и не прыгает против Зеленского , только факт остается фактом и в случае его неправильных шагов типа сомнительных компромиссов и договорняков этот факт будет дополнительным гвоздем в крышку его гроба! При правильном поведении , этот факт может быть подзабыт и Зеленскому будет дана возможность уйти сохранив лицо !Вот и все! Не раскачиваем лодку , но бдительности не теряем!
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16.03.2022 15:13 Відповісти
Тому що для перемоги потрібно бути єдині!
Тільки ворог цього не розуміє.
Разбори зараз за позавчора в час війни це велика дурість.
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16.03.2022 15:02 Відповісти
Едиными это не значит - тупым, бессловесным быдлом которое понимает только лозунги! К Победе могут вести только непререкаемые моральные авторитеты! Украинци показали что и без лозунгов в состоянии защищать свою страну и победить! И нехрен унижать их сказками про великих и непогрешимих!
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16.03.2022 15:11 Відповісти
Ни фуя себе мелочи!!!!
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16.03.2022 14:25 Відповісти
 
 