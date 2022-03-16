Щоранку о 9 годині на всій території України загальнонаціональна хвилина мовчання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання у пам'ять про тих, хто загинув внаслідок війни Росії проти України.

Про це Зеленський заявив сьогодні у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоранку о 9 годині на всій території України буде загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті усіх військових, цивільних та дітей, які загинули у нашій вітчизняній війні", - зазначив Зеленський.

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