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Щоранку о 9 годині на всій території України загальнонаціональна хвилина мовчання, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щоранку о 9 годині на всій території України загальнонаціональна хвилина мовчання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання у пам'ять про тих, хто загинув внаслідок війни Росії проти України.

Про це Зеленський заявив сьогодні у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоранку о 9 годині на всій території України буде загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті усіх військових, цивільних та дітей, які загинули у нашій вітчизняній війні", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим РФ. Ми вдома і захищаємо Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
День єдності - 2??? Краще дерьмака прибери і арешту!
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16.03.2022 13:45
+9
Может быть не надо, уже после? Что за глупость наряду с днем единения, когда на границе были 200тыс. орков? Единению - да, оружию - нет. А потом отгребаем. Что за страсть к глупостям?
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16.03.2022 13:47
+8
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16.03.2022 13:48
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Хвилина молчання в параше.
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16.03.2022 13:44 Відповісти
А в нас заклик -"Вбий окупанта!"
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16.03.2022 13:55 Відповісти
День єдності - 2??? Краще дерьмака прибери і арешту!
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16.03.2022 13:45 Відповісти
Может быть не надо, уже после? Что за глупость наряду с днем единения, когда на границе были 200тыс. орков? Единению - да, оружию - нет. А потом отгребаем. Что за страсть к глупостям?
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16.03.2022 13:47 Відповісти
клоун, йому епатаж треба! ожив наш сцикливий Рембо
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16.03.2022 14:03 Відповісти
ну три года искали мир в глазах плешфюрера ... хотя нужно было оружие искать и раздавать патриотам .. теперь маемо шо маемо ..
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16.03.2022 14:09 Відповісти
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16.03.2022 13:47 Відповісти
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16.03.2022 13:48 Відповісти
Зе доиграется походу
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16.03.2022 13:50 Відповісти
По ходу. Параша.
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16.03.2022 13:59 Відповісти
Ну да, "самый важный" сейчас указ. Может упростить порядок ПРОДАЖИ оружия населению, не? А может указ о переда всех внедорожников в ВСУ (с последующей компенсацией стоимости конечно). Не? "Минута молчания", говоришь ... Ню, ню ...
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16.03.2022 14:09 Відповісти
ржать будешь??
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16.03.2022 14:22 Відповісти
Нет. Пытаюсь понять приоритеты Верховного. Я не прав в своих вопросах?
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16.03.2022 14:32 Відповісти
Покуй на вопросы..формулировка "самый важный" в данном случае, как преступление против государства, народа и нации..
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16.03.2022 14:35 Відповісти
"Покуй на вопросы" - удобненько. Съезд с темы не зачетный. Вопрос "приоритетности и важности" не раскрыт. "Преступление против государства, народа и нации" не делать то, что важно и должно для ПОБЕДЫ.
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16.03.2022 14:40 Відповісти
ооо... полізла мерзота коментувати...
згиньте *****-боти !
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16.03.2022 14:15 Відповісти
А в 19.00 объявить час мести..
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16.03.2022 14:23 Відповісти
Камбек ту юесесар перетворюється на камбек ту кам'яний вік.
Що далі, будемо хреститися перед кожним пострілом, а ракети кропити святою водою?
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16.03.2022 14:25 Відповісти
А еще погудеть нужно. Говорят очень помогает.
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16.03.2022 16:01 Відповісти
А хто буде дотримуватись?
Люди їдуть на роботу
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16.03.2022 16:14 Відповісти
 
 