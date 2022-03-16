Окупанти зігнали понад 400 людей в Маріупольську лікарню та використовують її як вогневу позицію. РФ перетворилася на відвертого терориста, - Зеленський
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Російські окупанти захопили лікарню у Маріуполі та використовують її як вогневу позицію.
Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі окупанти захопили лікарню. Обласну лікарню інтенсивного лікування. Вона й без того вже пошкоджена російськими бомбами. Пацієнти та лікарі - в полоні. Всередину нагнали ще жителів сусідніх будинків. Понад 400 людей у заручниках! І окупанти використовують лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто", - заявив Зеленський у відеозверненні в середу.
За словами президента, "цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьонновську".
"Хоча... Відрізняється. Зараз іще підступніше... Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона відповідатиме", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Ну так давайте уперед на МаЦкву, не засиджуйтесь!!!!
Панове м. Києва, будьте уважні
Слово "паляниця" не пройде
Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ
- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.
- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)
- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.
#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям