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Окупанти зігнали понад 400 людей в Маріупольську лікарню та використовують її як вогневу позицію. РФ перетворилася на відвертого терориста, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти зігнали понад 400 людей в Маріупольську лікарню та використовують її як вогневу позицію. РФ перетворилася на відвертого терориста, - Зеленський

Російські окупанти захопили лікарню у Маріуполі та використовують її як вогневу позицію.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі окупанти захопили лікарню. Обласну лікарню інтенсивного лікування. Вона й без того вже пошкоджена російськими бомбами. Пацієнти та лікарі - в полоні. Всередину нагнали ще жителів сусідніх будинків. Понад 400 людей у заручниках! І окупанти використовують лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто", - заявив Зеленський у відеозверненні в середу.

За словами президента, "цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьонновську".

"Хоча... Відрізняється. Зараз іще підступніше... Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона відповідатиме", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти продовжують тримати у заручниках лікарів та пацієнтів у маріупольській лікарні, - голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
и ты хочешь с ними подписать мирный договор, я правильно понял????????????
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16.03.2022 13:51
+6
не мирный договор. а договор о капитуляции
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16.03.2022 13:54
+5
ВПЄРЄДІ БУДУТ СТАЯТЬ ЖЄНЩІНИ І ДЄТІ А ЗА НІМІ МИ,НЄ ВПЄРЄДІ А СЗАДІ і ПУСТЬ ПАПРОБУЮТ СТРЄЛЯТЬ В ЖЄНЩІН І ДЄТЄЙ-ЦЕ СЛОВА ГОЛОВНОГО ТЕРОРИСТА пУТІНА...
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16.03.2022 13:54
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и ты хочешь с ними подписать мирный договор, я правильно понял????????????
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16.03.2022 13:51 Відповісти
Так, Ви зрозуміли правильно.
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16.03.2022 13:52 Відповісти
Даже после безусловной капитуляцией рашки будет мирный договор. Все войны так заканчиваются
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16.03.2022 13:52 Відповісти
не мирный договор. а договор о капитуляции
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16.03.2022 13:54 Відповісти
Ну да, но так или иначе наступает мир после этого
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16.03.2022 13:56 Відповісти
А вас влаштує лише зніщення усіх рузьких міст і селищ?
Ну так давайте уперед на МаЦкву, не засиджуйтесь!!!!
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16.03.2022 14:11 Відповісти
ты из окопа вещаешь или с дивана?
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16.03.2022 15:14 Відповісти
А тобі рузькоязична щелепа не дозволяє спілкуватися на державній мові?
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16.03.2022 15:21 Відповісти
нет, ты неправильно понял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2022 15:35 Відповісти
ВПЄРЄДІ БУДУТ СТАЯТЬ ЖЄНЩІНИ І ДЄТІ А ЗА НІМІ МИ,НЄ ВПЄРЄДІ А СЗАДІ і ПУСТЬ ПАПРОБУЮТ СТРЄЛЯТЬ В ЖЄНЩІН І ДЄТЄЙ-ЦЕ СЛОВА ГОЛОВНОГО ТЕРОРИСТА пУТІНА...
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16.03.2022 13:54 Відповісти
А что на это скажет ООН опять надует пузырь из сопли и озаботиться?
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16.03.2022 13:55 Відповісти
Оперативний ЗСУ.
Панове м. Києва, будьте уважні

Слово "паляниця" не пройде

Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ

- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.

- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)

- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.

#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
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16.03.2022 13:55 Відповісти
Поки в України не буде договору з США хоча з одного пункту, де сторони беруть зобов'язання вступити у війну на боці союзника в разі нападу на нього, з мордором Україні буде важко справитись.
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16.03.2022 13:58 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 13:59 Відповісти
Позорище! Даже во время Второй Мировой, фашисты не опускались до такой низости. Ветераны войны переворачиваются в гробах...
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16.03.2022 14:22 Відповісти
Напевно саме тому пєрєгавори з кацапими в режимі нон-стоп
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16.03.2022 14:27 Відповісти
А що президент зробив. щоб змінити ситуацію в Маріуполі . чи він тільки озвучує факти ?
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16.03.2022 15:13 Відповісти
 
 