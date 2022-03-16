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Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з ЛНР, ДНР і спалюють тіла росіян, - українська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з ЛНР, ДНР і спалюють тіла росіян, - українська розвідка

Родинам загиблих росіян обіцяють по 12 мільйонів рублів, а представникам ОРДЛО - лише дозвіл на поховання.

Інфоормацію про ставлення до загиблих агресорів надають у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ

Так відомо про наступні факти:

  • В тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій в магазині "Копійка". Видачею тіл займається так звана "поліція" російської окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули – немає.
  • Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не зважає на ці настрої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку

  • На тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу 1 Армійського корпусу окупантів. Переважна частина "новобранців" відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед "новобранців" сягають 70-80%.
  • Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "новобранців" і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.
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Топ коментарі
+23
Що бажали, то отримали
Вата..гумус..перегній.
.
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 13:53
+21
Chemodanov @chemodanov_di

42 мин



Нарешті 9 травня на акцію "Бєссмєртний полк" ординець понесе на паличці свіжозагинуту молодьож.
Деды ревновали.
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16.03.2022 14:01
+20
Кацапам тоже нічо не виплатять, не переживайте, дамбасянє))
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16.03.2022 13:54
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Що бажали, то отримали
Вата..гумус..перегній.
.
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 13:53 Відповісти
Chemodanov @chemodanov_di

42 мин



Нарешті 9 травня на акцію "Бєссмєртний полк" ординець понесе на паличці свіжозагинуту молодьож.
Деды ревновали.
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16.03.2022 14:01 Відповісти
Швейцария включила в санкционный список более 200 физических и юридических российских лиц. Теперь он полностью повторяет санкционный список Евросоюза
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16.03.2022 13:54 Відповісти
Кацапам тоже нічо не виплатять, не переживайте, дамбасянє))
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16.03.2022 13:54 Відповісти
З їхніми законами про неразголошення, навряд чи самі вони будуть вякати, що були в Україні..
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16.03.2022 13:58 Відповісти
Їх ще й ******* за це будуть і казати: "из за таких как ты мы все в говне живём"
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16.03.2022 14:11 Відповісти
Ну й добре, що спалюють, фосфор має повертатися в кругообіг... Хоча у лугандонів наочний брак фосфору, особливо в мізках...
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16.03.2022 13:54 Відповісти
Такое чувство,что где-то в районе уральского хребта открыт портал из ада.
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16.03.2022 13:55 Відповісти
і спалюють тіла росіян, - українська розвідка Джерело: https://censor.net/ua/n3325692


Є навіть чутки, що спалюють й тяжкопоранених кацапів, бо то не люди.
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16.03.2022 13:55 Відповісти
Та хто там розбере, живий він чи ні. Вони ж такі брехливі. І гнилі всередині
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16.03.2022 13:57 Відповісти
ОСЬ І ЦІНА ЦЬОГО ЛАЙНА-КОПІЙКА...
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Ну це якщо в базарний день ...
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16.03.2022 14:16 Відповісти
Пункт видачі дохлих лугандонів в магазині "Копійка"....
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Якби ви, даунбасери, проявили хоч частину того патріотизму, що херсонці зараз, то не були б гарматним м'ясом. І донецьк ваш процвітав би як і до 2014.
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16.03.2022 13:56 Відповісти
треба було здаватися ЗСУ. Як це зробили інші, більш розумні "мобілізовані"
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Эти никого не интересуют даже на обмен. Рашисты не считают людьми это пушечное мясо. И зачем их брать в плен? Человечность проявить? Как они с Мариуполем и Волновахой?
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16.03.2022 14:15 Відповісти
пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій в магазині "Копійка"
Все по копійочці. Жріть, шо там вам видають. Ви ж андрофаги. Сам Геродот,батько історії (!) так авторитетно вас називав. Жріть свої трупи.
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16.03.2022 13:56 Відповісти
Касапский фашизм уже переплюнул гитлеровский.
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16.03.2022 13:57 Відповісти
Да ЛыРа и ДыРа то вообще даже не пушечное мясо. Это расходный материал. Я думаю и за контрактников платить особо не будут, так спецура может
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16.03.2022 13:58 Відповісти
вони свою мертветчину долбодятлам скоро на розвіс будуть видавати...
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16.03.2022 13:58 Відповісти
Маскалі стають на коліна перед своїми мертвими, щоб відкусити шмат плоті. АНДРОФАГИ бо!
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16.03.2022 13:59 Відповісти
Копрофаги.
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16.03.2022 14:17 Відповісти
Стать кацапу удобреньем -
все его предназначенье.
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16.03.2022 14:00 Відповісти
от бач, тепер зрозуміло, що мала на увазі казламордія під асвабаждєнієм бамбаса
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16.03.2022 14:06 Відповісти
Йой !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2022 14:18 Відповісти
не так сталося як гадалось, асвабаділі как моглі))))
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16.03.2022 14:34 Відповісти
Во,во, спалюйте, а пепел своїх орків розвіюйте по Святій землі Київської Русі. Хоча б смердіти цапами не буде по лісах, полях і посадках України. І їх свиноматки вже ніколи не знайдуть своїх *********- заробітчан, хіба що воз'єднаються з ними аду.
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16.03.2022 14:00 Відповісти
а как же кредиты погашать?!
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16.03.2022 14:00 Відповісти
Проблеми індіанців шерифа не шкрябають.
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16.03.2022 14:51 Відповісти
Ну и х*** с ними. Не придется Украине возиться с ними после освобождения дамбаса и крыма
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16.03.2022 14:03 Відповісти
Їм зеленський виплатить з наших податків, вони ж українці...
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16.03.2022 14:07 Відповісти
Это мы украинцы, а ты фуфло !!!
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16.03.2022 14:13 Відповісти
Добрено...)) але вони палюбому отримають грошенята за рахунок фуфла і украаїнців...)))
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16.03.2022 14:31 Відповісти
Нічого дивного, орки на інше не заслуговують
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16.03.2022 14:11 Відповісти
За що боролись, те й отримали - життя в родной гавані.
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16.03.2022 14:27 Відповісти
то i хрiн на них нехай пливуть за кораблем
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16.03.2022 14:31 Відповісти
А кому он нужен этот биомусор?
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16.03.2022 14:37 Відповісти
Это так по расеянски... зачем выплачивать если он уже убит..
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16.03.2022 16:47 Відповісти
Пхахаххах. Ой, умора- "убитые, мобилизованные из ЛНР, ДНР"))) Вот уж, на кого точно, всем насрать. Этих, вообще, считать не будут. Даже на россии понимают- "Кто это такие? Знать не знаем, и знать не хотим эти трупы."
С чем, я вас, лдныры, и поздравляю!
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16.03.2022 16:54 Відповісти
 
 