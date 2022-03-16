Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з ЛНР, ДНР і спалюють тіла росіян, - українська розвідка

Родинам загиблих росіян обіцяють по 12 мільйонів рублів, а представникам ОРДЛО - лише дозвіл на поховання.

Інфоормацію про ставлення до загиблих агресорів надають у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ

Так відомо про наступні факти:

В тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій в магазині "Копійка". Видачею тіл займається так звана "поліція" російської окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули – немає.

Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не зважає на ці настрої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку