"Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу": "Азов" закликав українців вийти на вулиці з меседжем "Маріуполь - це Україна!". ВIДЕО
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Українців закликають зробити блокаду та оборону Маріуполя темою №1 у світі.
Про це йдеться у зверненні від заступника командира полку "АЗОВ" капітана Святослава Паламара, друга Калини з блокадного міста Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.
"21 день триває героїчна оборона Маріуполя. Я закликаю всіх, кому небайдужа доля Маріуполя, тих, хто виїхав з міста, чиї близькі і друзі залишилися тут, хто народився в цій приморській фортеці і хто знав Маріуполь до його знищення російською ордою, в якому б місті ви не знаходилися виходьте на вулиці з меседжем - "Маріуполь - це Україна!". Виходьте поодинці, кличте знайомих, робіть плакати, звертайтесь до журналістів, зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу, щоб його не поховали під руїнами та не змирилися з його знищенням", - закликав він.
Будь ласка, зачекайте...
Для Генштаба Маріуполь і так , сьогодні - на першому плані ,, але Генштаб не Господь Бог , а можливості ЗСУ не безмежні . Ніхто Маріуполь не збирається кидати . Просто , деблокувати його зараз , не має можливості . На жаль ..
Якийсь сюр багато днів і ночей...
@VALMICHEL7
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Гаага готова предоставить Путину и всей верхушке российской власти пожизненное убежище с охраной, трехразовым питанием и регулярными прогулками на свежем воздухе.
хочет чтобы сравняли Мариуполь под нулевой уровень чтобы больше взять откатов с льготных кредитов
А наносить контрудар на открытой местнгости при господстве авиации противника в воздухе это форменное самоубийство.
Все решит противостояние на луг-гандонии и под николаевым ,если там у кацапов ничего не получится ,то и с мариуполем стабилизируется обстановка .
Но прежде всего нужно вывести мирное население
Можливо, м. Дніпро і область змогли би знайти сили для того, щоб деблокувати Маріуполь?
просто жесть ...
але в решті - решт, впевнений, що для України - буде правою честі з нуля відбудувати ******** та красивий Маріуполь !
Слава Україні !