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"Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу": "Азов" закликав українців вийти на вулиці з меседжем "Маріуполь - це Україна!". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українців закликають зробити блокаду та оборону Маріуполя темою №1 у світі.

Про це йдеться у зверненні від заступника командира полку "АЗОВ" капітана Святослава Паламара, друга Калини з блокадного міста Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

"21 день триває героїчна оборона Маріуполя. Я закликаю всіх, кому небайдужа доля Маріуполя, тих, хто виїхав з міста, чиї близькі і друзі залишилися тут, хто народився в цій приморській фортеці і хто знав Маріуполь до його знищення російською ордою, в якому б місті ви не знаходилися виходьте на вулиці з меседжем - "Маріуполь - це Україна!". Виходьте поодинці, кличте знайомих, робіть плакати, звертайтесь до журналістів, зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу, щоб його не поховали під руїнами та не змирилися з його знищенням", - закликав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зігнали понад 400 людей в Маріупольську лікарню та використовують її як вогневу позицію. РФ перетворилася на відвертого терориста, - Зеленський
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Топ коментарі
+18
МАРІУПОЛЬ (наш МАРІК) - це УКРАЇНА !!!!
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16.03.2022 14:11
+13
Не піднімати паніку . . Це основне .
Для Генштаба Маріуполь і так , сьогодні - на першому плані ,, але Генштаб не Господь Бог , а можливості ЗСУ не безмежні . Ніхто Маріуполь не збирається кидати . Просто , деблокувати його зараз , не має можливості . На жаль ..
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16.03.2022 14:25
+12
Невже ЗСУ не можуть деблокувати Маріуполь ?
Якийсь сюр багато днів і ночей...
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16.03.2022 14:10
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в Україні зараз воєнний стан - виходити на вулиці з мітингами та акціями заборонено
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16.03.2022 13:59 Відповісти
Да всем гейропейцам как бы пох. Максимум США поможет санкциями, оружием и баблом. на этом все...
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16.03.2022 13:59 Відповісти
Будьмо об'єктивними - це не зовсім так. Точніше - зовсім не так.
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16.03.2022 18:28 Відповісти
Що ми можемо зробити! Які є пропозиції? Будь ласка!!!!
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16.03.2022 14:00 Відповісти
Відібрати владу, може тимчасово, у опудало, та надати військовим.
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16.03.2022 14:04 Відповісти
Зеля сьогодні виступає перед конгресом чи сенатом? Треба показати фото звірства рашистів!
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16.03.2022 14:09 Відповісти
Навіщо! Ви думаєте в сенаті нічого не знають?
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16.03.2022 14:13 Відповісти
Додаткові фото не завадять
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16.03.2022 18:37 Відповісти
Саме так, скоріш є домовленості опудало з ******, тому опудало, як гівнокомандуючий, мабуть наказує військовим, що робити.
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16.03.2022 14:11 Відповісти
Питань багато. Тому коли Zе починає говороти про Гаагу та інші Нюрнберги для *****, то хай не забуває, що сам може бути притягненим.
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16.03.2022 14:24 Відповісти
я об этом писал ещё неделю назад, но меня бросали в спам и называли провокатором русаков........ сидеть молча и "не критиковать" уже тупо невозможно, там уже не только Мариуполь, всё идет к окружению нашей группировки а это потенциальная трагедия, под которую и застявят подписать какую-то бумажку.... Нужно срочное вмешательство на ЮГ!!!
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16.03.2022 14:35 Відповісти
Не піднімати паніку . . Це основне .
Для Генштаба Маріуполь і так , сьогодні - на першому плані ,, але Генштаб не Господь Бог , а можливості ЗСУ не безмежні . Ніхто Маріуполь не збирається кидати . Просто , деблокувати його зараз , не має можливості . На жаль ..
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16.03.2022 14:25 Відповісти
Ширимо інформацію в соцальних мережах, месенджерах та закликаємо УСІХ масимально підтримати цей рух....
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16.03.2022 14:37 Відповісти
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16.03.2022 14:02 Відповісти
Це потрібно робити в Європейських країнах.Ми в Україні пам'ятаємо про все.
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16.03.2022 14:04 Відповісти
Нужно просто научиться какимто образом подменять координаты целей крылатых ракет и отодвинуть их немножичько на запад средствами РЭБ
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16.03.2022 14:10 Відповісти
Треба навчитись вибирати призедентів, які напаредодні війни та постійної зовнішній загрозі, закатують гроші в асфальт, а не на виробництво систем ПРО та ПВО
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16.03.2022 14:32 Відповісти
Мало що бракувало, ті що не впали на Старичі летіли далі, кілометрів 10 не долетіли Ще й наші їх по дорозі позбивали
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16.03.2022 16:41 Відповісти
Ну можна ж десант висадити ,бандеромобілі запустити...
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16.03.2022 14:13 Відповісти
от тебе нприклад
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16.03.2022 15:52 Відповісти
Невже ЗСУ не можуть деблокувати Маріуполь ?
Якийсь сюр багато днів і ночей...
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16.03.2022 14:10 Відповісти
Не можуть!Поки що. Це призведе до невиправданих втрат!
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16.03.2022 14:16 Відповісти
ДО яких втрат ? Вже загинуло 2700 мирних ! Яка війна без втрат ?Якщо загине 100 а врятуємо 100 000 то це виправдовує .
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16.03.2022 14:41 Відповісти
Провокатори та панікери-у спам!
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16.03.2022 14:46 Відповісти
МАРІУПОЛЬ (наш МАРІК) - це УКРАЇНА !!!!
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16.03.2022 14:11 Відповісти
Что-то про Мариуполь очень мало видосиков от власти
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16.03.2022 14:18 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
13 мин



Гаага готова предоставить Путину и всей верхушке российской власти пожизненное убежище с охраной, трехразовым питанием и регулярными прогулками на свежем воздухе.
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16.03.2022 14:23 Відповісти
Чому Зеленський не відправляє війська для деблокади Маріуполя?
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16.03.2022 14:27 Відповісти
Тому, що мабуть Zе продал Маріуполь *****
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16.03.2022 14:40 Відповісти
Он
хочет чтобы сравняли Мариуполь под нулевой уровень чтобы больше взять откатов с льготных кредитов
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16.03.2022 14:57 Відповісти
Овцы уже кончились - решил в политику сунуться?
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16.03.2022 14:32 Відповісти
Реально помочь мариуполю к сожалению нельзя,для этого нужно закрыть дырку из крыма прежде всего ,но пока это тоже невозможно.
А наносить контрудар на открытой местнгости при господстве авиации противника в воздухе это форменное самоубийство.
Все решит противостояние на луг-гандонии и под николаевым ,если там у кацапов ничего не получится ,то и с мариуполем стабилизируется обстановка .
Но прежде всего нужно вывести мирное население
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16.03.2022 14:37 Відповісти
ну дырка-не-дырка - с той дырки уже выбежало и разбежалось всё, что можно, по всему Югу, там уже на самом деле особо пофиг закрыть или не закрыть её - единственное, что логистические цепочки по топливу и боеприпасам порезать, а всё, что может стрелять, уже и так выехало через неё - там эти "человеко"-металлоломные ресурсы тоже не бесконечны...
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16.03.2022 14:49 Відповісти
не будет логистики-не сильно покатаешься и не сильно постреляешь,опять же раненных и больных вывезти ,"добычу" ввиде унитазов и т.п.Не будет дырки в крым-сильно моральный дух упадет
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16.03.2022 14:53 Відповісти
Забаньте врешті цю кацапську суку ГОГА ШВІЛІ.
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16.03.2022 14:48 Відповісти
Да, судьба наших воинов может оказаться печальной. Наверняка уже есть раненые, их не бросишь. Надежда только на переговоры, по-моему
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16.03.2022 14:59 Відповісти
Москали разгоняют фейк, что "Азов" находится в подвале какого-то театра, прикрываясь мирными, которых удерживают на первом этаже.
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16.03.2022 15:42 Відповісти
А может еще погудеть как рыжий советовал? Оно сильно поможет... Никакие демонстрации и гудки врага не остановят, только сила оружия.
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16.03.2022 15:55 Відповісти
Сприймаймо інформацію критично. Завдання маскалів тут на форумі - сіяти паніку, страх та недовіру до нашої влади та армії для того щоб паралізувати наш спротив окупантам. Не ведіться на вкиди, що схиляють до паніки. Одразу в спам маскалів та їх рабів
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16.03.2022 15:56 Відповісти
Вчора Генадій Корбан розповідав про те, як добре організована оборона м. Дніпра і області. Вони тримають коридор до лінії фронту в Донецькій області. Це дуже добре. Але...

Можливо, м. Дніпро і область змогли би знайти сили для того, щоб деблокувати Маріуполь?
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16.03.2022 16:03 Відповісти
У меседжі заклик до всіх країн а не тільки до України! Змініть заголовок!
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16.03.2022 16:11 Відповісти
просто тяжко уявити та усвідомити - у яких умовах там живуть люди та бійці усіх міністерств ...
просто жесть ...
але в решті - решт, впевнений, що для України - буде правою честі з нуля відбудувати ******** та красивий Маріуполь !
Слава Україні !
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16.03.2022 16:53 Відповісти
 
 