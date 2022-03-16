УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10817 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 050 6
війна (56671) зброя (5767) Чехія (1002)

Понад 30 млн доларів зібрали небайдужі люди в Чехії на закупівлю зброї для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 30 млн доларів зібрали небайдужі люди в Чехії на закупівлю зброї для України

У рамках запущеної урядом Чехії кампанії збору коштів на допомогу Україні зброєю зібрали вже понад 30 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN, цитуючи заяву міністерства оборони Чехії.

З часу появи ініціативи пожертви внесли понад 100 тисяч осіб. Кампанію координує уряд Чехії, гроші надходять до посольства України у Празі.

Дивіться також: Це потужне свідчення підтримки, - Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії у Києві. ВIДЕО

Кошти спрямовуються на необхідну Україні зброю та обладнання військового призначення - для Збройних сил і територіальної оборони.

Нагадаємо, посольство України в Празі та Міністерство оборони Чеської Республіки, оборонна і безпекова промисловість країни та інші державні установи запустили унікальну систему негайної закупівлі та доставки військової техніки в Україну.

Лише за перші п’ять днів у країні зібрали близько $19,5 млн, більшу частину одразу використали на закупівлю необхідного озброєння.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чехи, не политики, народ, помнят как *********** устраивали им пражскую весну. Чехия как и Польша наш главный союзик сейчас!!! И добровольцы с Чехии крошат сейчас ватку!!! Героям Слава!!!
показати весь коментар
16.03.2022 14:04 Відповісти
Чехии респект ! У них оружие качественное
показати весь коментар
16.03.2022 14:07 Відповісти
Да, везде в магазинах, банках, при переводах, при покупке он лайн даже еды ты можешь добавить в корзину помощь и сумму для Украины) горжусь
показати весь коментар
16.03.2022 14:09 Відповісти
На ці гроші найняти кіллера. Target - уральский щур.
показати весь коментар
16.03.2022 14:18 Відповісти
Просто купить цемента и замуровать выход из бункера.
Это будет круче горбачёвского Фороса.
показати весь коментар
16.03.2022 14:56 Відповісти
А где делись наши жлобы олигархи?
показати весь коментар
16.03.2022 15:49 Відповісти
 
 