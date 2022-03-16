Зеленський про вторгнення РФ до України: Усе це зло народилося з окупації Криму
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Вісім років тому цього дня російська держава організувала фейковий "референдум" на території Криму. Пізніше це було використано для захоплення нашої території.
Про це заявив сьогодні у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Це було незаконно. Це було руйнуванням усієї архітектури безпеки у Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це", - нагадав глава держави.
"Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, який ви чините зараз... Якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує...Впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Усе це зло народилося з окупації Криму. З нашої слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014 році", - впевнений Зеленський.
Він висловив впевненість, що зараз ми набагато міцніші, ми об’єднані. Зараз ми – великий народ, нація.
"Але... Ми не маємо машини часу і ми не можемо повернутися в ту мить, коли все вирішувалось. Ми можемо й повинні боротися сьогодні, зараз. Можемо й повинні захистити нашу державу, наше українське життя. Можемо й повинні вести переговори про справедливий, але чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Засудити Порошенко і Є-бабусі.....
Які гарантії ви Президенте хочете?
400 маріупольців загнали фашисти в приміщення і ними прикриваються!
Які перемовини?
Идите смокчите у плешивого быстрее, ато скопытится и выплаты сделать неуспеют, вы ж палитесь вовсю, даже ярые противники зе, на сегодня его не критикуют ибо война и защита страны от ********.
А під час війни надважливо, щоб на чолі Опору стояв БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ лідер.
гнать ссаными тряпками. или все взносы за Украину за счет репараций будущей московии, рашу выпилить из Президиума и совета безопасности!!
і так цей ****** ще відповість за ковід-геноцид,скільки в труну лягло бо цей ****** перевів гроші на крадівництво
але у рибок гуппі память на три вдохи
Тьі, тварь, до последнего дня ссал в глаза людям и назьівал западньіе разведки паникерами и фейкометами.
Тьі,тварь, деньги в дороги спускала вместо того, чтобьі обороноспособность крепить.
То зло существовало всегда. Просто с приходом в 19-м году другого зла, подкосившего нашу оборонку, оно стало еще больше, при твоем соучастии подготовилось, и напало на нас.
Имею уверенность, что тьі, Зеленский Владимир Александров, за свои действия и бездействия ответишь по всей строгости.