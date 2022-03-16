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Зеленський про вторгнення РФ до України: Усе це зло народилося з окупації Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про вторгнення РФ до України: Усе це зло народилося з окупації Криму

Вісім років тому цього дня російська держава організувала фейковий "референдум" на території Криму. Пізніше це було використано для захоплення нашої території.

Про це заявив сьогодні у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було незаконно. Це було руйнуванням усієї архітектури безпеки у Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це", - нагадав глава держави.

"Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, який ви чините зараз... Якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує...Впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Усе це зло народилося з окупації Криму. З нашої слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014 році", - впевнений Зеленський. 

Він висловив впевненість, що зараз ми набагато міцніші, ми об’єднані. Зараз ми – великий народ, нація.

"Але... Ми не маємо машини часу і ми не можемо повернутися в ту мить, коли все вирішувалось. Ми можемо й повинні боротися сьогодні, зараз. Можемо й повинні захистити нашу державу, наше українське життя. Можемо й повинні вести переговори про справедливий, але чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть", - додав він.

Читайте також: Окупанти зігнали понад 400 людей в Маріупольську лікарню та використовують її як вогневу позицію. РФ перетворилася на відвертого терориста, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Лучше пусть расскажет как строил три года эти сраные дороги, вместо того чтобы увеличивать армию и вооружения.
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16.03.2022 14:01
+35
Частина цього зла народилася в 2019 році,коли тебе обрали на посаду.Останні твої дії перед війною які?
Засудити Порошенко і Є-бабусі.....
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16.03.2022 14:01
+26
Майже 4 місяці наші західні партнери попереджали, що рашисти готуються до наступу на Україну. І весь цей час, опудало з банкової робило вигляд, що нічого не відбувається. Він і довіряв тільки своєму оточенню, яке складається повністю із рашистських колаборантів: дєрьмака, демченко, татарова, лєвченко, і робив те, що потрібно рашистам - ніхера не робив для мобілізації армії і суспільства до вторгнення. Однак своїх батьків, лєнку і дітей він завчасно вивіз із країни...
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16.03.2022 14:08
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Неее.., Вовочка, это началось когда касапов покрестить забыли..
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16.03.2022 14:00 Відповісти
с 2007 года Мюнхенская речь.
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16.03.2022 14:00 Відповісти
ще в 2004 році спеціалісти Інституту кібернетики ім. Глушкова методом математичного аналізу вирахували, що війна між Україною та Росією незворотня - не могли спрогнозувати тільки дату. Та хто їх тоді слухав…
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16.03.2022 14:15 Відповісти
Лучше пусть расскажет как строил три года эти сраные дороги, вместо того чтобы увеличивать армию и вооружения.
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16.03.2022 14:01 Відповісти
Частина цього зла народилася в 2019 році,коли тебе обрали на посаду.Останні твої дії перед війною які?
Засудити Порошенко і Є-бабусі.....
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16.03.2022 14:01 Відповісти
Це Байден там розхитує ситуацію. (С)
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16.03.2022 14:04 Відповісти
Безнаказанность порождает жестокость. По другому и не могло быть
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16.03.2022 14:02 Відповісти
Этот касапский фашизм зародился в одной ботоксной башке и перешёл на 140 милионное стадо.
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16.03.2022 14:02 Відповісти
Ця отара завжди була такою.
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16.03.2022 14:06 Відповісти
ЧЕЧНЯ МОЛДОВА ГРУЗІЯ...
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16.03.2022 14:05 Відповісти
"Усе це зло народилось" з появою в кремлі "окурка"...
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16.03.2022 14:07 Відповісти
А Нагорний Карабах,а Чечня?
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16.03.2022 14:21 Відповісти
Майже 4 місяці наші західні партнери попереджали, що рашисти готуються до наступу на Україну. І весь цей час, опудало з банкової робило вигляд, що нічого не відбувається. Він і довіряв тільки своєму оточенню, яке складається повністю із рашистських колаборантів: дєрьмака, демченко, татарова, лєвченко, і робив те, що потрібно рашистам - ніхера не робив для мобілізації армії і суспільства до вторгнення. Однак своїх батьків, лєнку і дітей він завчасно вивіз із країни...
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16.03.2022 14:08 Відповісти
ты дол..б??? или просто бот припиз...ый? Я понимаю что зелень натупил многое, но подобные вопросы как у тебя , может задавать только парашенский отсмоктыш.Забанье его к херам.
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16.03.2022 14:29 Відповісти
поки довпойоп тільки ти. кацапська агентура в офісі клоуна робить свою справу, а ти пропонуєш мовчати.
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16.03.2022 14:41 Відповісти
а де тут хоч якесь питання?
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16.03.2022 14:42 Відповісти
Сьогодня фашисти розтріляли в Чернігові 10 людей,які стояли біля хлібного магазину!
Які гарантії ви Президенте хочете?
400 маріупольців загнали фашисти в приміщення і ними прикриваються!
Які перемовини?
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16.03.2022 14:19 Відповісти
все зло почалося 30 років тому, коли можновладці та демагоги саму незалежність перетворили в засіб для самозбагачення, коли почали розвалювати економіку, коли бойові літаки на метал здавали, коли шахти з ядерною зброєю на догоду американцям цементом заливали, коли корупція почала рости як на дріждях....
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16.03.2022 14:22 Відповісти
А до цього у нас 70 років зла не було? Три голодомори, мільйони розстріляних і засуджених до таборів. Невже цього мало?
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16.03.2022 14:42 Відповісти
то було в іншій країні.....а ми ж як допускали протягом 3 десятиліть таке знущання над країною купки торбохватів?
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16.03.2022 15:06 Відповісти
Главное зло для мира - кремлевский параноик , который с помощью фашистской пропаганды зомбировал население россии
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16.03.2022 14:22 Відповісти
Ти диви, знову щось меле це оковирне чудо ...
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16.03.2022 14:27 Відповісти
Зеленський скидає з себе відповідальність за трьохрічну бездіяльність щодо озброєння і посилення армії! Йому хтось закриє рота? Розкладе все по поличках раз і назавжди? Зеленський далі намагається звинувачувати тих, хто зупинив орків у 2014, в умовах, коли української армії практично не існувало! Ми все пам'ятаємо і краще за уклоніста знаємо де і коли народилося зло! Заставте Зеленського історію вивчити України, остогидли його мерзенні закиди!
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16.03.2022 14:31 Відповісти
Смотрю запоребриковские боты мову почали вивчати такую хрень пишут что аж горят пуканы
Идите смокчите у плешивого быстрее, ато скопытится и выплаты сделать неуспеют, вы ж палитесь вовсю, даже ярые противники зе, на сегодня его не критикуют ибо война и защита страны от ********.
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16.03.2022 14:39 Відповісти
ти абсолютно дурнезне створіння. Що ти мелеш! Ти вважаєш, що війна все спише? Мову вивчити неможливо за кілька тижнів. Ти є прикладом цього. Чому кацапською пишеш, непаливний ти наш?
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16.03.2022 14:43 Відповісти
ип...ть ты курво жжош, ти де ото откопало таке - непаливний???
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16.03.2022 14:47 Відповісти
здохни, боте!
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16.03.2022 14:50 Відповісти
леська, почем сегодня отрабатываешь? на параше совсем худо ,что вас стадом кидают по веткам, где есть упоминание зе?
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16.03.2022 14:55 Відповісти
жодної критики правильним діям від мене особисто Зеленський не отримав і не отримає. За дурість, отримає по повній і не тільки від мене.
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16.03.2022 15:11 Відповісти
на паріші ти, довбню, я в Україні і тут свобода слова. Дурнів безграмотних ми не питаємо, що і як говорити
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16.03.2022 15:14 Відповісти
Ти просто довбойоб без мозгу. З 14 року хлопці вмирали, і якби тебе це хоть трошки ***** то зара ти би не ****** який бубочка харош. Просто йди ***** разом з усім населенням яке в *** не клало що відбувалось всі ці 8 років.
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16.03.2022 18:36 Відповісти
За 2.5 років, 300 млрд було витрачено на дороги. А на нове озброєння - 0 грн. Так хто з нас ще парашнік?
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16.03.2022 14:45 Відповісти
якщо запоребрикові почали, може і тобі почати час?
А під час війни надважливо, щоб на чолі Опору стояв БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ лідер.
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16.03.2022 14:45 Відповісти
ти ж, нещасний навіть кацапською пишеш неграмотно. Що ж не так з тобою, ботяра обдовбана?
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16.03.2022 14:45 Відповісти
пиз.а с ушами, нет такого висловлювання - "пишеш неграмотно" в украЇнській мові, йди вивчай запоребриковская защеканка
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16.03.2022 14:52 Відповісти
Та невже? Ти, довбню, пишеш неграмотно, бо тупезний і дурнезний
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16.03.2022 15:16 Відповісти
боты обсосыши параши, чет вы вялые сегодня такие, недосмоктали у плешивого? и чего вас так мало? или тридебила это сила?
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16.03.2022 14:50 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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16.03.2022 14:53 Відповісти
У 2014 році наша армія була слабішою за ******* терооборону Ірпіня.
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16.03.2022 15:01 Відповісти
Вообще-то оно началось раньше-в 2008 когда запад "отдал на растерзание " Грузию. В 2014 году ООН и ЕС показали,что им пофигу проблемы.создаваемые агрессивной политикой Кремля и они просто отвернулись от проблемы,найдя "очень важными" совершенно другие,неволенные проблемы (которые тоже не решили).даже факт.что на незаконном референдуме наблюдателями были евродепутаты 9по собственной инициативе,правда) не заострил внимание на вопиющей агрессии.Эти евродепутаты ТАК И НЕ БЫЛИ НАКАЗАНЫ...Более того,увеличились бизнес-отношения с агрессором,чем собственно говоря,втихую поощрило Кремль на новые военные захваты на Донбассе.И опять,ООН отмежевалось от ОБЯЗАННОСТИ ПО УСТАВУ ООН ВМЕШАТЬСЯ,а европейские хитро*опые политики втянули в мёртворождённные "минские переговоры" постмайданного президента (бескорыстно ли?).Все знали.что эти "минские вальсы" придуманы для того.чтобы Путин выглядел как "искатель компромиссов и мирного дипломатического решения",а не как воренный агрессор,которого ТОГДА ЕЩЁ нужно было наказать санкциями.Пусть путин скажет спасибо Меркель,Олланду и Порошенко.....
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16.03.2022 15:19 Відповісти
Боты пи...раши сегодня активны , видать присунули им знатно
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16.03.2022 15:29 Відповісти
*** виплюнь а то захлинешся
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16.03.2022 20:27 Відповісти
До самої дупи ваші притензії. Зараз Зеленський наш президент, зараз свою роль він виконує правильно. А щодо історії, то не будемо копирсатись глибока, бо все почалось із часів Русі, коли москалі палили і грабували Київ. Але нинішня історія дійсно почалась із зрадницького кримського референдуму і наступної анексії. Тому й путя так категорично труситься з цією вимогою. Все почалось в Криму і там повинно закінчитись. Наша мета - Кримська татарська автономна область в складі України, а решта незгодних - за поребрик.
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16.03.2022 15:38 Відповісти
скиглява істеричка яка давить на жалість це не президент
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16.03.2022 20:23 Відповісти
вот это "дороги вместо ракет". партия "шаурма" мрази
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16.03.2022 15:48 Відповісти
ООН хоть одну войну остановила? хоть одну проблему решила?

гнать ссаными тряпками. или все взносы за Украину за счет репараций будущей московии, рашу выпилить из Президиума и совета безопасности!!
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16.03.2022 15:49 Відповісти
Всі, хто зараз нападає на Зелю, або консерви, або тупі падлюкі. Країна вся объєдналась, він не втік. Да, були помилки. Можливо і зараз є кроти біля нього, але ті, хто чеше язиком, або дурні, або заслані козачки.
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16.03.2022 16:29 Відповісти
він не втік бо його б ***** повісили на стовпі на банковій,а чмрити його є за що,як думаєш скільки всього можна було зробити для посилення оборони,витративши половину з доріг,а ти далі молись на істеричку
і так цей ****** ще відповість за ковід-геноцид,скільки в труну лягло бо цей ****** перевів гроші на крадівництво
але у рибок гуппі память на три вдохи
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16.03.2022 20:26 Відповісти
вова, зміни своїх радників та спічрайтерів; вони абсолютно не знають новітньої історії. нехай почитають усі укази/закони/постанови, які приймали їх держдума та усі 3 президенти починаючи з 1991-го року. багато цікавого пізнаєш для себе...
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16.03.2022 16:52 Відповісти
Не, чмошник Зеленский, не. Тьі, тварь, концерт Безлеру в Горловке давал когда Крьім уже бьіл окупован, а Горловку безлер только собирался захватить.
Тьі, тварь, до последнего дня ссал в глаза людям и назьівал западньіе разведки паникерами и фейкометами.
Тьі,тварь, деньги в дороги спускала вместо того, чтобьі обороноспособность крепить.
То зло существовало всегда. Просто с приходом в 19-м году другого зла, подкосившего нашу оборонку, оно стало еще больше, при твоем соучастии подготовилось, и напало на нас.
Имею уверенность, что тьі, Зеленский Владимир Александров, за свои действия и бездействия ответишь по всей строгости.
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16.03.2022 17:06 Відповісти
це ще не говорячи що цей виродок має відповісти за ковід-геноцид,коли воно висрало ідею перекинути гроші з ковід-фонду на дороги,бо то ***** а не болячка,а потім скавуліло клянчило допомогу в заходу...
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16.03.2022 20:30 Відповісти
Точно. Ведь тогда рашке по соплам не дали..
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16.03.2022 17:27 Відповісти
просто раху надо ******* перманентно,иначе у них возбуждается "вяличее",русня всегда должна быть в состоянии отпизженной и на поводке,коротком
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16.03.2022 20:31 Відповісти
 
 