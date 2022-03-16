Харків тримає оборону: окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками, - голова ОВА Синєгубов

Під Харковом українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції.

"Харків тримає оборону! Збройні Сили України не відступлять ні на метр! За добу російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками", - заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, упродовж останньої доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова. Вночі був ракетний удар в один із майданів міста. Загалом з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та "Іскандер".

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За добу ОВА розповсюдила 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.

"Розраховуємо на відкриття "зеленого коридору" із Ізюма. Місто зруйноване, єдиний вихід - це евакуація людей! Сьогодні "коридор" росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра", - заявив також Синєгубов.