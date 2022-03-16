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Новини Війна
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Харків тримає оборону: окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками, - голова ОВА Синєгубов

Харків тримає оборону: окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками, - голова ОВА Синєгубов

Під Харковом українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції.

"Харків тримає оборону! Збройні Сили України не відступлять ні на метр! За добу російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками", - заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, упродовж останньої доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова. Вночі був ракетний удар в один із майданів міста. Загалом з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та "Іскандер".

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За добу ОВА розповсюдила 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.

"Розраховуємо на відкриття "зеленого коридору" із Ізюма. Місто зруйноване, єдиний вихід - це евакуація людей! Сьогодні "коридор" росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра", - заявив також Синєгубов.

Автор: 

армія рф (17228) Харків (5565) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (857)


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Топ коментарі
+14
ааааа-ха-ха... руцких тишек-х*ишек побили под Русскими Тишками !! )))))
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16.03.2022 14:03
+14
Казали ж кацапам що Чечня, в порівнянні з тим як їх будуть п"здити в Україні, здасться їм легкою прогулянкою по набережній. Не повірили
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16.03.2022 14:05
+8
Ще й наші ж російськомовні хлопці.
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16.03.2022 14:07
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ааааа-ха-ха... руцких тишек-х*ишек побили под Русскими Тишками !! )))))
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16.03.2022 14:03 Відповісти
Ще й наші ж російськомовні хлопці.
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16.03.2022 14:07 Відповісти
Вася, помиляєшся. Тому що ти не з Харклва. Не [Русские Тьішки] як ти пишешь, а 👉 Руські Тишки
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16.03.2022 14:16 Відповісти
пардон-пардон!!!! Рускі Тишки (вибачаюсь перед усіма з тих місьць!!!)
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16.03.2022 14:22 Відповісти
Казали ж кацапам що Чечня, в порівнянні з тим як їх будуть п"здити в Україні, здасться їм легкою прогулянкою по набережній. Не повірили
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16.03.2022 14:05 Відповісти
Під Руськими Тишками нема слів
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16.03.2022 14:05 Відповісти
"Руськими тушками" - прочитав
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16.03.2022 14:10 Відповісти
Надо предложить переименовать потом село "Русские Тушки" - просто и понятно.
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16.03.2022 14:16 Відповісти
кстати в Харьковской области много суглинков...а чернозёма не так много....судя по всему скоро это изменится...
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16.03.2022 15:13 Відповісти
под русскими типами, русскоговорящие УКРАИНЦЫ, ипашут руССких бурятов и руССких чеченцев - война сплошной абсурд..
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16.03.2022 14:19 Відповісти
А на очереди ещё и руССкие сирийцы..
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16.03.2022 14:20 Відповісти
Якщо правильно казати, то є таке селище на Харківщині 👉Руські Тишки, а якщо перекладати, то буде Российские Тишки. Звичайно це маячня бо це не росія а Україна.
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16.03.2022 14:20 Відповісти
та чого так приставати до Синегубова, йому ж все рівно, це ж не чувашія.
В фільмі "Іван Васильович...." герой Савелія Крамарова прорік пророчу фразу - хан безпредельничает на Ізюмском тракте. І знову хан і знову Ізюмскій тракт і знову беспредел.
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16.03.2022 15:42 Відповісти
Сколько говорили, что Харьков ватный, встретит рашистов хлебом-солью. Сколько я пытался доказать, что это не так, и сколько меня оскорбляли на форуме. Но у меня нет обиды, я горд своим городом и горд, что сейчас мой город - город-герой, и от него тоже зависит судьба Украины. Мы победидимся.
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16.03.2022 15:52 Відповісти
Харьков - держись !!!

настоящий бандеровский город !!
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16.03.2022 16:23 Відповісти
 
 