Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха та заявив, що держави і міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.
"Російські окупанти продовжують викрадати демократично обраних місцевих лідерів в Україні. Сьогодні викрадено мера Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Держави та міжнародні організації мають вимагати від Росії негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників!" - зазначив він.
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Voland Demort
показати весь коментар16.03.2022 14:02 Відповісти Мені подобається 0
MAKAROV #508144
показати весь коментар16.03.2022 14:07 Відповісти Мені подобається 1
Sinopticos
показати весь коментар16.03.2022 14:11 Відповісти Мені подобається 0
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