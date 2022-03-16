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Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників, - Кулеба

Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха та заявив, що держави і міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.

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"Російські окупанти продовжують викрадати демократично обраних місцевих лідерів в Україні. Сьогодні викрадено мера Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Держави та міжнародні організації мають вимагати від Росії негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників!" - зазначив він.

мер (506) викрадення (817) Кулеба Дмитро (3604) Скадовськ (68)


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Чиновників можуть залишити собі нам хай повернуть українців
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16.03.2022 14:02 Відповісти
Да расии вообще ***** на эти требования, вертели они их на одном месте. Единственное, что они понимают - *******.
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16.03.2022 14:07 Відповісти
Требовать нужно, но уже понятно, что рашка ведет себя как бандитское государство, очень сомневаюсь, что будет польза от таких требований
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16.03.2022 14:11 Відповісти
 
 