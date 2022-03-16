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Новини Війна
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Ворог здійснює спроби відновлення наступу в напрямку на Вишгород, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 16 березня

Ворог здійснює спроби відновлення наступу в напрямку на Вишгород, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 16 березня

Триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупаційні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 16 березня щодо російського вторгнення.

Як зазначається, завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку.

Також повідомляється, що ворог намагається здійснювати переміщення додаткових резервів Східного воєнного округу.

У зв’язку із значними втратами на південному напрямку, командування збройних сил країни-агресора відмовилось від посилення угрупування військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Відзначено ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

"У збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 13 800 осіб, 430 танків, 1375 броньованих машин, 84 літаки, 108 гелікоптерів

За даними Генштабу, ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони.

На Сіверському напрямку противника зупинено.

"Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ та спроби відновити боєздатність своїх підрозділів. Ворог не полишає спроб оволодіти містом Чернігів, проте, активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ та намагається організувати логістичне забезпечення, успіху не має", - сказано у зведенні Генштабу.

Також зазначається, що у напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій ЗС України проводиться із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська перейшли у контрнаступ на окремих напрямках – оперативна інформація Генштабу на 6:00 16 березня

Продовжується блокування противником міст Суми, Лебедин та Охтирка. Активних наступальних дій ворог не проводить. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова.

На Донецькому та Таврійському напрямках в результаті штурмових дій у районі Попасної, противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.

"У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове. На Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Велика Новосілка", - йдеться у повідомленні.

На Криворізькому напрямку ворог здійснює спроби відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. Внаслідок вогневого ураження, завданого підрозділами Збройних Сил України, противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі.

"Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму", - нагадують у Генштабі.

У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти достроково випускають курсантів військових закладів для залучення їх для війни в Україні

Командування Збройних Сил України звертає увагу військових експертів, блогерів та активних користувачів соціальних мереж щодо недоцільності НЕГАЙНОЇ демонстрації наслідків бойових дій, трофеїв, та іншої інформації, що може бути використана в інтересах проведення майбутніх операцій сил оборони.

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) Київ (19422) Вишгород (71)


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Топ коментарі
+15
Это агония ,кацапы уже в мешке ,осталось только завязать и мы завяжем !
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16.03.2022 14:20
+8
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16.03.2022 14:25
+6
Маріуполь!!!!
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16.03.2022 14:20
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Это агония ,кацапы уже в мешке ,осталось только завязать и мы завяжем !
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16.03.2022 14:20 Відповісти
Ну для того им и нужен Вышгород, чтоб эвакуировать группировку с левого берега. Она в котле варится.
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16.03.2022 15:08 Відповісти
Маріуполь!!!!
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16.03.2022 14:20 Відповісти
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16.03.2022 14:25 Відповісти
**** атобус.
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16.03.2022 14:28 Відповісти
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надати Україні ************ керовані ракети Switchblades. Вони здатні з великої відстані знищувати танки та артилерійські позиції ворога.
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16.03.2022 14:29 Відповісти
switchblades drone
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16.03.2022 14:30 Відповісти
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/ukraine-asks-biden-admin-armed-drones-jamming-gear-surface-air-missile-rcna20197
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16.03.2022 14:34 Відповісти
Цікава штука - https://vido.com.ua/article/12540/taktichieskii-rakietnyi-komplieks-switchblade-tikhaia-rakieta-s-ghlazami/
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16.03.2022 14:52 Відповісти
А по повітряних цілях вона працює?
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16.03.2022 15:13 Відповісти
Тільки, якщо вони на землі.
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16.03.2022 15:19 Відповісти
Тоді наврядчи буде нам корисною у бою. Хіба що для наших диверсійних груп в тилу ворога
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16.03.2022 15:24 Відповісти
last news.
US & NATO sending air defense systems to Ukraine.
they are on the way
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16.03.2022 14:30 Відповісти
Источник?
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16.03.2022 14:31 Відповісти
CNN news this second
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16.03.2022 14:33 Відповісти
As Ukrainian President Volodymyr Zelensky prepares to ask Congress for further military aid to his country, the US and its NATO allies are already sending several surface-to-air missiles systems to Ukraine to aid in its defense.
According to a senior US official, these additional systems include the Soviet-era SA-8, SA-10, SA-12 and SA-14 mobile air defense systems.
These systems have a lower altitude range than the S-300 system, which Ukraine has requested. However, they have a range higher than the Stinger shoulder-fired missiles previously supplied to Ukraine, giving them the capability to hit cruise missiles.
The systems have been sourced from NATO partner nations and are "on the way," according to this senior US official. It is not clear at this time how these systems will be backfilled to the providing country.

У той час як президент України Володимир Зеленський готується звернутися до Конгресу з проханням про подальшу військову допомогу своїй країні, США та їхні союзники по НАТО вже надсилають Україні кілька систем зенітно-ракетного комплексу для допомоги в її обороні.

За словами високопоставленого чиновника США, ці додаткові системи включають мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.

Ці системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Однак вони мають більшу дальність дії, ніж ракети «Стінгер», які раніше поставлялися в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.

За словами цього високопоставленого чиновника США, ці системи були отримані від країн-партнерів НАТО і «в дорозі». Наразі неясно, що буде поставлено в країни-постачальники замість ціх систем.
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16.03.2022 14:42 Відповісти
Так SA-10 це і є С-300. SA-12 - це модифікований С-300V! . Так що дурня якась виходить. SA-8 це Оса яка теж непогана. Або журналюги взагалі нешарять. а бо це щоб рашистів заплутати.
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16.03.2022 14:52 Відповісти
Чесно кажучи завжди мова йшла про передачу радянських ППО, які ще є на озброєнні країн НАТО. Системи хоч і старі, але працюють. А головне у нас вміють ними користуватись.
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16.03.2022 15:47 Відповісти
мабуть це воно і є
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16.03.2022 15:00 Відповісти
це не Стінгерс, щось більш потужніше і по висоті і по дальності,
не кажуть шо саме
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16.03.2022 14:33 Відповісти
Дроны камикадзе .классная вещь но при достаточном количестве
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16.03.2022 14:47 Відповісти
так
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16.03.2022 15:01 Відповісти
Погугліть що таке SA-8. SA-10 та SA-12 . Будете приємно здивовані
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16.03.2022 14:53 Відповісти
will do later no time right now, taking care of business
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16.03.2022 15:02 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ ДУРНЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО ПРИПИНИТЬ БИТИСЬ ДУРНОЮ МАКІТРОЮ ОБ УКРАЇНСЬКУ МІЦНУ СТІНУ...
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16.03.2022 14:31 Відповісти
до кінця.Треба добити
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16.03.2022 15:02 Відповісти
Коли макітру їхню розіб'ємо на друзки.
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16.03.2022 15:34 Відповісти
к дамбе рвутся орки...
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16.03.2022 14:50 Відповісти
Это уже не 2014 год. Здесь их зеленых человечков не ждут с флагами как было в 2014 году, а ******, а они лезут - мозохисты... ну конечно конечно совсем небольшой процент тупоголовых верящих в парашу есть, но то такое, в идеале их вылавливать и как мародеров без штанов приматывать к столбу на сутки, а потом в тюрму до окончания войны, а после - на самые сложные работы по восстановлению городов этих чмошников отправить!
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16.03.2022 15:00 Відповісти
Прочитав сьогодні, що, здається в Харківському СІЗО, двоє затриманих мародерів цієї ночі вмерли від сорому.
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16.03.2022 15:37 Відповісти
Хай рвуться, буде наступне прикре самогубство
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16.03.2022 15:00 Відповісти
Та ладно... после утренних прилётов, пока самый тихий день за три недели..
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16.03.2022 15:04 Відповісти
 
 