Війська РФ обстріляли ринок у Харкові: є загиблі та поранені. ВIДЕО
У Харкові обстріляли ринок, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на дані центру екстреної медичної допомоги, передає Цензор.НЕТ.
Медики швидкої працюють на місці, точна кількість загиблих і поранених уточнюється.
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