Війська РФ обстріляли ринок у Харкові: є загиблі та поранені. ВIДЕО

У Харкові обстріляли ринок, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на дані центру екстреної медичної допомоги, передає Цензор.НЕТ.

Медики швидкої працюють на місці, точна кількість загиблих і поранених уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харків тримає оборону: окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками, - голова ОВА Синєгубов