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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли ринок у Харкові: є загиблі та поранені. ВIДЕО

У Харкові обстріляли ринок, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на дані центру екстреної медичної допомоги, передає Цензор.НЕТ.

Медики швидкої працюють на місці, точна кількість загиблих і поранених уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харків тримає оборону: окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками, - голова ОВА Синєгубов

Автор: 

обстріл (28263) Харків (5565)


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Топ коментарі
+29
Потвори,варвари 21 століття!
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16.03.2022 14:58
+26
Как только говорит что ехал русская свинья на учения, сразу пулю в лоб
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16.03.2022 15:06
+17
Пуйло здохни!
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16.03.2022 15:00
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Потвори,варвари 21 століття!
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16.03.2022 14:58 Відповісти
Азіяти.
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16.03.2022 15:02 Відповісти
Азіопи. Що набагато потворніше.
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16.03.2022 15:03 Відповісти
Це не зовсім вірно,бо до Європи вони не мають відношення,а є угро-фінами.Років 250 тому кордон між Європою та Азією проходив по Дону-все,що на північ і схід від Дону вважалось Азією,що і зафіксовано на всіх європейських картах тих часів.Потім кордон пересунувся до Волги,а потім до Уралу.Хоча серед угро-фінів є й нормальні народи,ті ж естонці та фіни-живуть,працюють на своїй землі і не творять тих неподобств,що москалі(кацапи)
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16.03.2022 15:54 Відповісти
Пуйло здохни!
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16.03.2022 15:00 Відповісти
Неее, воно має бути в Гааге!!!! Шоб ,падло до конца своих дней сидів би в камері і цілодобово дивився кіно про вбитих, поранених.
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16.03.2022 15:10 Відповісти
Не, там камеры комфортней чем у многих квартиры. Пусть просто сдохнет в муках.
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16.03.2022 15:44 Відповісти
Він - психопат. Таке кіно йому в кайф було б дивитися. У тому карликовому тільці нічого людського немає... Його і його режим треба всьому світові засудити на міжнародному трибуналі, розвінчавши усю його підступні брехню!!! І стратити!!!
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16.03.2022 17:01 Відповісти
База стратегічних бомбардувальників "Барабашова" потвори ***
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16.03.2022 15:03 Відповісти
А это Барабан? Китайцев-то хоть убили, на радость товарищу Си?
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16.03.2022 15:45 Відповісти
Точно так кацапи в 1999 обстріляли ринок в Грозному Точкою У.
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16.03.2022 15:06 Відповісти
Как только говорит что ехал русская свинья на учения, сразу пулю в лоб
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16.03.2022 15:06 Відповісти
от же ж ******
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16.03.2022 15:06 Відповісти
Ничего не меняется у этих нелюдей,рынки,больницы, школы.
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16.03.2022 15:08 Відповісти
Кто на что учился... хотя чуток не так - кто для чего родился..
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16.03.2022 15:28 Відповісти
В плен не брать , расстрел на месте...!
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16.03.2022 15:41 Відповісти
Ну дають ці харковчани,до чого вже дійшли,вже на базарі ВИГОТОВЛЯЮТЬ І ВІДРАЗУ ПРОДАЮТЬ крилаті ракети,а лавров попереджав,що будуть бомбити обєкти ВПК. ТВАРЮКИ!!
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16.03.2022 16:37 Відповісти
Кацапських артилеристів в полон давно вже не беруть, тепер мабуть і піхоту срочників брати не будуть.
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16.03.2022 18:39 Відповісти
 
 