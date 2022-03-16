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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі мертвих військових, – Радіо Свобода

Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі мертвих військових, – Радіо Свобода

У шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових. Їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи – потягами і літаками до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську служба Радіо Свобода.

Читайте також: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 13 800 осіб, 430 танків, 1375 броньованих машин, 84 літаки, 108 гелікоптерів

"Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить – просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню", – повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.

"Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Вже в понеділок "закинули" в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми", – поділилася джерело, пов’язане з медициною в Мозирі.

Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів – навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.

Читайте також: Російська армія втратила 40% підрозділів, які вторглися в Україну, - Генштаб ЗСУ

армія рф (17228) Білорусь (7925) лікарня (1357) втрати (4385)


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Топ коментарі
+41
деруссиянизация идет по плану
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16.03.2022 14:59
+39
Нормальные учения Пидоросийа провела. При следующих упоминаниях о учебных сборах кацапские призовники будут срать в штаны
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16.03.2022 15:00
+31
...ЖИЛИ ЯК СОБАКИ, ЗДОХЛИ ЯК СОБАКИ-ЗАКОПАЮТЬ ЯК СОБАК...
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16.03.2022 15:02
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деруссиянизация идет по плану
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16.03.2022 14:59 Відповісти
СКАЖЕНІЙ СОБАЦІ-СОБАЧА СМЕРТЬ...
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16.03.2022 14:59 Відповісти
...ЖИЛИ ЯК СОБАКИ, ЗДОХЛИ ЯК СОБАКИ-ЗАКОПАЮТЬ ЯК СОБАК...
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16.03.2022 15:02 Відповісти
зачем Москаля называть собакой, собаки очень умные животные
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16.03.2022 16:29 Відповісти
А крематории на что?))
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16.03.2022 14:59 Відповісти
ИН-50.1К? Так у них закінчилось паливо!
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16.03.2022 15:09 Відповісти
Вони вже відпрацювали весь ресурс, прогоріли наскрізь ))
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16.03.2022 16:00 Відповісти
Казали ж ординцям - не лізьте. Якби слухали розумних людей то були б живі та здорові.
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16.03.2022 15:00 Відповісти
їх до нас женуть насильно, думаєш по своїй волі росіяни на війну йдуть. Хоча є звичайно росіяни, помішані на націоналізмі та шовинізмі, ті лізуть, але коли ногу чи руку відірве, весь маразм з їх голови піде.
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16.03.2022 15:03 Відповісти
гляньте інтерв'ю 80-річних старих підарасок. вони всі за війну
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16.03.2022 15:09 Відповісти
От тих хто за війну і потрібно у першу чергу у автозак і под ружжо. Решта сидітимуть по норах як миші.
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16.03.2022 15:15 Відповісти
як тільки повістка прийде до їх дітей та онуків - раптово думка зміниться.
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16.03.2022 15:27 Відповісти
Там вмикається дєдивоювали: я служив і ти будеш онуче ) (тільки москальською)
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16.03.2022 16:03 Відповісти
Пох. Всіх у чистилище, а там хай вже сортують на хороших і більш хороших.
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16.03.2022 16:31 Відповісти
Призваний примусово стріляє наших людей так само як контрактники, не повинно бути жалю до вбивць.
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16.03.2022 16:59 Відповісти


Ви вже якось визначтеся "їх до нас женуть насильно" чи всеж таки "помішані на націоналізмі та шовинізмі".

Звісно самі лізуть, хотілось, як за головними "скрєпами" у рашистів - безкарно повбивати та пограбувати, а коли не виходить починаются байки про "нєзналі", "нас заставілі" та подібне.
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16.03.2022 19:14 Відповісти
ти в армії служив, знаєш що таке наказ в бойових умовах і що буває за його невиконання? Нацики і шовеністи в любій державі є, вони безбашені і готові очевидно йти воювати в Україну ради своїйого міфічних ідей, великої держави, тощо....поки куля чи міна їм мізки не промиє.
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16.03.2022 19:21 Відповісти
Служив.
А ти в свою чергу чув про "військові злочини", особисту відповідальність за них та виконнання злочинних наказів?
При великому бажанні не воювати, расєянці дуже просто могли б знайти спосіб здатися у полон,
але добровільну здачу ми спостерігаємо не часто.
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16.03.2022 20:28 Відповісти
чого не часто, я тут читав десь інформацію, що вже лагір для них збираються запроваджувати.
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16.03.2022 20:34 Відповісти
Я писав про добровільну здачу расєянців в полон, а взагалі полоненних по офіційним даним на вечір 15 березня порядка 1000.
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16.03.2022 23:43 Відповісти
Нормальные учения Пидоросийа провела. При следующих упоминаниях о учебных сборах кацапские призовники будут срать в штаны
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16.03.2022 15:00 Відповісти
Этим трупам повезло. Многих уже никогда не вывезут.
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16.03.2022 15:01 Відповісти
Класна получилася депутінізація
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16.03.2022 15:02 Відповісти
Белорусь стала транзитом для зашквареных касапов.
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16.03.2022 15:03 Відповісти
Горящий тур по Восточной Европе) Мамке выдадут по весу пакетик.
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16.03.2022 15:10 Відповісти
"Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить - просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню"
Як приємно, ну що кацапчики, скуштували українського сала?
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16.03.2022 15:04 Відповісти
Свиноматки, встречайте ваше мясо... *****, а так мечталось, что вам блендеры и манто герои-асвабадители привезут
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16.03.2022 15:08 Відповісти
І буде в якомусь усть-*********** одна свиноматка з українським блендером (можливо), а десять без своїх хахалів.
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16.03.2022 15:25 Відповісти
З блендером і унітазом в дерев'яному сральнику.
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16.03.2022 16:04 Відповісти
Для тих хто не розуміє чому в Україні така гарна земля : ту таких денацифікаторів сотні мільйонів поховано за останні декілька тисячоліть…
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16.03.2022 15:15 Відповісти
Канарские дохляки и поломанные конструкторы "Лего".
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16.03.2022 15:16 Відповісти
повний текст :

служба Радіо Свобода повідомляє, що у шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових.

Як розповіли кореспондентам Радіо Свобода місцеві жителі, їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи - потягами і літаками до Росії.

«Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить - просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню», - повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.

«Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Вже в понеділок «закинули» в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми», - поділилася джерело, пов'язане з медициною в Мозирі.

Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів - навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.

Тим часом у Наровлі створили повноцінний польовий шпиталь.

«На території колишньої автобази - багато військових наметів. Там у них також є і польова кухня, і пральня. Порахувати поранених навряд чи можна, але їх явно сотні. Місцевих туди не пускають. Якісь діти крутилися, може, щось знімали - так їх міліція «пов'язала», потім до батьків приїжджали. Над польовим шпиталем щодня кружляють гелікоптери, які прилітають з України. Склалося враження, що поранених почали привозити не лише ПАЗами з червоним хрестом, як раніше, а й гелікоптерами. Поранені недовго залишаються в Наровлі. Їх тут «латають» і везуть у Мозир та Гомель. Трупи - потягами з Мозиря і у Росію», - розповіли наровляни.

Інше джерело з Наровлі розповідає, що з райцентру хочуть зробити щось на кшталт військового містечка. «Зараз у нас багато техніки та військових. Вони займають різні об'єкти, які не використовуються. На базі колишнього райзагу (районного заготівельного товариства - ред.) ремонтують зламану в боях в Україні техніку», - повідомило джерело.

Медик із Гомеля на умовах анонімності повідомив Білоруській службі Радіо Свобода, що планову допомогу жителям Гомеля та Мозиря надають.

«Люди панікують, але поки що і допомога надається, і ліків вистачає. Що буде далі, поки невідомо. Думаю, що будуть проблеми з протиправцевими препаратами», - зазначив медик.

Інше джерело повідомило, що станом на кінець минулого тижня з Гомельської області вивезли понад 2,5 тисячі трупів - потягами та літаками до Росії.

12 березня Білоруська служба Радіо Свобода повідомляла, що шпиталі й морги у кількох білоруських містах - Гомелі, Мозирі та Наровлі - переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомлялося, білоруські медики підписали угоди про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках - при погрозах звільнення. Тоді ж повідомлялося, що перед тим тіла російських військових, «яких було нереально багато», у Мозирі повантажили у потяги ВАТ «Російські залізниці».

За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.
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16.03.2022 15:17 Відповісти
голосовали за обнуление?вот он кацапню и обнуляет
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16.03.2022 15:17 Відповісти
Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів - навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.

Ну так нехай розривають, і хто буде цих орангутанів витягувати з того світу? Людям, в тому числі і українцям, треба прокачувати *чуйку*, коли ми можемо диктувати що робити, а не нам. Як тільки навчимося, НІХТО на нас виїзжати більше не сможе. Жодна із сторін.

Ні орки, які сплять та бачать, що ми підемо на якісь поступки і прикриємо їх повний розгром, щоб Мордор зміг хоч якось зберігти своє лице після відступу. Ні НАТО, де ці вівці ставили спочатку на наш програш, а тепер, за наш рахунок, без свого втручання, хочуть покращити свої позиції лідируючі у світі.
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16.03.2022 15:18 Відповісти
Параллельно должна проводиться лоботомия и кастрация... ну чтобы увеличить шансы на исцеление...
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16.03.2022 15:23 Відповісти
По-больше врачебных ошибок там.
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16.03.2022 15:23 Відповісти
Наконец-то там перевыполнен план по поставкам мяса!
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16.03.2022 15:30 Відповісти
А нащо понівечених лікують, все-одно їх в параші зішлють десь далеко, щоб кацапи не бачили наслідків. Це ж було вже)
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16.03.2022 15:33 Відповісти
патроны в дефиците. надо экономить
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16.03.2022 15:44 Відповісти
Обнуленыши поехали домой.
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16.03.2022 15:43 Відповісти
даже скрыто несмогут снимат боятся Батки
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16.03.2022 15:49 Відповісти
мало
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16.03.2022 15:55 Відповісти
А скільки їх просто випаруваних в танках і бехах,а скільки їх розірваних на малесенькі кусочки ,хто їх рахує? Ой косабе дурний ,що ти тут забув?пив би свою горілку з тирси і зажовував ягелем,так ні «вялічіє» йому подавай!!! Ну то ось вам ,нате ваше «вялічіє»!!!
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16.03.2022 15:57 Відповісти
Хорошая музыка в болничке, послушать бы живую
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16.03.2022 17:25 Відповісти
Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню
Це найприємніші звуки, які тільки можуть бути у всесвіті. Але іще краще - мертва тиша кацапні...
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16.03.2022 17:52 Відповісти
 
 