Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі мертвих військових, – Радіо Свобода
У шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових. Їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи – потягами і літаками до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську служба Радіо Свобода.
"Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить – просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню", – повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.
"Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Вже в понеділок "закинули" в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми", – поділилася джерело, пов’язане з медициною в Мозирі.
Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів – навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.
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Ви вже якось визначтеся "їх до нас женуть насильно" чи всеж таки "помішані на націоналізмі та шовинізмі".
Звісно самі лізуть, хотілось, як за головними "скрєпами" у рашистів - безкарно повбивати та пограбувати, а коли не виходить починаются байки про "нєзналі", "нас заставілі" та подібне.
А ти в свою чергу чув про "військові злочини", особисту відповідальність за них та виконнання злочинних наказів?
При великому бажанні не воювати, расєянці дуже просто могли б знайти спосіб здатися у полон,
але добровільну здачу ми спостерігаємо не часто.
Як приємно, ну що кацапчики, скуштували українського сала?
служба Радіо Свобода повідомляє, що у шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових.
Як розповіли кореспондентам Радіо Свобода місцеві жителі, їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи - потягами і літаками до Росії.
«Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить - просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню», - повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.
«Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Вже в понеділок «закинули» в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми», - поділилася джерело, пов'язане з медициною в Мозирі.
Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів - навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.
Тим часом у Наровлі створили повноцінний польовий шпиталь.
«На території колишньої автобази - багато військових наметів. Там у них також є і польова кухня, і пральня. Порахувати поранених навряд чи можна, але їх явно сотні. Місцевих туди не пускають. Якісь діти крутилися, може, щось знімали - так їх міліція «пов'язала», потім до батьків приїжджали. Над польовим шпиталем щодня кружляють гелікоптери, які прилітають з України. Склалося враження, що поранених почали привозити не лише ПАЗами з червоним хрестом, як раніше, а й гелікоптерами. Поранені недовго залишаються в Наровлі. Їх тут «латають» і везуть у Мозир та Гомель. Трупи - потягами з Мозиря і у Росію», - розповіли наровляни.
Інше джерело з Наровлі розповідає, що з райцентру хочуть зробити щось на кшталт військового містечка. «Зараз у нас багато техніки та військових. Вони займають різні об'єкти, які не використовуються. На базі колишнього райзагу (районного заготівельного товариства - ред.) ремонтують зламану в боях в Україні техніку», - повідомило джерело.
Медик із Гомеля на умовах анонімності повідомив Білоруській службі Радіо Свобода, що планову допомогу жителям Гомеля та Мозиря надають.
«Люди панікують, але поки що і допомога надається, і ліків вистачає. Що буде далі, поки невідомо. Думаю, що будуть проблеми з протиправцевими препаратами», - зазначив медик.
Інше джерело повідомило, що станом на кінець минулого тижня з Гомельської області вивезли понад 2,5 тисячі трупів - потягами та літаками до Росії.
12 березня Білоруська служба Радіо Свобода повідомляла, що шпиталі й морги у кількох білоруських містах - Гомелі, Мозирі та Наровлі - переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомлялося, білоруські медики підписали угоди про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках - при погрозах звільнення. Тоді ж повідомлялося, що перед тим тіла російських військових, «яких було нереально багато», у Мозирі повантажили у потяги ВАТ «Російські залізниці».
За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.
Ну так нехай розривають, і хто буде цих орангутанів витягувати з того світу? Людям, в тому числі і українцям, треба прокачувати *чуйку*, коли ми можемо диктувати що робити, а не нам. Як тільки навчимося, НІХТО на нас виїзжати більше не сможе. Жодна із сторін.
Ні орки, які сплять та бачать, що ми підемо на якісь поступки і прикриємо їх повний розгром, щоб Мордор зміг хоч якось зберігти своє лице після відступу. Ні НАТО, де ці вівці ставили спочатку на наш програш, а тепер, за наш рахунок, без свого втручання, хочуть покращити свої позиції лідируючі у світі.
Це найприємніші звуки, які тільки можуть бути у всесвіті. Але іще краще - мертва тиша кацапні...