Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі мертвих військових, – Радіо Свобода

У шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових. Їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи – потягами і літаками до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську служба Радіо Свобода.

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"Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить – просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню", – повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.

"Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Вже в понеділок "закинули" в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми", – поділилася джерело, пов’язане з медициною в Мозирі.

Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів – навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.

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