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Посольство США про вбивство людей у Чернігові: "Ми розглядаємо всі можливі варіанти для притягнення до відповідальності"

Посольство США про вбивство людей у Чернігові:

Посольство США в Україні заявило, що наразі розглядають варіанти для притягнення до відповідальності винних за жорстокі злочини в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства США в Україні.

"Сьогодні російські війська розстріляли 10 людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові. Такі жахливі напади мають припинитися. Ми розглядаємо всі можливі варіанти для притягнення до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні," - сказано в заяві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Чернігові 16 березня близько 10 ранку російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Повідомлялось як мінімум 10 загиблих.

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Автор: 

посольство (942) США (22545) Чернігів (786)


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дайте что-нибуть массовое, чтобы русских долго тошнило, если они смотрят на себя в зеркало
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16.03.2022 15:18 Відповісти
Та просто дайте нам потужну зброю - і ми самі притягнемо їх до відповідальності. Годі пи**іти.
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16.03.2022 15:39 Відповісти
пилиать.., дядь сэм, дроны и мортиры. куева хуча..
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16.03.2022 15:54 Відповісти
******, а крайняя, чрезвычайная обеспокоенность будет?
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16.03.2022 16:10 Відповісти
 
 