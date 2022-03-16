Посольство США про вбивство людей у Чернігові: "Ми розглядаємо всі можливі варіанти для притягнення до відповідальності"

Посольство США в Україні заявило, що наразі розглядають варіанти для притягнення до відповідальності винних за жорстокі злочини в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства США в Україні.

"Сьогодні російські війська розстріляли 10 людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові. Такі жахливі напади мають припинитися. Ми розглядаємо всі можливі варіанти для притягнення до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні," - сказано в заяві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Чернігові 16 березня близько 10 ранку російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Повідомлялось як мінімум 10 загиблих.

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