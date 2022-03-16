Обстріл телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла до 21 людини. Пошуково-рятувальні роботи завершено, - голова ОВА Коваль

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на зруйнованій російськими окупантами телевежі на Рівненщині, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Можемо констатувати про завершення аварійно-рятувальних робіт на Антопільській телевежі. Підсумки, на жаль, такі: 21 загиблий, дев'ять постраждалих", - сказав Коваль у відеозверненні у середу, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що після завершення роботи рятувальників на телевежі головним завданням місцевої влади є відновлення телесигналу на Рівненщині.

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"Тут є успіхи. Фактично чотири місцеві телеканали вже присутні у мовленні Т2. Продовжуємо рухатися щодо відновлення мережі далі", - наголосив голова ОВА.

За його словами, теле- та радіомовлення у регіоні буде повністю відновлено протягом двох днів.