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Новини Війна
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Обстріл телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла до 21 людини. Пошуково-рятувальні роботи завершено, - голова ОВА Коваль

Обстріл телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла до 21 людини. Пошуково-рятувальні роботи завершено, - голова ОВА Коваль

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на зруйнованій російськими окупантами телевежі на Рівненщині, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Можемо констатувати про завершення аварійно-рятувальних робіт на Антопільській телевежі. Підсумки, на жаль, такі: 21 загиблий, дев'ять постраждалих", - сказав Коваль у відеозверненні у середу, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що після завершення роботи рятувальників на телевежі головним завданням місцевої влади є відновлення телесигналу на Рівненщині.

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"Тут є успіхи. Фактично чотири місцеві телеканали вже присутні у мовленні Т2. Продовжуємо рухатися щодо відновлення мережі далі", - наголосив голова ОВА.

За його словами, теле- та радіомовлення у регіоні буде повністю відновлено протягом двох днів.

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обстріл (28263) Рівне (572) Рівненська область (1171)


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Сигнал вже йде
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16.03.2022 15:18 Відповісти
взяли та вбили 21 людину, заради чого?
сигнал можливо відновити швидко, а життя людей?
зовсім хворі на голову з ракетами в руках
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16.03.2022 15:39 Відповісти
 
 