Обстріл телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла до 21 людини. Пошуково-рятувальні роботи завершено, - голова ОВА Коваль
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на зруйнованій російськими окупантами телевежі на Рівненщині, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"Можемо констатувати про завершення аварійно-рятувальних робіт на Антопільській телевежі. Підсумки, на жаль, такі: 21 загиблий, дев'ять постраждалих", - сказав Коваль у відеозверненні у середу, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що після завершення роботи рятувальників на телевежі головним завданням місцевої влади є відновлення телесигналу на Рівненщині.
"Тут є успіхи. Фактично чотири місцеві телеканали вже присутні у мовленні Т2. Продовжуємо рухатися щодо відновлення мережі далі", - наголосив голова ОВА.
За його словами, теле- та радіомовлення у регіоні буде повністю відновлено протягом двох днів.
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