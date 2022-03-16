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Новини Війна
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Те, що ми протрималися 3 дні - був шок для партнерів. Нам говорили, що через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність, - Кулеба

Те, що ми протрималися 3 дні - був шок для партнерів. Нам говорили, що через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність, - Кулеба

Кулеба наголосив, що зараз Захід активніше готовий допомагати Україні.

У перші дні війни Захід не вірив, що Україна може вистояти більше 48 годин та відмовлявся допомагати. Проте зараз ситуація кардинально змінилась.  Про це у інтерв'ю НВ сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У перший день війни, 24 лютого, посол України в одній дуже впливовій європейській державі сидів у кабінеті державного секретаря одного міністерства і сказав: "Допоможіть нам, війна почалася. Допоможіть ось з цим та оцим". Той йому співчутливо посміхнувся в обличчя і відповів: "Дорогий мій, давайте відверто, навіщо вам допомагати, якщо максимум через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність". Це конкретний епізод, який мав місце в надзвичайно впливовій країні ЄС", - сказав Кулеба.

Проте уже в наступні три доби, за словами Кулеби, відбулись кардинальні зміни.

"Ми ці три доби не спали, не їли, не пили, ми працювали з партнерами. Ми побачили безпрецедентно жорсткі санкції (яких нині усе одно мало, треба ще). Ми побачили постачання зброї і зміну не те, що риторики, а взагалі ставлення до України. Те, що ми протрималися перші три дні, це був шок для партнерів. В цей момент вони усвідомили, що за Україну треба боротися. Це усвідомлення, на жаль, сплачене українською кров’ю і зруйнованими українськими містами. Відбулися історичні рішення. Так Швеція, яка єдиний раз в історії передавала комусь зброю — Фінляндії у 1939-му, — дала нам зброю. Німеччина змінила свою позицію і вирішила теж дати нам зброю", - наголосив міністр.

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Очільник українського МЗС додав, що у перші 7 днів війни він отримував від міністрів щодня такі повідомлення: "Дмитре, передаємо вам те, те і те, таку зброю і таку-то зброю. Сподіваюся, це не занадто пізно", "Дмитро, і ми передаємо зброю, сподіваюся це не занадто пізно".

"Вони як зговорилися! Вони писали одну і ту саму фразу, тому що всі мали це відчуття терміновості. Зараз же кожен, з ким я спілкуюся, каже дві речі: ми захоплюємося вами, ми впевнені у вашій перемозі. Це є. Інше питання — ціна цієї перемоги. Але своїми діями, своїм героїзмом, всі, починаючи від президента і закінчуючи рядовим в окопі, ми викликаємо захоплення і бажання підтримати нас, бути з нами у момент перемоги. Тому, як складно би не було, заради майбутнього нашої країни ми не можемо втомитися від війни, ми не можемо зламатися. Зараз склалася унікальна ситуація. Для перемоги є усі наявні елементи: є бажання і здатність народу битися за себе, є керівництво держави, яке веде цей народ на боротьбу, є партнери, які дають нам зброю, партнери, які ухвалюють санкції - по суті це другий санкційний фронт, які вони відкрили проти Росії - і є фінансова підтримка України. Це елементи нашої майбутньої перемоги. Я переконаний, що вона неодмінно настане", - наголосив Дмитро Кулеба.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+76
Дмитрий, справедливости ради, цивилизованный Запад глядя на то, что наша замечательная власть вытворяла крайние 2.5 года и сделал такой вывод, правда как и Рашка, слегка недооценив усилия и тягу к победе обычного народа. Но после войны всё равно придётся значительно проряжать этих недоделанных панов, слишком много мы заплатили и ещё заплатим за их праздный образ жизни и лютую некомпетентность
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16.03.2022 15:28
+50
Уважаемый пан Кулеба, не позволяйте Ермаку отодвигать вас на второй план. Этот кротяря приносит, только вред Украине. После временного исчезновения, он появился и стал проявлять активность. Слепая любовь президента ему очень помогает. Надеюсь на ваш профессионализм и гордость.
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16.03.2022 15:37
+44
Да вони самі не вірили, добре що армія і народ не просто вірили а знали достеменно
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16.03.2022 15:26
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Израильский 9 телеканал на русском языке только что был заблокирован ********* за правдивое изложение войны в УКРАИНЕ.об этом сообщило Израильское радио РЭКА.
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16.03.2022 16:12 Відповісти
Тому що вони брали у ***** гроші ...
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16.03.2022 17:17 Відповісти
Народ и ЗСУ продержались. Вот их и надо благодарить.
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16.03.2022 16:22 Відповісти
Пане Кулеба, запропонуйте пану Лаврову зустрічні "ультіматуми":
1. Визнати теріторію РФ як теріторію Північної України, з послідуючим приеднанням до теріторії України
2. Розігнати Держдуму, кабмін росії та інші державні органи росії, анулювати пост президента росії та підпорядкувати житедіяльність північної України центральним органам України і президента України
3. видати каральним органам України міжнародних військових злочинців:
путіна, шойгу, лаврова, матвіенко, толстого, соловйова, ернста, симонян та інших (список має бути складений українськими фахівцями слідчих органів та прокуратури України і включати всіх *******-орків причетних до військових злочинів росії в Україні)
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16.03.2022 16:27 Відповісти
Хорошо помню, как Германия расчехлилась и решила помочь. Передала аж 2700 комплексов ПЗРК!
На деле всё оказалось подлянкой. Передали советские ещё комплексы Стрела-1М, у которых срок годности вышел лет 20 назад, в истлевших ящиках.
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16.03.2022 16:28 Відповісти
Хорошо хоть они панцерфаусты разрешили передать.
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16.03.2022 16:57 Відповісти
там фактически все без тандемной боеголовки те панцерфаусты,но и на том спасибо
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16.03.2022 18:07 Відповісти
Я уверен что это была Германия
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16.03.2022 16:29 Відповісти
Гелен, засновник розвідслужби ФРГ, писав, що ще до офіційного створення її в 1955 році, всі рашковани в ФРГ хотіли її закрити і забути. Всі працювали тільки ів інтересах СССР. Ця служба була утворена Геленом, на службу були прийняті бувші офіцери розвідслужб. Сам Гелен був начрозвідсужби по Східному фронту (не абверу) а до того адьютантом начГенштабу. Весною 1943 року військова розвідка описала перспективи війни і стверджували, що якщо Америка почне надавати допомогу СРСР у великих масштабах війна буде програна. І зазначив, що коли ознайомився з підсумками переговорів в Тегерані переконався, що вони такі праві. СРСР ніколи не переміг би наодинці. Але там був тільки один стратег. В ФРГ всі крім Аденауера були за дружбу з СРСР і справи інших народів їх не стосувались. Тому запропонована швидкість військ виходить саме з такої позиції - одні не встигнуть, інші не захочуть. А широта дії не дасть можливості перегрупуватись самій армії. А пята колона зробить свою справу - при збереженні органів влади (не війна все таки) будуть прийняті всі рішення, А потім скажуть це вони самі. І всі умили руки. Тільки брити стояли на своєму і таки були праві. А тепер - ми не вірили що Україна втримається.
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16.03.2022 16:30 Відповісти
Мало того. Если бы не открыли второй фронт США, то самые дееспособные войска не перебрасывались бы на Запад и СССР бы додавили. Лендлиз и второй фронт - вот что спасло СССР. Но в СССР этого так и не поняли, как и в современной России.
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16.03.2022 16:33 Відповісти
Сейчас волна истории несет всех. И Европу с США, и Россию, и Китай, и арабов, и Израиль и нас. Никто ничем не управляет. Хотя кому-то и хочется. Всё что мы можем сделать это делать свое, но контролировать её никто сейчас не может. Главный плюс для нас, хотя сейчас это выглядит немного странно - мы отстреляемся раньше всех, а отложенные последствия будут бить по всему миру еще десятилетиями.
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16.03.2022 16:43 Відповісти
по нам они тоже будут бить. Сколько инфраструктуры восстанавливать...
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16.03.2022 17:37 Відповісти
Речь не об этом. Это прогнозируемое событие, а я пишу о вещах о которых пока они не догадываются.
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16.03.2022 17:38 Відповісти
П***сы разоружили нас, забрали ЯО, помогли нам отказаться от крыма подписав позорные капитулятивные договорняки и молча наблюдали как нас за 48 часов Орда пожирала бы
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16.03.2022 16:41 Відповісти
Увидев как защищается украинский народ и те злодеяния, которые творят российские фашисты, весь Мир сидит в аху.е. Естественно, что они готовы помочь нам, чтобы этот кошмар не пришёл к ним. Все будет Украина!
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16.03.2022 16:43 Відповісти
Серед всiх "розумникiв" Ви один щось сказали. А Кулеба щось перепутав - вiд солдата в окопi i до Президента, а не навпаки - НАРОД став на захист своэi Батькiвщини i тiльки тодi Свiт зрозумiв що СВОБОДУ треба захищати. Але "грошовi мiшки" надто повiльно це роблять, вони насолодуються вiд вбивств, розкухи, кровi жiнок i дiтей, масового переселення згорьованого народу. Це на них дiэ як колись боi гладiаторiв. А народи свiту, як завжди нiмi - iх же це торкаэться ледь- ледь.
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16.03.2022 17:09 Відповісти
Для мене це означає, Захід толком не знав ні кацапів, ні нас.
Та й себе
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Все правильно, країна, яка не може захищатися протягом 48 годин (особливо після багатократних нагадувань) - просто не варта допомоги. В цьому немає ані військового, ані політичного сенсу.
І тим не менш, критична кількість ПТРК була надана ще до війни, отже хтось таки вірив...
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Як на мене Кулеба достойний кандидата на пост президента України.
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16.03.2022 18:13 Відповісти
Після закінчення війни в першу чергу до кримінальноі відповідальності Єрмака!!! Мразь найвищоі якості. І обов*язкову не забути Третьякову-мерзотну тварюку,яка так натхненно пояснювала украінцям які вони другосортні. Добре було б вивезти іі уже в Бучу або Ірпінь. Там кадирівці запропонують і новий диван і гарячий секс. **** вона кончена!!!
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16.03.2022 21:45 Відповісти
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