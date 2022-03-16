Зеленський відзначив нагородами 159 працівників Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та Держприкордонслужби, 27 з них – посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 159 працівників Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, 27 із них – посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" та медалями "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" і "За військову службу Україні".

Нагороди отримали 55 співробітників Національної гвардії, 73 - Національної поліції, 3 - ДСНС, 28 - Держприкордонслужби.

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Із повним списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.