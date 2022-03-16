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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Рада Європи виключила Росію зі складу організації після 26 років членства

Комітет міністрів Ради Європи виключив росію зі складу організації після 26 років членства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Генсек організації 15 березня отримав офіційне повідомлення про вихід росії з Ради Європи, а також інформацію про намір денонсувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Читайте також: Росія виходить з Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини

Того ж дня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення виключити Росію зі складу організації. Таке рішення підтримали 46 країн. Росія була членом Ради Європи з 28 лютого 1996 року.

У соцмережах вже з'явилось фото того, як російський прапор спустили біля будівлі Ради Європи.

Рада Європи виключила Росію зі складу організації після 26 років членства 01

Міністр закордонних справ привітав виключення Росії з Ради Європи. За його словами, Росії не місце в європейських органах, бо вона веде варварську загарбницьку війну проти України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Росія заявила, що виходить із Ради Європи  та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини.

Автор: 

росія (64946) санкції (11771) Рада Європи (459)


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Топ коментарі
+18
Надо из ООН.
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16.03.2022 15:49
+7
Тим більше,що досвід є-свого часу сталінську Рашку вже виганяли з Ліги Націй за агресію проти Фінляндії.Кацапи не змінються віками.
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16.03.2022 15:59
+6
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16.03.2022 15:51
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Надо из ООН.
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16.03.2022 15:49 Відповісти
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16.03.2022 15:51 Відповісти
Вечером Киселев скажет что это потому что доллар умирает и представляет теперь только коллекционную ценность и все расияне успокоятся.
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16.03.2022 15:53 Відповісти
Рубль, отсоси у тракториста!
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16.03.2022 15:57 Відповісти
Треба 500
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16.03.2022 16:04 Відповісти
Тим більше,що досвід є-свого часу сталінську Рашку вже виганяли з Ліги Націй за агресію проти Фінляндії.Кацапи не змінються віками.
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16.03.2022 15:59 Відповісти
Петро ,рашист ,вікно в Європу для "рабсії" прорубав,"куйло"-рашист вікно назад забутував.
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16.03.2022 16:01 Відповісти
Лучше касапов на Марс выселить...
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16.03.2022 18:36 Відповісти
лучше их вообще жизни лишить чем они марс загадят!
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16.03.2022 19:24 Відповісти
 
 