Рада Європи виключила Росію зі складу організації після 26 років членства

Комітет міністрів Ради Європи виключив росію зі складу організації після 26 років членства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Генсек організації 15 березня отримав офіційне повідомлення про вихід росії з Ради Європи, а також інформацію про намір денонсувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

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Того ж дня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення виключити Росію зі складу організації. Таке рішення підтримали 46 країн. Росія була членом Ради Європи з 28 лютого 1996 року.

У соцмережах вже з'явилось фото того, як російський прапор спустили біля будівлі Ради Європи.

Міністр закордонних справ привітав виключення Росії з Ради Європи. За його словами, Росії не місце в європейських органах, бо вона веде варварську загарбницьку війну проти України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Росія заявила, що виходить із Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини.