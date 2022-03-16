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Зеленський - Конгресу США: Нам потрібне закрите небо і оборонні системи ППО. Згадайте Перл-Харбор чи 11 вересня. ВIДЕО

Для захисту своїх людей Україна потребує закриття неба, або постачання засобів протиповітряної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу перед Конгресом США, інформує Цензор.НЕТ.

"У вашій історії є сторінки, які допомагають зрозуміти українців. Згадайте Перл-Харбор, той жахливий ранок 1941 року, коли тисяча літаків завдала удару по ваших кораблях. Згадайте 11 вересня - моторошний день у 2001 році, коли зло спробувало поневолити ваші волелюбні міста, перетворити їх на поле бою. Коли на безневинних людей був скоєний напад з повітря. Ви не очікували цього, ви не змогли завадити цьому. Ви не змогли зупинити це",- заявив президент.

"Прямо зараз наша країна стикається з цим самим, прямо зараз кожен день протягом трьох тижнів. Одеса, Житомир, Чернігів, Львів, Маріуполь, Харків - у всіх цих містах Росія перетворила небо на джерело смерті тисяч людей. Російські війська вже використовували тисячі ракет і бомб…", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці в Конгресі та Сенаті закликали Байдена передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва

За словами Зеленського, сьогодні, для захисту своїх людей Україна потребує закриття неба. Також можлива й альтернатива - С-300 й інші ППО.

"Ми просимо відповіді на цей жах від усього світу. Невже ми просимо надто багато, створення безпольотної зони? Невже це забагато? Зробити так, щоб Росія не тероризувала наші міста, ось вам альтернатива. Ви знаєте, які оборонні системи нам потрібні… С-300 та інші. Ви знаєте, як багато залежить на полі бою від використання літаків. Потужна авіація має захистити наш народ та нашу свободу. Літаки, які допоможуть Україні та Європі. Ця зброя є, але вона є на землі, а не в українському небі",- заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) ППО (3151) літак (2898) закрите небо (71)


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Топ коментарі
+34
Очень было хорошее выступление Зеленского в конгрессе
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16.03.2022 15:53
+23
Этот "старый ссыкливый пердун" в месте с Джонсоном еще до вторжения предоставили Украине вооружения на миллиарды долларов и порешали со всей Европой про санкции, когда наш президент асфальт укладывал. Или ты думаешь, что весь мир автоматом за пару дней ввел санкции? Да они только списки месяцами готовят и согласовывают! Сейчас уже да, Зеленский молодец, но провал подготовки к войне с Рашкой - 100% на нем.
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16.03.2022 16:07
+20
Размажь их Володя ,они нам за уничтожение ********* по гроб жизни обязаны !
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16.03.2022 15:53
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Очень было хорошее выступление Зеленского в конгрессе
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16.03.2022 15:53 Відповісти
Жаль, что не успел все мосты и дороги построить для русо-фашистской падали.
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16.03.2022 16:11 Відповісти
Президент Зеленський Молодець! Честь йому і хвала!
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Размажь их Володя ,они нам за уничтожение ********* по гроб жизни обязаны !
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16.03.2022 15:53 Відповісти
Вони це у відкриту говорять, що Україна зробила те, про що вони навіть не мріяли. Наш президент молодець. Якщо в Білому домі сидить старий сцикливий пердун, то потрібно розмовляти з Конгресом.
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16.03.2022 15:57 Відповісти
Этот "старый ссыкливый пердун" в месте с Джонсоном еще до вторжения предоставили Украине вооружения на миллиарды долларов и порешали со всей Европой про санкции, когда наш президент асфальт укладывал. Или ты думаешь, что весь мир автоматом за пару дней ввел санкции? Да они только списки месяцами готовят и согласовывают! Сейчас уже да, Зеленский молодец, но провал подготовки к войне с Рашкой - 100% на нем.
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16.03.2022 16:07 Відповісти
Ну, зброю нам дали дуууууже оборонну. Візьми той джавелін на плече і обороняй Україну, коли по тобі смалять ракетами з повітря чи кораблів.А літаки з Польщі все ще десь літають.......бо хтось крепко бздить. Про санкції --- вони самі в один голос волали, що введемо такі санкції за вторгнення..........а після вторгнення навіть сраний свіфт три дні думали - відключати чи ні. Чекали, що буде з Україною. І станнє -- коли "вумнік" на цензорі щось лепече про асфальт, то відразу так тхне барижною соєю..........
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16.03.2022 16:19 Відповісти
От тебя дерьмом подоляцким даже через монитор несет. У тебя есть, что возразить? Джавелин, если до тебя, дебила, не доходит стоит до 100 тысяч у.е. И дали тебе не только Джавелины, но и закрыли твои дефицитные позиции по патронам, снарядам, ракетам и т.п. Еще до войны доставили тысячи тонн боеприпасов. Этого тебе Подоляк не сказал? А спутниковые данные в реальном времени тебе кто дает? Вам, дебилам, даже предположительные даты вторжения озвучили, а вы не смогли даже продукты в Марик закупить, а сейчас "героически" пытаетесь решить проблему. У тебя тероборону на Юге организовывать начали после того, как паРаша ракетами ударила, а ты рассказываешь о том, что Свифт поздно отключили?
Знаешь сколько стоит Искандер? Где-то 20-25 млн.у.е. Знаешь, сколько ты выделил на ракетную программу в 2021 году? 29 млн. у.е. Это информация для тех клоунов, которые рассказывают ,что у нас там какие-то "Нептуны" стояли на вооружении. У нас разработано 3 ракетных комплекса, но ни один не производится! Вы, блин ни одной "Стугны" не закупили в 2021 году! И ты еще вякаешь про асфальт? Ах да, на "асфальт" на 2022 год заложили 142 млрд грн!!! Так что это вам, уродам ,еще долго будут вспоминать!
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16.03.2022 17:26 Відповісти
Ну ти і навоняло.........Все висрав, урод, чи ще щось залишилось? Від тебе не соєю, а лаптями і кірзою тхне. На цензорі уродів і долбойобів -- що грязі.
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16.03.2022 18:09 Відповісти
Уродов и дебилов, ругающих НАТО и союзников Украины действительно что-то слишком много развелось. После войны вам вспомнят все.
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16.03.2022 18:34 Відповісти
на форуме цензора их культивируют спецом.
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16.03.2022 18:55 Відповісти
Про кораблі мали подбати "Нептуни", виробництво яких зупив теперешній герой. І три роки досить довгий (дстатній) строк для створення своєї ПРО. Я вже не кажу про інші види озброєнь, виробництво яких було зупинене при цій недолугій владі.
А зараз їому всі щось винні.
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16.03.2022 17:48 Відповісти
Три роки для СТВОРЕННЯ........тобі скільки років і яка у тебе освіта? Ти хоть розумієш, що таке СТВОРИТИ ПРО? Про Нептуни -- ще в 2020 йшли випробування. Доречі, що там за п"ять років при поЦріоті пеці було створено? Де його ПРО?
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16.03.2022 18:06 Відповісти
Клоун, испытания Нептуна были проведены еще в 2018 году Турчиновым. Успешно проведены. Или ты думаешь, что у всех память, как у рыбок? Но в 2019-2021 году вы про эти ракеты вообще забыли. Точнее делали по пару запусков - на большее тупо денег не выделили, а потом без ракет поставили "на вооружение". Я тебе уже указывал, сколько денег в бюджете было предусмотрено на ракетную программу. Ракетную программу расконсервировал только Резников. До этого был сплошной сабботаж. Дивизион "Нептунов" должен был быть готов к апрелю этого года (теперь скорее всего можно будет благополучно списать на то, что завод разбомбили или еще что-то типа того).
И ты, наверное сильно удивишься, когда узнаешь, какие комплексы мы продавали Эфиопии:
https://defence-ua.com/news/za_ostanni_kilka_rokiv_ukrajina_postavila_do_efiopiji_sim_modernizovanih_kompleksiv_zrk_s_125me_2-2722.html
Прикинь, вам даже не нужно было ничего разрабатывать. Нужно было выпускать то, что разработано до вас, уродов. Просто нужно было выделить немного денег на ракетные программы. Но у Эфиопии деньги на это нашлись, а у нас нет. Если что, то и С300 и модернизированная С125 и Бук вполне себе могут сбивать не только самолеты ,но и ракеты.
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16.03.2022 18:57 Відповісти
Изя, я бы на месте жи израильтян вообще засунул бы языки в жопу и помалкивал. Таких друзей, за *** и в музей ©
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16.03.2022 16:39 Відповісти
Пошел на ***, жидяра.

Израиль приостановил действие безвиза для Украины, ввел электронные разрешения. "Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", - подчеркивает посольство.

Утром во вторник, 15 февраля, израильский сайт https://www.ynet.co.il/news/article/rjnsjsdkc Ynet (автор: Надав Эяль) сообщил, что власти Израиля добились приостановки передачи Украине двух батарей систем ПРО "Железный купол", ранее поставленных в США.

В рамках нейтралитета Израиль не прервал торговлю с Россией, в том числе товарами двойного назначения (которые могут быть использованы при создании вооружений), не запретил израильским банкам работать с российскими банками, а местным компаниям - страховать сделки с Россией. Израиль разрешил продолжать авиарейсы в Россию (и даже предоставил государственные гарантии местным авиакомпаниям) и по-прежнему разрешает российским олигархам переправлять в Израиль свои яхты и частные самолеты.
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16.03.2022 16:52 Відповісти
*вместе с Джонсоном.
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16.03.2022 17:09 Відповісти
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16.03.2022 15:55 Відповісти
потужна промова, де є там є.
Конгресс аплодує стоя Україні!
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16.03.2022 15:55 Відповісти
От молодец, про Перл-Харбор им напомнил. Нужно было еще назвать их чмошниками и неудачниками. А 11 сентября это ПВО прощелкало пассажирские самолеты, выходит. Так зачем нам такое херовое ПВО тогда... Так и хочется сказать вслед за бабушкой: "Божеееее, яке воно кончєне..."
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16.03.2022 15:55 Відповісти
Мелешь что попало.🤦
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16.03.2022 15:57 Відповісти
Наверно от твоего любимого президента заразился.
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16.03.2022 16:11 Відповісти
Рональда Рейгана?
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16.03.2022 17:03 Відповісти
Зеленский не способен говорить более конструктивно, условно он призвал вспомнить все знаменательные случаи террора и массовых убийств для граждан США. Но он сейчас может нести что угодно аплодируют не ему а Украине!
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16.03.2022 16:11 Відповісти
На дипломатичному фронті працюють дипломати...
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16.03.2022 16:14 Відповісти
Вони в очікувані як і в другу світову і закриють небо та нададуть ППО тільки коли будуть впевнені на всі 100% що Україна переможе і без них.
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16.03.2022 15:58 Відповісти
Вообще-то с Гитлером они воевать начали как бы раньше нас.
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16.03.2022 16:10 Відповісти
Вовочка скоро договорится и выберут его президентом планеты..
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16.03.2022 16:03 Відповісти
герой. Спишут все смерти за ********** падемию и ДОЗы.
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16.03.2022 16:05 Відповісти
.."Я продовжую кричати - ніч безмежна і пуста"...
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16.03.2022 16:06 Відповісти
Россия хочет повторить Чеченский сценарий, они хотят окружить и не наступать, разбомбить авиацией и ракетами, и потом пустить в атаку окружившую армию на зачистку города. Украина должна быстро вторую армию сделать на Западной Украине и идти в атаку на тех, кто стоит в осаде города и нужно на них напасть, когда они устанут и большая часть будет спать, тогда они будут уставшие. И коллективный Запад должен вооружить вторую Армию всеми лучшими вооружениями и нужно армию в виде наемников посылать воевать! И это должно происходить оперативно, слажено, и на скорости. Так враг не будет ожидать мощи и не будет готов!
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16.03.2022 16:12 Відповісти
You will never win any wars without attacking if i was your commander i would already send in 1000 special soldiers into russia to conduct sabotage blowing up bridges etc etc bring fear to there lands.. We vikings we took the enemy soldiers heads and put it on a stick put it in the front and when we landed on the beaches everyone ran for the lifes .. It was not because we were big bearded men, is because the saw where there head gonna be when they die
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17.03.2022 00:12 Відповісти
За несколько недель до вторжения американская разведка и военные довольно точно прогнозировали развитие событий как по времени, так и по направлениям движения российских войск. Также точно они определили и цели, которые перед военными поставило военно-политическое руководство роZZии, а это говорит о том, что американцы имеют прекрасные инструменты как для сбора информации, так и для ее анализа. Другое дело, что эти выкладки у нас попали в бестолковые руки политического руководства, но в пределах своей компетенции, военные успели подготовиться.
Сегодня, глядя на количество жертв среди граждан Украины и объему ущерба, уже нанесенного нашей экономики, все лица, которые рассказывали о «сгущении красок» и о том, что у них имеются более другие источники информации, которые опровергают выводы американских военных, должны бы сидеть в СИЗО и длительно общаться со следователями, но это - другая и долгая история.
Просто напомним, что вместо кратного увеличения финансирования вооруженных сил и оборонной промышленности, продолжался распил «великого будівництва» и перфомансы, наподобие «выйдем на улицу с флагами», 16 февраля. К этому надо будет вернуться после нашей победы и тщательно расследовать действия и бездействие каждого персонажа в то время, но сейчас мы не станем погружаться в эту тему.



Здесь нас интересует то, что и как американцы прогнозировали о развитии событий после начала вторжения. Они говорили о том, что соотношение сил дает Украине примерно неделю до момента, когда будет утрачено централизованное управление войсками, а что будет потом - понятно без особых комментариев.
Именно поэтому американские военные предостерегали президента Байдена от любых действий, которые бы привели к тому, что американцы будут воевать за Украину вместо украинцев. Пусть это выглядит цинично, но американцы неоднократно попадали в ситуацию, когда ввязавшись в войну, они воевали вместо своих союзников. Корея, Вьетнам, Ирак и Афганистан показали, что с этим надо быть очень осторожными.
Кроме того, любые военные планы, самые умные и продуманные, никогда не идут в том темпе, как предполагалось изначально. Поэтому довольно точно можно было вычислить лишь начало военной кампании, а уже как она будет развиваться на самом деле, покажут реальные боевые действия. И вот оказалось, что военный и волевой потенциала Украины был решительно недооценен всеми, как роZZиянами, так и американцами.
Очень быстро американские военные пришли к выводу о том, что тот уровень технической и тактической подготовки российской армии а также ее техническое оснащение не соответствуют уровню поставленных перед нею задач. Более того, они решительно просчитались по поводу уровня подготовки ВСУ. И вот после первых десяти дней боевых действий американские военные стали говорить о том, что их прогнозы требуют серьезной корректировки, а как следствие - в Белый дом пошли другие рекомендации по поводу того, как США следует выстраивать свою политику относительно роZZийско-украинской войны.
Понятно, что Пентагон и тем более - разведсообщество не станут на публику выдавать что-то действительно ценное, но в США имеется институт отставных генералов, которые уходя в отставку, занимают посты в каких-то ярких организациях, где могут более раскованно комментировать все актуальные события. В отличии от Штатов, у нас пиарятся Люся, «советник МВД» и прочие совершенно никчемные и обиженные интеллектом пациентов, но такова особенность нашего времени, бородатое дилдо сменяется на нечто, напоминающее генератор случайных слов, а определенная часть публики не только обмазывается, но и ест это, радостно пуская слюни. Но вернемся к Америке.
Даже без обстрела Яворівського полигона, ситуация в околовоенных и дипломатических кругах начала кардинально меняться. Теперь всем понятно, что Украина сражается и делает это таким образом, что тупо стоять в стороне и смотреть на это, подчеркивая позицию невмешательства, становится не комильфо. На самом деле, сейчас мир наблюдает драму, которой никто не видел со времен окончания Второй Мировой войны. Крупная страна с огромной армией, гигантским военным бюджетом и всем прочим напала на струну, которую должна была раздавить по определению, а та не просто не дрогнула, но начала вывешивать настолько фигурных люлей, что в это просто трудно поверить.
Более того, все это происходит по вполне читаемому и четкому плану, без паники, но и без лишнего угара. Украина действует как боксер, который четко понимает опасность противника и потому после удачного и потрясающего удара не кидается на добивание и главное - не раскрывается, работая на контратаках просто потому, что налицо разница в весовых категориях. Все больше бывших военных, как американских, так и британских, говорят о том, что украинская армия занимается методичным уничтожением живой силы и техники противника, не увлекаясь атаками даже там, где это кажется логичным продолжением удачно нанесенного удара.
Все это говорит о том, что во всех раскладах украинская армия сама решает большую часть задач уверенно и с минимально возможными потерями и уже понятно, что ВСУ ведет не ту войну, которую умеет вести роZZия, и даже не такую, как это исполняют страны Запада. И вот теперь военные дают совсем другие сигналы как обществу, так и Белому дому. Так, в воскресенье на телеканале MSNBC, четырехзведочный генерал армии США в отставке Барри МакКэффри дал развернутую оценку ситуации в Украине и главное - высказал свои рекомендации по тому, как следует действовать Америке в этой ситуации.



Тут надо заметить, что этот генерал имеет репутацию грамотного и очень осторожного в своих высказываниях. Он провел ряд успешных операций в Ираке и потому - имеет полное право рассуждать на эти темы, а кроме того - он никогда не стал бы говорить вещи, которые идут в контра тому, как видят ситуацию высшие военные чины Пентагона. Так вот, генерал МакКэффри в частности о том, что путин начал войну, которая ведет его страну к катастрофе. Он опирается на армию, которая действует безграмотно и брутально, не придерживаясь правил ведения войны. Из этого следует, что путин уже переступил все возможные пределы и потому дальше уже нечего ждать и надо начинать действовать решительным образом.
Примерно с такими же заявлениями выступили еще несколько генералов, утверждающих, что стоять в стороне от этой войны становится опасным, поскольку в таком случае, атака территории стран НАТО в том или ином виде, становится только вопросом времени. И в общем, именно в Украине можно остановить все события, поскольку ВСУ прекрасно решает основную часть задач и просто нужно доработать некоторые моменты, но сделать это надо быстро и решительно.
Уже после этого появилась информация о ракетном обстреле Яворівського учебного центра, в 20 км от польской границы и обнаружены российские беспилотники на территории нескольких стран НАТО. Это, и явно изменившаяся тональность военных, уже вынудила изменить риторику и Госдепатамента. Вчера помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ужесточил риторику и предупредил москву о том, что США сейчас не участвуют в войне на стороне Украины, но любой инцидент, который роZZия устроит на территории любой страны НАТО, безусловно повлечет за собой активизацию статьи 5 Устава Альянса и будут задействованы все силы и средства для отражения агрессии.
Это - речь дипломата и нам надо понимать, что за акт агрессии может уже быть принято что угодно, например - развернутая ударная группировка в районе Бреста и пролеты армейских беспилотников уже в небе Польши. Надо заметить, что прямо сейчас у границы Украины и Беларуси постоянно дежурит несколько танкеров, самолетов радиоэлектронной разведки и управления сухопутными войсками. Там же идет постоянное движение боевых вертолетов США и другой воздушной техники. Похоже на то, что американцы уже собрали все, что необходимо для проведения силовой операции, а заявление Салливана надо понимать как демонстрация этой самой готовности.
Все это написано для того, чтобы понимать динамику изменения настроений в Вашингтоне. Конгресс там уже давно сигнализирует Байдену о том, что готов поддержать начало военной операции, а опросы общественного мнения говорят о том же самом, но в еще более категоричном виде. Настроение меняется, и эти изменения происходят потому, что Украина показала свою решимость, умение и силу. Только это и заставило двигаться шестеренки механизма, скрытого от посторонних взглядов, но это движение настолько мощное, что в конце концов, может привести к изменению рисунка на политической карте мира.
В общем, ми переможемо!
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
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16.03.2022 16:13 Відповісти
Респект ! Все вірно, десь так і є ...
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16.03.2022 16:54 Відповісти
Зе-шелупонь должна предстать перед судом за преступную халатность, военную небрежность и нецелевое использование средств. Все эти товарищи (Порох и К, кстати тоже не исключение) виноваты в происходящем наравне с ВВХ. Все потерпевшие от военных действий должны судить этих уродов и требовать компенсации.
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16.03.2022 17:53 Відповісти
Сейчас совершенно не до этого. После войны будем разбираться кто и что.
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16.03.2022 17:55 Відповісти
Тоже верно... Однако при прочих правильных поползновениях...
Как там закончилась история с ДБР, Черновол и Стугнами? Боюсь, что кое-кто таки создаёт проблемы для Украины.
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16.03.2022 18:01 Відповісти
И еще странное стечение обстоятельств - расхерачили произв. мощности КБ Луч сразу же после начала гонений на Чорновол и Пашинского.
Just my 2c...
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16.03.2022 18:15 Відповісти
Да, мутная история... Возле Зеленского стопудово крот сидит. Я ставлю на дЕрьмака. Никогда не доверял этой жирной суке. На нём вранья много. История с отрицанием операции "Авеню" - яркий тому пример.
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16.03.2022 18:59 Відповісти
Вы полагаете, что только он один? Дерьмак занимался кадровой политикой. Тот же Татаров - его человек. Понятно, что у последнего нет доступа, но все же. Там всех нужно проверять, начиная с секретарши.
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17.03.2022 02:10 Відповісти
секреташу не треба, вагітна жінка...
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17.03.2022 02:19 Відповісти
Вы про кого? Я про супругу Гогилашвили, обладателя российского паспорта, засветившегося на снимках с Валуевым и видео с боевиками Оплота. Я бы проверил.
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17.03.2022 02:43 Відповісти
тебе там в США вчерашний Порох муляет? займись лучше проблемами, которые оставил вчерашний Трамп.
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16.03.2022 18:20 Відповісти
Да, муляет мне Порох. У меня родители в Украине живут.
Трамп мне не оставил никаких проблем, при нем был низкий уровень безработицы и всё было нормально. Аргумент довольно тупой.
Да, я занимаюсь, не ссы, я плачу налоги, довольно большие, на которые Украина получает помощь.
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16.03.2022 18:47 Відповісти
если тебе муляет помощь Украине - тогда не плати налоги, перебирайся в ту страну, где налоги не идут на помощь Украине, и тогда у тебя будет полная гармония и умиротворение. Родителей тоже желательно забрать - есть подозрения, что они могут быть еще более ватными, чем ты. Вам там вместе будет лучше, и ты, наконец-то, перестанешь *********** по пабликам чужой тебе страны, и раздавать здесь свои ватные советы, воняющие вражеской пропагандой.
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16.03.2022 19:04 Відповісти
Платить или нет налоги, где мне *********** и где жить моим родителям - не тебе решать, *****. Вот это больше как раз и воняет фашизмом. Если ты ******* и зе-порохо сраколиз - это твои проблемы. Жене и тёще своей указывай.
Пусть кто-нибудь (кроме тебя) покажет хоть один мой ватный комментарий на этом сайте...
ЗЫ Если ты всё еще тупишь, то комментарий, о котором ты исходишь на гавно, посвящен коррупции и халатности во власти, так что вата (или протез) у тебя походу вместо мозга.
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16.03.2022 19:18 Відповісти
*******, вот же цитата из твоего поста сверху:

Просто напомним, что вместо кратного увеличения финансирования вооруженных сил и оборонной промышленности, продолжался распил «великого будівництва» и перфомансы, наподобие «выйдем на улицу с флагами», 16 февраля. К этому надо будет вернуться после нашей победы и тщательно расследовать действия и бездействие каждого персонажа в то время, но сейчас мы не станем погружаться в эту тему.

Что есть правда в отношении как Зели так и Пороха.
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16.03.2022 19:20 Відповісти
И я сказал не более и не менее то же самое, только другими словами...
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16.03.2022 19:22 Відповісти
ти просто ватне *******, або манкурт, який емігрував з кацапських ****** досить давно, щоби розуміти щось в укрїнській політиці. Вам так промили мозок, що вам усюди ввижається Порох, навіть там, де ні слова про нього нема.
Живи там собі успішно, і не лізь вже із своєю ватою. Довбойобів тут своєх вистачає.
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16.03.2022 19:41 Відповісти
Ты не просто туп, ты еще упорот...
Ты, не разобравшись в сути комментария, обосрался, ********** до человека, который поставил лайк на твой комментарий и просто повторил твой же месседж своими словами...
Еще раз, не тебе, тупое болезненное чмо, решать что и где мне делать...
У тебя был шанс сохранить лицо, извинившись за свое чмошное поведение, но ты предпочел дальше кидаться говном...
Позорься дальше...
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16.03.2022 19:49 Відповісти
Так, я зрозумів - ти кацапський тролль тут на роботі.
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16.03.2022 19:53 Відповісти
Чертовски ******** комментарий!
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Вся ця мантра про літаки,ппо ніщо інше як перекладання своєї відповідальності за злочинну бездіяльність на чужі плечі, при цьому щей плювати в обличчя союзників.
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16.03.2022 16:29 Відповісти
Вопросов больше чем ответов. Почему подходы к материковой Украине , которые были заминированы и имели противотанковую оборону до 2019 года , " вдруг " в 21 году были разминированы ? Показать свою лояльность раисии ? Где наши ракеты "Калибр" и прочие современные вооружения ?
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16.03.2022 16:44 Відповісти
Та там таких "співпадінь", йой! Де збиралися Нову Кільцеву будувати? Або як з КБ "Луч" - спершу візит ДБР, а на наступний день - сховища розбомблені окупантами (на щастя частково вивезені за спияння депутата попереднього скликання).
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16.03.2022 17:45 Відповісти
спРияння
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16.03.2022 17:47 Відповісти
Все робить правильно і гарно - молодець. невдоволіні завжди будуть, але на них не потрібно звертати уваги. Більшість в Україні підтримує президента і більшість світу визнає його, як лідера нації в цей тяжкий час. Хай і волею випадку він посів цю посаду, але слава Богу, що саме він виявився в цей час в цьому місці. після перемоги знову почнеться передвиборча боротьба і політичний бруд, а наразі Зеленський все робить добре і країна підтримує свого президента (за незначним виключенням)
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16.03.2022 16:56 Відповісти
Напевно не варто було згадувати про Перл-Харбор...

Та й японських літаків там було 300-350, а не тисячі.
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16.03.2022 17:39 Відповісти
Замечательно,что его слова были подчеркнуты фильмом …
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16.03.2022 17:50 Відповісти
Мені здалося, чи зеля сказав американцям "жодного пенса не має отримати окупант"?
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16.03.2022 18:05 Відповісти
Так, penny
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16.03.2022 18:23 Відповісти
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16.03.2022 18:35 Відповісти
Вова!!!! Какое небо?!??? Шашлычек давай!!!!!поднимай асфальт ***** и закрывай небо!!!!
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16.03.2022 19:22 Відповісти
 
 