Зеленський - Конгресу США: Нам потрібне закрите небо і оборонні системи ППО. Згадайте Перл-Харбор чи 11 вересня. ВIДЕО
Для захисту своїх людей Україна потребує закриття неба, або постачання засобів протиповітряної оборони.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу перед Конгресом США, інформує Цензор.НЕТ.
"У вашій історії є сторінки, які допомагають зрозуміти українців. Згадайте Перл-Харбор, той жахливий ранок 1941 року, коли тисяча літаків завдала удару по ваших кораблях. Згадайте 11 вересня - моторошний день у 2001 році, коли зло спробувало поневолити ваші волелюбні міста, перетворити їх на поле бою. Коли на безневинних людей був скоєний напад з повітря. Ви не очікували цього, ви не змогли завадити цьому. Ви не змогли зупинити це",- заявив президент.
"Прямо зараз наша країна стикається з цим самим, прямо зараз кожен день протягом трьох тижнів. Одеса, Житомир, Чернігів, Львів, Маріуполь, Харків - у всіх цих містах Росія перетворила небо на джерело смерті тисяч людей. Російські війська вже використовували тисячі ракет і бомб…", - додав президент.
За словами Зеленського, сьогодні, для захисту своїх людей Україна потребує закриття неба. Також можлива й альтернатива - С-300 й інші ППО.
"Ми просимо відповіді на цей жах від усього світу. Невже ми просимо надто багато, створення безпольотної зони? Невже це забагато? Зробити так, щоб Росія не тероризувала наші міста, ось вам альтернатива. Ви знаєте, які оборонні системи нам потрібні… С-300 та інші. Ви знаєте, як багато залежить на полі бою від використання літаків. Потужна авіація має захистити наш народ та нашу свободу. Літаки, які допоможуть Україні та Європі. Ця зброя є, але вона є на землі, а не в українському небі",- заявив Зеленський.
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Знаешь сколько стоит Искандер? Где-то 20-25 млн.у.е. Знаешь, сколько ты выделил на ракетную программу в 2021 году? 29 млн. у.е. Это информация для тех клоунов, которые рассказывают ,что у нас там какие-то "Нептуны" стояли на вооружении. У нас разработано 3 ракетных комплекса, но ни один не производится! Вы, блин ни одной "Стугны" не закупили в 2021 году! И ты еще вякаешь про асфальт? Ах да, на "асфальт" на 2022 год заложили 142 млрд грн!!! Так что это вам, уродам ,еще долго будут вспоминать!
А зараз їому всі щось винні.
И ты, наверное сильно удивишься, когда узнаешь, какие комплексы мы продавали Эфиопии:
https://defence-ua.com/news/za_ostanni_kilka_rokiv_ukrajina_postavila_do_efiopiji_sim_modernizovanih_kompleksiv_zrk_s_125me_2-2722.html
Прикинь, вам даже не нужно было ничего разрабатывать. Нужно было выпускать то, что разработано до вас, уродов. Просто нужно было выделить немного денег на ракетные программы. Но у Эфиопии деньги на это нашлись, а у нас нет. Если что, то и С300 и модернизированная С125 и Бук вполне себе могут сбивать не только самолеты ,но и ракеты.
жиизраильтян вообще засунул бы языки в жопу и помалкивал. Таких друзей, за *** и в музей ©
Израиль приостановил действие безвиза для Украины, ввел электронные разрешения. "Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", - подчеркивает посольство.
Утром во вторник, 15 февраля, израильский сайт https://www.ynet.co.il/news/article/rjnsjsdkc Ynet (автор: Надав Эяль) сообщил, что власти Израиля добились приостановки передачи Украине двух батарей систем ПРО "Железный купол", ранее поставленных в США.
В рамках нейтралитета Израиль не прервал торговлю с Россией, в том числе товарами двойного назначения (которые могут быть использованы при создании вооружений), не запретил израильским банкам работать с российскими банками, а местным компаниям - страховать сделки с Россией. Израиль разрешил продолжать авиарейсы в Россию (и даже предоставил государственные гарантии местным авиакомпаниям) и по-прежнему разрешает российским олигархам переправлять в Израиль свои яхты и частные самолеты.
Конгресс аплодує стоя Україні!
Сегодня, глядя на количество жертв среди граждан Украины и объему ущерба, уже нанесенного нашей экономики, все лица, которые рассказывали о «сгущении красок» и о том, что у них имеются более другие источники информации, которые опровергают выводы американских военных, должны бы сидеть в СИЗО и длительно общаться со следователями, но это - другая и долгая история.
Просто напомним, что вместо кратного увеличения финансирования вооруженных сил и оборонной промышленности, продолжался распил «великого будівництва» и перфомансы, наподобие «выйдем на улицу с флагами», 16 февраля. К этому надо будет вернуться после нашей победы и тщательно расследовать действия и бездействие каждого персонажа в то время, но сейчас мы не станем погружаться в эту тему.
Здесь нас интересует то, что и как американцы прогнозировали о развитии событий после начала вторжения. Они говорили о том, что соотношение сил дает Украине примерно неделю до момента, когда будет утрачено централизованное управление войсками, а что будет потом - понятно без особых комментариев.
Именно поэтому американские военные предостерегали президента Байдена от любых действий, которые бы привели к тому, что американцы будут воевать за Украину вместо украинцев. Пусть это выглядит цинично, но американцы неоднократно попадали в ситуацию, когда ввязавшись в войну, они воевали вместо своих союзников. Корея, Вьетнам, Ирак и Афганистан показали, что с этим надо быть очень осторожными.
Кроме того, любые военные планы, самые умные и продуманные, никогда не идут в том темпе, как предполагалось изначально. Поэтому довольно точно можно было вычислить лишь начало военной кампании, а уже как она будет развиваться на самом деле, покажут реальные боевые действия. И вот оказалось, что военный и волевой потенциала Украины был решительно недооценен всеми, как роZZиянами, так и американцами.
Очень быстро американские военные пришли к выводу о том, что тот уровень технической и тактической подготовки российской армии а также ее техническое оснащение не соответствуют уровню поставленных перед нею задач. Более того, они решительно просчитались по поводу уровня подготовки ВСУ. И вот после первых десяти дней боевых действий американские военные стали говорить о том, что их прогнозы требуют серьезной корректировки, а как следствие - в Белый дом пошли другие рекомендации по поводу того, как США следует выстраивать свою политику относительно роZZийско-украинской войны.
Понятно, что Пентагон и тем более - разведсообщество не станут на публику выдавать что-то действительно ценное, но в США имеется институт отставных генералов, которые уходя в отставку, занимают посты в каких-то ярких организациях, где могут более раскованно комментировать все актуальные события. В отличии от Штатов, у нас пиарятся Люся, «советник МВД» и прочие совершенно никчемные и обиженные интеллектом пациентов, но такова особенность нашего времени, бородатое дилдо сменяется на нечто, напоминающее генератор случайных слов, а определенная часть публики не только обмазывается, но и ест это, радостно пуская слюни. Но вернемся к Америке.
Даже без обстрела Яворівського полигона, ситуация в околовоенных и дипломатических кругах начала кардинально меняться. Теперь всем понятно, что Украина сражается и делает это таким образом, что тупо стоять в стороне и смотреть на это, подчеркивая позицию невмешательства, становится не комильфо. На самом деле, сейчас мир наблюдает драму, которой никто не видел со времен окончания Второй Мировой войны. Крупная страна с огромной армией, гигантским военным бюджетом и всем прочим напала на струну, которую должна была раздавить по определению, а та не просто не дрогнула, но начала вывешивать настолько фигурных люлей, что в это просто трудно поверить.
Более того, все это происходит по вполне читаемому и четкому плану, без паники, но и без лишнего угара. Украина действует как боксер, который четко понимает опасность противника и потому после удачного и потрясающего удара не кидается на добивание и главное - не раскрывается, работая на контратаках просто потому, что налицо разница в весовых категориях. Все больше бывших военных, как американских, так и британских, говорят о том, что украинская армия занимается методичным уничтожением живой силы и техники противника, не увлекаясь атаками даже там, где это кажется логичным продолжением удачно нанесенного удара.
Все это говорит о том, что во всех раскладах украинская армия сама решает большую часть задач уверенно и с минимально возможными потерями и уже понятно, что ВСУ ведет не ту войну, которую умеет вести роZZия, и даже не такую, как это исполняют страны Запада. И вот теперь военные дают совсем другие сигналы как обществу, так и Белому дому. Так, в воскресенье на телеканале MSNBC, четырехзведочный генерал армии США в отставке Барри МакКэффри дал развернутую оценку ситуации в Украине и главное - высказал свои рекомендации по тому, как следует действовать Америке в этой ситуации.
Тут надо заметить, что этот генерал имеет репутацию грамотного и очень осторожного в своих высказываниях. Он провел ряд успешных операций в Ираке и потому - имеет полное право рассуждать на эти темы, а кроме того - он никогда не стал бы говорить вещи, которые идут в контра тому, как видят ситуацию высшие военные чины Пентагона. Так вот, генерал МакКэффри в частности о том, что путин начал войну, которая ведет его страну к катастрофе. Он опирается на армию, которая действует безграмотно и брутально, не придерживаясь правил ведения войны. Из этого следует, что путин уже переступил все возможные пределы и потому дальше уже нечего ждать и надо начинать действовать решительным образом.
Примерно с такими же заявлениями выступили еще несколько генералов, утверждающих, что стоять в стороне от этой войны становится опасным, поскольку в таком случае, атака территории стран НАТО в том или ином виде, становится только вопросом времени. И в общем, именно в Украине можно остановить все события, поскольку ВСУ прекрасно решает основную часть задач и просто нужно доработать некоторые моменты, но сделать это надо быстро и решительно.
Уже после этого появилась информация о ракетном обстреле Яворівського учебного центра, в 20 км от польской границы и обнаружены российские беспилотники на территории нескольких стран НАТО. Это, и явно изменившаяся тональность военных, уже вынудила изменить риторику и Госдепатамента. Вчера помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ужесточил риторику и предупредил москву о том, что США сейчас не участвуют в войне на стороне Украины, но любой инцидент, который роZZия устроит на территории любой страны НАТО, безусловно повлечет за собой активизацию статьи 5 Устава Альянса и будут задействованы все силы и средства для отражения агрессии.
Это - речь дипломата и нам надо понимать, что за акт агрессии может уже быть принято что угодно, например - развернутая ударная группировка в районе Бреста и пролеты армейских беспилотников уже в небе Польши. Надо заметить, что прямо сейчас у границы Украины и Беларуси постоянно дежурит несколько танкеров, самолетов радиоэлектронной разведки и управления сухопутными войсками. Там же идет постоянное движение боевых вертолетов США и другой воздушной техники. Похоже на то, что американцы уже собрали все, что необходимо для проведения силовой операции, а заявление Салливана надо понимать как демонстрация этой самой готовности.
Все это написано для того, чтобы понимать динамику изменения настроений в Вашингтоне. Конгресс там уже давно сигнализирует Байдену о том, что готов поддержать начало военной операции, а опросы общественного мнения говорят о том же самом, но в еще более категоричном виде. Настроение меняется, и эти изменения происходят потому, что Украина показала свою решимость, умение и силу. Только это и заставило двигаться шестеренки механизма, скрытого от посторонних взглядов, но это движение настолько мощное, что в конце концов, может привести к изменению рисунка на политической карте мира.
В общем, ми переможемо!
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
Как там закончилась история с ДБР, Черновол и Стугнами? Боюсь, что кое-кто таки создаёт проблемы для Украины.
Just my 2c...
Трамп мне не оставил никаких проблем, при нем был низкий уровень безработицы и всё было нормально. Аргумент довольно тупой.
Да, я занимаюсь, не ссы, я плачу налоги, довольно большие, на которые Украина получает помощь.
Пусть кто-нибудь (кроме тебя) покажет хоть один мой ватный комментарий на этом сайте...
ЗЫ Если ты всё еще тупишь, то комментарий, о котором ты исходишь на гавно, посвящен коррупции и халатности во власти, так что вата (или протез) у тебя походу вместо мозга.
Просто напомним, что вместо кратного увеличения финансирования вооруженных сил и оборонной промышленности, продолжался распил «великого будівництва» и перфомансы, наподобие «выйдем на улицу с флагами», 16 февраля. К этому надо будет вернуться после нашей победы и тщательно расследовать действия и бездействие каждого персонажа в то время, но сейчас мы не станем погружаться в эту тему.
Что есть правда в отношении как Зели так и Пороха.
Живи там собі успішно, і не лізь вже із своєю ватою. Довбойобів тут своєх вистачає.
Ты, не разобравшись в сути комментария, обосрался, ********** до человека, который поставил лайк на твой комментарий и просто повторил твой же месседж своими словами...
Еще раз, не тебе, тупое болезненное чмо, решать что и где мне делать...
У тебя был шанс сохранить лицо, извинившись за свое чмошное поведение, но ты предпочел дальше кидаться говном...
Позорься дальше...
Та й японських літаків там було 300-350, а не тисячі.