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Зеленський запропонував створити єдину асоціацію за мир U24 - об'єднання країн, які зможуть протистояти будь-якій агресії за 24 години

Зеленський запропонував створити єдину асоціацію за мир U24 - об'єднання країн, які зможуть протистояти будь-якій агресії за 24 години

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити "асоціацію U24" за мир - об'єднання країн, які зможуть протистояти будь-якій агресії за 24 години з моменту її початку. У неї, за його словами, повинні входити відповідальні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського перед Конгресом США, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібні нові інститути і нові альянси. Ми пропонуємо створити єдину асоціацію за мир з відповідальних країн, у яких є сила, міць і відповідальність для того, щоб негайно зупинити конфлікт, надати всю необхідну допомогу", - заявив Зеленський.

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При цьому він підкреслив, що новий альянс повинен при необхідності вводити санкції і поставляти озброєння.

"При необхідності асоціація могла б постачати зброю, вводити санкції, надавати гуманітарну, політичну та фінансову допомогу. Все що завгодно для того, щоб підтримувати мир. І зробити це необхідно швидко", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що також така асоціація могла б надавати підтримку тим, хто страждає від стихійних лих, хто стає жертвами епідемій і гуманітарних криз.

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"Якби такий Альянс існував сьогодні, ми б змогли зберегти тисячі життів в Україні, і де завгодно у світі - там, де страждають люди", - заявив Зеленський.

Автор: 

асоціація (407) Зеленський Володимир (23697) Конгрес США (1223) США (22545)


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Топ коментарі
+18
Ти ще не зрозумів, на НАТО поставлено хрест! Ця не дієздатна шлюшка-калошка здохла)) Настав час об'єднуватись навколо союзу України-Англії-Польші!
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16.03.2022 16:03
+12
вже є НАТО.Нам потрібно вступити в НАТО.І крапка.Плодити союзи-шлях в нікуди.
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16.03.2022 15:57
+9
Так. НАТО щось виявилось таке. Млявість і нєрєшительнасть.
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16.03.2022 16:04
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вже є НАТО.Нам потрібно вступити в НАТО.І крапка.Плодити союзи-шлях в нікуди.
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16.03.2022 15:57 Відповісти
Ти ще не зрозумів, на НАТО поставлено хрест! Ця не дієздатна шлюшка-калошка здохла)) Настав час об'єднуватись навколо союзу України-Англії-Польші!
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16.03.2022 16:03 Відповісти
Так. НАТО щось виявилось таке. Млявість і нєрєшительнасть.
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16.03.2022 16:04 Відповісти
країни члени нато нам поставляють зброю.А воювати нато за не члена союзу ніколи не обіцяло і не буде
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16.03.2022 16:07 Відповісти
Здається мені, що однією з можливих причин є, насправді, відсутність реальних збройних сил та території ЄС-НАТО, здатних відбити армаду в сотні тисяч кацаповоєнів. Ракети-літаки є, а наземних війск кіт наплакав. Принаймні, в Португалії був кілька років тому гучний шкандаль, коли почали навчання й віявилась велика нестача зброї, розукомлпектовані бойові машини і таке інше. Простіше кажучи, виявився спіздінг та відкатинг. Й це країна НАТО.
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16.03.2022 16:16 Відповісти
яка різниця яка причина?Нам то їхня зброя допомагла і допомагає.
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16.03.2022 16:29 Відповісти
Наразі вже різниці дійсно немає. Я лише хочу пояснити, что оборонна сила НАТО може бути (є) не настільки сильною, як ми зазвичай вважали. Й то було (є) головною причиною надто обережної поведінки НАТО. Але зброї та інформації вони поставили дійсно багато, за це їм дяки.
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16.03.2022 16:33 Відповісти
головна проблема-ми не є членом НАТО.
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16.03.2022 16:47 Відповісти
Так, й у цьому треба звинувачувати не лише ЄС/НАТО, але й нас самих. Я добре пам'ятаю ці гасла "НАТО НІ!" у нульових.
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16.03.2022 16:58 Відповісти
А Польша и ВБ об этом знают?
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16.03.2022 16:30 Відповісти
Не беруть нас туди. Як ти туди вступиш, якщо вони, всі ті гансо-французіки, обдристалися лише від одного упоминання про расєю?
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16.03.2022 16:05 Відповісти
а ми туда просилися?Вже 3р немає преставника україни при нато
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16.03.2022 16:07 Відповісти
А в состоянии войны и с такой коррупцией тебя туда никто и не должен брать.
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16.03.2022 16:33 Відповісти
Бла-бла-бла.....Як ти думаєш, а у різних там албаніях з північними македоніями та чорногоріями нема ніякої корупції? Коли вже вам дійде -- розвалиться Мордор і вся ця сциклива Європа в один день прийме нас і в НАТО і в ЄС.......
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16.03.2022 16:41 Відповісти
Когда уже до вас дойдет, что в том ,что мы не в НАТО и не в ЕС виноват не только Мордор!
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16.03.2022 16:45 Відповісти
корпція на першому місці
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16.03.2022 16:47 Відповісти
И как помогло нам это НАТО? Машину солярки подогнали. Кому ещё не понятно что в НАТО нас не возьмут. Или возьмут, когда мы сами победим рашу. Если так, то нахрен они нам тогда уже. Смысла существования ООН я вообще не вижу. Обеспокоенности, резолюции и т.д. и ввод миротворцев когда конфликт почти затих. А если у агрессора есть право вето, то и даже это не помогает.
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16.03.2022 16:06 Відповісти
а бк звідки йде?Стінгери і н-лави нам поставляють країни члени нато.І не тільки стінгери.
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16.03.2022 16:08 Відповісти
На самом деле НАТО очень много поставило вооружения, не надо перегибать палку. И разведданными тоже помогают. Но воевать напрямую, к сожалению, они не будут, в тч по описанным выше причинам.
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16.03.2022 16:21 Відповісти
Хорошо хоть, что оружием помогают в больших количествах. Ожидать прямой военной помощи в виде войск стран НАТО- это в принципе невозможно.

Ни одно правительство стран НАТО вообще не имеет юридического права взять и послать свои войска в Украину для ведения боевых действий.

Точно так же как, например, Кабмин Украины не имеет юридического права по конституции взять и отправить 50 тыс. украинских военнослужащих на войну в Эфиопию, чтобы отражать нападение Эритреи.
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11.04.2022 01:33 Відповісти
Очень помогло, хотя вообще не должно было - мы не являемся его членом. И Да, так и есть, могут взять, только когда мы победим. Для вас это новость? Но если вы не хотите очередной войны лет через 10-20, то нужно вступать в НАТО. Ичкерия, если что, тоже Первую Чеченскую выграла. Напомнить, чем закончилось?
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16.03.2022 16:37 Відповісти
НАТО - це церемоніальне гівno. Навіть якщо нападуть на одну країну з них, то потрібен консенус ВСІХ щоб її захистити. Тому якась венгрія заблокує рішення і все, ніякого захисту не буде.
Потрібна нова організація - реально сильних країн, які більшістю повинні приймати рішення і які можуть у випадку війни у будь якій країні, навіть у одній із членів організації ввести свої війська та припинити війну силою. Тоді ніхто у світі не захоче більше воювати.
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16.03.2022 16:18 Відповісти
яка різниця яка причина?Нам то їхня зброя допомагла і допомагає.
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16.03.2022 16:30 Відповісти
то чи не простіше реформувати нато а не викинути в смітник і будувати щось нове з нуля?
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16.03.2022 16:31 Відповісти
Потрібна заміна і альтернатива НАТО, яке вже існує лише формально
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16.03.2022 16:22 Відповісти
чому "формально"?Тому що за нас не воює?Так воно і не обіцяло.
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16.03.2022 16:31 Відповісти
Тема нормальна
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16.03.2022 16:00 Відповісти
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16.03.2022 16:01 Відповісти
якщо це не жарт то дупа повна
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16.03.2022 16:09 Відповісти
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16.03.2022 16:02 Відповісти
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16.03.2022 16:02 Відповісти
Є тенденція до створення нової військової спілки - США, Британія і її колишні домініони, Балтія і Польща. Й Україна може зайняти в ній достойне місце
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16.03.2022 16:05 Відповісти
Членство в нато не забороняє вступати в інші спілки
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16.03.2022 16:10 Відповісти
Хорошая реалистичная идея: нынешнее НАТО со всякими Венгриями и Македониями - это бумажный тигр.
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11.04.2022 01:36 Відповісти
Вова,створюй новий військовий союз.Узаконюй об'єднання Великобританія-Польша-Україна.Думаю що у найближчий час до цього союзу приєднаються і прибалтійські країни і Словачина з Ромунією та скандинавські неблокові країни.Так як вони бачать на яку допомогу можна розраховувати хоч вони вже і є членами НАТО.НАТО краще їх здасть московитам чим почне із ними війну.
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16.03.2022 16:09 Відповісти
а нафіга союзи штампувати як вже є НАТО?
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16.03.2022 16:11 Відповісти
НАТО не працює, бо всі рішення тільки КОНСЕНСУСОМ. Тобто умовна Угорщина може заблокувати будь яке рішення.
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16.03.2022 16:31 Відповісти
ну то давайте подамо пропозицію змінити.Давайте відремонтуємо те що вже є ніж викинути і пробувати побудувати щось нове
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16.03.2022 16:33 Відповісти
А що працює?
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16.03.2022 16:39 Відповісти
Потрібна організація реально потужних країн, де рішення приймаються більшістю, чи 2/3 голосів. Тоді це буде реально працювати
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16.03.2022 16:32 Відповісти
Так даваймо запропонуємо зміну в статут НАТО
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16.03.2022 16:48 Відповісти
Коломойский, успокойся! Нам надо НАТО и только оно!!!
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16.03.2022 16:12 Відповісти
Головною вимогою путіна була відмова України від вступу НАТО. Виконуємо...що там наступне - денацифікація?...
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16.03.2022 16:38 Відповісти
всё верно сказал.
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16.03.2022 18:06 Відповісти
Ага, гєній зєлєнскій прідумал НАТУ
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16.03.2022 18:09 Відповісти
каждое твоё слово бред и лишнее.
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16.03.2022 18:29 Відповісти
Я дуже радий, що мої слова занепокоять свинособак
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16.03.2022 18:34 Відповісти
то есть, лично тебя они занепокоять.
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16.03.2022 18:44 Відповісти
Так, ви кончені кацапи мене дуже занепоко\те, і більше навіть не ті, що йдуть відкритою війною, а місцеві, з українським громадянством
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18.03.2022 07:27 Відповісти
Тільки треба одразу домовлятися - якщо країна, яку попереджають про напад посилає усіх і верещіть "нє мєшайтє таргавать с бгатьямі", то вона позбавляється захисту інших сторін договору
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16.03.2022 18:09 Відповісти
 
 