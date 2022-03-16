Росія веде жорстокий наступ на наші цінності, вирішується доля нашої країни, - Зеленський

Наразі Росія веде жорстокий наступ на цінності України та всього світу, свободу та вільний вибір майбутнього.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу перед Конгресом США, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі вирішується доля нашої країни, доля нашого народу, чи будуть українці вільними, чи зможуть вони зберегти свою демократію. Росія завдала удару не лише по нам, не лише по наших містах, по нашій землі. Вона веде жорстокий наступ на наші цінності. На головні людські цінності. Вона кидає свої танки та літаки проти нашого права жити у власній країні вільно, обирати власне майбутнє", - сказав президент.

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