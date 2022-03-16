УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11380 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 898 6

Росія веде жорстокий наступ на наші цінності, вирішується доля нашої країни, - Зеленський

Росія веде жорстокий наступ на наші цінності, вирішується доля нашої країни, - Зеленський

Наразі Росія веде жорстокий наступ на цінності України та всього світу, свободу та вільний вибір майбутнього.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу перед Конгресом США, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі вирішується доля нашої країни, доля нашого народу, чи будуть українці вільними, чи зможуть вони зберегти свою демократію. Росія завдала удару не лише по нам, не лише по наших містах, по нашій землі. Вона веде жорстокий наступ на наші цінності. На головні людські цінності. Вона кидає свої танки та літаки проти нашого права жити у власній країні вільно, обирати власне майбутнє", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Конгресу США: Нам потрібне закрите небо і оборонні системи ППО. Згадайте Перл-Харбор чи 11 вересня

Автор: 

армія рф (17228) Зеленський Володимир (23697) росія (64946)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конгресмени США аплодували стоя народу України - це надзвичайно приємно ✊💪👍🏼
показати весь коментар
16.03.2022 16:06 Відповісти
Аплодувати спокійніше, та і ***** на США ядрьону бімбу не кине.
показати весь коментар
16.03.2022 16:57 Відповісти
Ублюдочная хрюссия это квинтэссенция всего самого ублюдочного в мире.
показати весь коментар
16.03.2022 16:07 Відповісти
Довелося стати свідками чергового розпаду імперії, да ще і взяти участь. Але людей жалко.
показати весь коментар
16.03.2022 16:43 Відповісти
И в это же время

И как это понимать?
показати весь коментар
16.03.2022 17:32 Відповісти
 
 