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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Нас, когда агитировали на контракт, нам сказали прямым текстом, что нас никто уже отсюда не заберет. Мы до конца здесь", - СБУ перехопила розмову російського строковика. АУДIО

Російські окупанти йдуть на війну строковиками, а помирають контрактниками.Служба безпеки України оприлюднила розмову строковика з матір'ю.

Аудіозапис перехопленої розмови солдата 15 мотострілкового полку Таманської дивізії РФ публікує СБУ, про це інформує Цензор.НЕТ

"Нас агитировали подписать контракт, но никто не подписал, потому что все знают, что это полный обман", - жаліється заляканий окупант по телефону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вчера попали под веселую раздачу. Человек 40 нас осталось. Еды нет. Воды нет": СБУ перехопила розмову окупанта про стан російських військ. АУДIО

"В ефірі росЗМІ путін цинічно заявляє, що строковиків на війні в Україні "немає". Немає, бо всіх убитих строковиків одразу "роблять" контрактниками. А тих, хто поки живий – просто "глушат, чтобы не созванивались ни с кем, чтобы никому ничего не рассказывали...", - говорять в СБУ.

Сам росіянин каже, що під Сумами вони потрапили в оточення,  а на батьківщині їх вже списали, як непотріб. Окрім цього, командування окупантів навіть не позначило розташування дивізії на картах, тож на днях загарбників обстріляли свої ж.

"Тепер солдат-строковиків змушують підписати контракт. Щоправда, не сказали, для чого ж смертникам статус "контрактника"? Відповідь очевидна: просто тому, що "их там нет", - резюмують у Службі безпеки України.

армія рф (17228) контракт (398) путін володимир (23764) СБУ (12780)


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Топ коментарі
+40
Перемога за нами ! Слава і подяка нашим Захисникам !

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16.03.2022 16:14
+16
Гумус..перегній.
Москаль ..на Україну зуби не скаль
.

Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 16:08
+15
Кацап кацапці каже, що їх свої ж кацапи ********, а в неї череп - чисте поле і вітер віє навпростець
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16.03.2022 16:12
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Гумус..перегній.
Москаль ..на Україну зуби не скаль
.

Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 16:08 Відповісти
Перемога за нами ! Слава і подяка нашим Захисникам !

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16.03.2022 16:14 Відповісти
А еще не надо рассказывать где Зорян и Шкиряк
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16.03.2022 16:21 Відповісти
А кого це цікавить ?
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16.03.2022 16:22 Відповісти
Кадиров мільйон доларів обіцяв за знищення Бандери...
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16.03.2022 16:41 Відповісти
він воно виділило 250 млн. рублів на знищення С.А. Бандери. боже ж ти мій!)
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16.03.2022 18:36 Відповісти

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16.03.2022 16:45 Відповісти
Так, друзі -тільки анічичирк нікому, де знаходиться Степан Андрійович!
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16.03.2022 17:03 Відповісти
А чому ні ?

Я скажу де він -- він ховається десь на болотах Чернігівщини , але туди можно доїхати тільки на танку "Арматі" !
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16.03.2022 16:56 Відповісти
Взагалі не цікаво, шо там їм казали чи не казали. Хай всі повиздихають.
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16.03.2022 16:11 Відповісти
Кацап кацапці каже, що їх свої ж кацапи ********, а в неї череп - чисте поле і вітер віє навпростець
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16.03.2022 16:12 Відповісти
І до кацапки не до ходить, що той кацап давно мертвець...
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16.03.2022 16:17 Відповісти
Денег нет но вы сдыхайте. Хорошего настроения.
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16.03.2022 16:14 Відповісти
Мясо
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16.03.2022 16:22 Відповісти
Перегній.
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16.03.2022 16:28 Відповісти
Спочатку м'ясо, потім консерви "Для голодающих Поволжья"
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16.03.2022 17:01 Відповісти
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16.03.2022 17:27 Відповісти
сдохните тут все твари рашистские.
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16.03.2022 16:22 Відповісти
Ага, завтра ви уєдєтє всє - в мешках для трупов
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16.03.2022 16:24 Відповісти
Конь рапортує що спецоперація йде по плану. Так ти , падло, по плану нищив би цю гопоту в себе в мордорі. В мене вже і літери на них матюкливі не тільки слова
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16.03.2022 16:33 Відповісти
СвоЇ, кажеш, розбомбили?

Це добра справа!

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16.03.2022 17:00 Відповісти
u Ukrainskii movi nema "NA"i "V"a e"U"
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16.03.2022 20:43 Відповісти
У РФ напередодні нападу замовили 45 тис. поліет. мішків. Виходить треба розраховувати на цю цифру.
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16.03.2022 17:52 Відповісти
Вони економлять!

Треба зробити більше, і наші ЗСУ цілком спроможні це зробити!
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16.03.2022 18:35 Відповісти


"треба розраховувати на цю цифру"
Ні,
вони ж рахувати не вміють навіть на рівні учня 2-3 класу.
Навіть пЯсати та розмовляти на "расєйській" мові без помилок та матюків - нездійсненна задача.
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16.03.2022 19:01 Відповісти
по деревням стоим

суки кацапские,у нас нет дяревень,в нас села
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16.03.2022 21:13 Відповісти
 
 