"Нас, когда агитировали на контракт, нам сказали прямым текстом, что нас никто уже отсюда не заберет. Мы до конца здесь", - СБУ перехопила розмову російського строковика. АУДIО
Російські окупанти йдуть на війну строковиками, а помирають контрактниками.Служба безпеки України оприлюднила розмову строковика з матір'ю.
Аудіозапис перехопленої розмови солдата 15 мотострілкового полку Таманської дивізії РФ публікує СБУ, про це інформує Цензор.НЕТ
"Нас агитировали подписать контракт, но никто не подписал, потому что все знают, что это полный обман", - жаліється заляканий окупант по телефону.
"В ефірі росЗМІ путін цинічно заявляє, що строковиків на війні в Україні "немає". Немає, бо всіх убитих строковиків одразу "роблять" контрактниками. А тих, хто поки живий – просто "глушат, чтобы не созванивались ни с кем, чтобы никому ничего не рассказывали...", - говорять в СБУ.
Сам росіянин каже, що під Сумами вони потрапили в оточення, а на батьківщині їх вже списали, як непотріб. Окрім цього, командування окупантів навіть не позначило розташування дивізії на картах, тож на днях загарбників обстріляли свої ж.
"Тепер солдат-строковиків змушують підписати контракт. Щоправда, не сказали, для чого ж смертникам статус "контрактника"? Відповідь очевидна: просто тому, що "их там нет", - резюмують у Службі безпеки України.
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Москаль ..на Україну зуби не скаль
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Слава нації
Смерть москалям
вінвоно виділило 250 млн. рублів на знищення С.А. Бандери. боже ж ти мій!)
Я скажу де він -- він ховається десь на болотах Чернігівщини , але туди можно доїхати тільки на танку "Арматі" !
Це добра справа!
Треба зробити більше, і наші ЗСУ цілком спроможні це зробити!
"треба розраховувати на цю цифру"
Ні,
вони ж рахувати не вміють навіть на рівні учня 2-3 класу.
Навіть пЯсати та розмовляти на "расєйській" мові без помилок та матюків - нездійсненна задача.
суки кацапские,у нас нет дяревень,в нас села