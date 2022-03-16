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Новини Санкції проти Росії Війна
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Необхідні нові пакети санкцій проти РФ. Всі американські порти мають бути закриті для російських товарів, - Зеленський

Необхідні нові пакети санкцій проти РФ. Всі американські порти мають бути закриті для російських товарів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом США закликав посилити санкції щодо Росії. Крім того, він попросив закрити американські порти для російських товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Правда в тому, що в найтемніші часи для нашої країни, для всієї Європи я закликаю зробити вас ще більше. Необхідні нові санкції, новий пакет, це необхідно робити. Поки російська військова машина не зупиниться. Необхідні обмеження проти всіх, хто підтримує режим. Ми пропонуємо негайно ввести санкції проти всіх російських політиків, які не рвуть зв'язку з тими, хто відповідає за агресію проти України... якщо у ваших округах є компанії, які фінансують російську військову машину, я прошу чинити тиск, щоб Росія не отримала жодного цента... всі американські порти повинні бути закриті для російських товарів", - заявив Зеленський.

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Зеленський Володимир (23697) росія (64946) санкції (11771)


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Правильно, най їхні корита без палива і обслуговування як Летючий Голандець по морях дрейфують ))
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16.03.2022 16:08 Відповісти
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16.03.2022 16:11 Відповісти
Офигеть, сказал бы кто нам месяц назад, что Зе будет указывать штатам что нужно делать...
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16.03.2022 16:12 Відповісти
Вимагати від інших значно легше, ніж хоч щось робити самому. Професійний жебрак!
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16.03.2022 16:30 Відповісти
Ким Чен Ын в акуе.
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16.03.2022 16:17 Відповісти
Всё верно говорит. И СВИФТ ещё работает- не все банки отключены. Это сделано специально, чтобы продолжить торговлю. И мир. брэнды не все вышли, а многие вышли временно, при этом продолжая платить персоналу з.п.- мол, мы скоро вернёмся, не ищите себе другую работу. Т.е. они стимулируют оккупантов и как-бы намекают, "быстрей побеждать", чтобы им не стыдно было вернуться на рос.рынок. Так дело не пойдёт!
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16.03.2022 16:40 Відповісти
Про НАТО надо умерить критику - они помогают, спасибо. Каждый час их хаять не стоит.
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16.03.2022 16:42 Відповісти
Должны то, должны это. Все должны.
А вспомнил как ты слюной брызгал на всех, когда тебе стучали по голове и предупреждали о военных действиях.
А ты что: не мешайте зарабатывать на ******** и дорогах.
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16.03.2022 16:49 Відповісти
Я очень благодарна за помощь всем странам, которые нам помогают.
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16.03.2022 16:51 Відповісти
 
 