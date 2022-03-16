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Окупанти не полишають спроб підійти до Києва, але ЗСУ ефективно тримають оборону, - радник глави МО

Окупанти не полишають спроб підійти до Києва, але ЗСУ ефективно тримають оборону, - радник глави МО

Радник глави Міноборони Маркіян Лубківський підтвердив, що окупанти не полишили намірів спробувати атакувати Київ. Проте ЗСУ ефективно стримують ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

"Агресор намагається підійти до Києва ще ближче з північно-східного напрямку. Українська армія тут блискуче обороняється і здійснює контрнаступ", - сказав він.

Наразі росіяни зіткнулися з логістичними проблемами і низьким морально-психологічним станом. Ці два фактори, додав Лубківський, є ключовими у переговорах з Росією.

Він зазначив, що РФ не шкодує людських життів, тому не можна відкидати, що "агресор спробує кинути у бій всі наявні ресурси".

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"Російська Федерація намагається залучити до вторгнення в Україну усіх, кого не шкода. Очевидно, що вони не готові померти, але доля їх спіткає така сама, як спіткала 13 800 їхніх попередників", - сказав Лубківський.

Автор: 

армія рф (17228) Київ (19422) Лубківський (14) ЗСУ (7501)


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16.03.2022 16:20 Відповісти
Не полишає намірів? Тупі ідуть вмирати - це як треба зазомбувати таку масу людей, що вони лізуть у пекло без черги?
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16.03.2022 16:24 Відповісти
18-те березня якась там дата у рашці, пов'язана з кримнашем. знаючи їх, ризикну спрогнозувати завтра-післязавтра хід "ва-банк", щоб взяти київ. кинуть м'яса не шкодуючи.
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16.03.2022 16:25 Відповісти
Надо отодвинуть линию фронта за 100 км от Киева .
оккупанты хотели парад ?

Пусть будет парад останков кацапов на 100 км !!!!!
( И потом посевная с удобрением )
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16.03.2022 16:28 Відповісти
так, сто відсотків, а потів пуййло піде на переговори, і на заморозку конфлікту, і вууаля немає внас півдня!!
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16.03.2022 16:43 Відповісти
Лубківський! Погана логістика та низький моральний стан ворога - це не фактори перемовин, це фактори для остаточного знищення ворога!
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16.03.2022 16:49 Відповісти
 
 