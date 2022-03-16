Окупанти не полишають спроб підійти до Києва, але ЗСУ ефективно тримають оборону, - радник глави МО

Радник глави Міноборони Маркіян Лубківський підтвердив, що окупанти не полишили намірів спробувати атакувати Київ. Проте ЗСУ ефективно стримують ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

"Агресор намагається підійти до Києва ще ближче з північно-східного напрямку. Українська армія тут блискуче обороняється і здійснює контрнаступ", - сказав він.

Наразі росіяни зіткнулися з логістичними проблемами і низьким морально-психологічним станом. Ці два фактори, додав Лубківський, є ключовими у переговорах з Росією.

Він зазначив, що РФ не шкодує людських життів, тому не можна відкидати, що "агресор спробує кинути у бій всі наявні ресурси".

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"Російська Федерація намагається залучити до вторгнення в Україну усіх, кого не шкода. Очевидно, що вони не готові померти, але доля їх спіткає така сама, як спіткала 13 800 їхніх попередників", - сказав Лубківський.