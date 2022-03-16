У Донецькій ОВА збирають дані про маріупольців, які не виходять на зв'язок
Тисячі людей втратили зв'зок з рідними та близькими у Маріуполі, який вже котру добу перебуває у блокаді та під бомбами росіян. Саме тому у ДонОВА запускають зручну Google-форму для пошуку.
Про це повіомляється у телеграм-каналі начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, інформує Цензор.НЕТ
Скористатись Google-формою пошуку маріупольців можна за посиланням.
"Інформація буде доступна Донецькій обласній військовій адміністрації, правоохоронцям і волонтерам. Усі персональні дані будуть захищені. Найважливіше – надати точні контакти людей, яких ви розшукуєте, та свої власні контакти. Підійдіть до цього з усією ретельністю. Зрозуміло, що зараз, коли в місті ведуться активні бойові дії, ми фізично не можемо перевірити всі адреси. Однак зробимо це обов’язково, щойно дозволять обставини",- запевняють у ДонОДА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль