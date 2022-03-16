Внаслідок обстрілу ринку у Харкові двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, - Центр екстреної меддопомоги

Двоє людей загинули, п’ятеро - поранені внаслідок обстрілу ринку в районі станції метро "Героїв Праці" в Харкові.

Про це повідомили Суспільному у Центрі екстреної меддопомоги, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією міського Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку, було три потрапляння снарядів. Пожежу, яка охопила павільйони, продовжують гасити.

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