Внаслідок обстрілу ринку у Харкові двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, - Центр екстреної меддопомоги
Двоє людей загинули, п’ятеро - поранені внаслідок обстрілу ринку в районі станції метро "Героїв Праці" в Харкові.
Про це повідомили Суспільному у Центрі екстреної меддопомоги, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією міського Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку, було три потрапляння снарядів. Пожежу, яка охопила павільйони, продовжують гасити.
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Kavkaz Center@newkc14
Война интересная штука. Она обнажает многие вещи. Простой пример:
Украина, во главе которой стоит еврей, защищается с помощью турецких дронов
Россия бомбит Украину с помощью изральиских дронов Forpost в то время как Тель-Авив отказал Украине в продаже своих БПЛА
кто-то может подтвердить правда ли это ?
С беженцами конечно балаган, но бюрократы они неповоротливые а в Израиле по закону всегда был запрещен прием беженцев - сейчас принимают, но немного и в виде исключения (иначе любой прорусский козел по суду оспорит и исками завалят ). Да и весь Израиль как полКиева....
А так.. помогают и очень серьезно , но не обо всем хотят громко говорить. да и много народа еще из россии вывозить надо, которые под окурком жить не хотят.
які перемовини зі звірями?