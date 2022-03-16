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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу ринку у Харкові двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, - Центр екстреної меддопомоги

Внаслідок обстрілу ринку у Харкові двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, - Центр екстреної меддопомоги

Двоє людей загинули, п’ятеро - поранені внаслідок обстрілу ринку в районі станції метро "Героїв Праці" в Харкові.

Про це повідомили Суспільному у Центрі екстреної меддопомоги, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією міського Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку, було три потрапляння снарядів. Пожежу, яка охопила павільйони, продовжують гасити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли ринок у Харкові: є загиблі та поранені. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) обстріл (28263) ринок (458) Харків (5565) жертви (1784)


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Kavkaz Center@newkc14

Война интересная штука. Она обнажает многие вещи. Простой пример:

Украина, во главе которой стоит еврей, защищается с помощью турецких дронов

Россия бомбит Украину с помощью изральиских дронов Forpost в то время как Тель-Авив отказал Украине в продаже своих БПЛА

кто-то может подтвердить правда ли это ?
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16.03.2022 16:29 Відповісти
По мне, так у Израиля, как оказывается, очень короткая память.... Через 75 лет становиться пособником фашизма и в то же время забыть, что евреи в Украине веками жили более менее мирно и что вообще сколько украинская земля родила великих евреев (Шолом Алейхем, Голда Мейер и многи многие другие)...
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16.03.2022 16:38 Відповісти
+ ещё Тсадик Нахман!
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16.03.2022 16:42 Відповісти
у них прекрасная память. Просто, когда им, что-то, выгодно, их сразу настигает амнезия. Обычный стандарт для "хитрозадих пейсоголовців"
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16.03.2022 17:00 Відповісти
Форпост лет десять назад по лицензии делалась, это уже древняя машина давно снятая с вооружения. А современные... там наполовину американские лицензии и Израиль ими невправе сам распоряжаться, как и железным куполом. Таворы вон поставили, так их кадырки так нераспакованными в ящиках и захватили - видео было и не одно, как они хвастались
С беженцами конечно балаган, но бюрократы они неповоротливые а в Израиле по закону всегда был запрещен прием беженцев - сейчас принимают, но немного и в виде исключения (иначе любой прорусский козел по суду оспорит и исками завалят ). Да и весь Израиль как полКиева....
А так.. помогают и очень серьезно , но не обо всем хотят громко говорить. да и много народа еще из россии вывозить надо, которые под окурком жить не хотят.

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16.03.2022 18:40 Відповісти
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16.03.2022 16:34 Відповісти
мабуть в хлопців часу не було добити тварюку )))
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16.03.2022 16:49 Відповісти
Когда украинские войска будут входить в Крым, то все будут их встречать с цветами. Все, потому что те, кому не хватит цветов, будут в Керчи драться за место на последнем отплывающем пароме.
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16.03.2022 16:53 Відповісти
перемовини кажете...
які перемовини зі звірями?
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16.03.2022 16:47 Відповісти
 
 