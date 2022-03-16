"У суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів": Путін назвав свою війну в Україні "успішною"
Володимир Путін назвав успішними дії російської армії в Україні та заявив, що війна йде за планом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЗМІ держави-агресора, про це Путін сказав на нараді щодо заходів соціально-економічної підтримки російських регіонів.
"Операція розвивається успішно, у суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів", - мовив він.
Він переконує, що тактика Міноборони РФ "цілком себе виправдала, робиться все, щоб уникнути втрат серед мирного населення", хоча від рук російських військових в Україні померли вже тисячі мирних жителів, більше сотні з них – діти.
Господар Кремля також заявив, що західні покровителі "підштовхують Київ до кровопролиття", постачаючи зброю та найманців, – хоча саме Росія напала на Україну та наймає за гроші людей навіть у Сирії, щоб ті воювали в Україні.
Путін переконує, що Росія не має на меті окупувати Україну, – хоча його війська чинять жорстоке свавілля під Києвом та в інших містах України.
За словами президента РФ, якби російські війська діяли лише на Донбасі, це не призвело б до "ліквідації загрози", а там пролягла б "нова лінія фронту".
Путін також повторив штампи російської пропаганди: нібито Київ за допомогою ззовні міг створити ядерну зброю, метою якої була б Росія, що на території України нібито створювалися компоненти біологічної зброї.
Нагадаємо, і Україна, і її західні партнери спростовували як розробки ядерної зброї, так і біологічної зброї.
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2. Воюет не Зеленский, а ВСУ и народ Украины. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
3. Ты лучше Верховного знаешь состояние ВСУ, резервы, кол-во боеприпасов, техники и положение дел на фронте?
странный план
https://t.me/protest_da/9211
Починаючи з 24 лютого країни Європейського Союзу витратили на закупівлю російського вугілля, нафти та газу 12,6 мільярда євро.
Про це повідомляється на https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/ сайті Europe beyond coal.
Зокрема, з початку військової агресії РФ проти України станом на 15 березня на купівлю нафти країни Євросоюзу витратили 6,2 млрд євро, газу - 5,8 млрд євро, вугілля - 590 млн євро.
Почему некоторые объясняют : что он кому-то хочет объяснить и ему надо сохранить лицо ???
ОН УБИЙЦА , ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК
И все , кто стараются сохранить ему лицо - ТОЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
Решту зроблять санкції
Кацы, вам вообще норм, что ваш вождь зараннее запланировал за три недели убить 14 тыс. ваших людей, угробить треть военной техники и довести экономику до дефолта ради.... ради... да вообще просто так!
а он бы рад
хотя когда со всех сторон про жертвы говорят
даже глухой бы понял, что врут ему
так что он тварь знаешь что дела не очень у них
На описании и анализе его бредней, а так причин потери так и не приобретённого в стадии эмбриона рассудка можно Нобелевскую премию получить по всем номинациям!
Не на это ли намекает *****?
Полная жОПа...
А спаленная в танках парадная форма для торжественных маршей ?
Передвижные крематории и забитые морги - это тоже "по плану" ?
ПЛАНИРУЙТЕ ЕЩЁ !