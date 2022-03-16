"У суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів": Путін назвав свою війну в Україні "успішною"

Володимир Путін назвав успішними дії російської армії в Україні та заявив, що війна йде за планом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЗМІ держави-агресора, про це Путін сказав на нараді щодо заходів соціально-економічної підтримки російських регіонів.

"Операція розвивається успішно, у суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів", - мовив він.

Він переконує, що тактика Міноборони РФ "цілком себе виправдала, робиться все, щоб уникнути втрат серед мирного населення", хоча від рук російських військових в Україні померли вже тисячі мирних жителів, більше сотні з них – діти.

Господар Кремля також заявив, що західні покровителі "підштовхують Київ до кровопролиття", постачаючи зброю та найманців, – хоча саме Росія напала на Україну та наймає за гроші людей навіть у Сирії, щоб ті воювали в Україні.

Путін переконує, що Росія не має на меті окупувати Україну, – хоча його війська чинять жорстоке свавілля під Києвом та в інших містах України.

За словами президента РФ, якби російські війська діяли лише на Донбасі, це не призвело б до "ліквідації загрози", а там пролягла б "нова лінія фронту".

Путін також повторив штампи російської пропаганди: нібито Київ за допомогою ззовні міг створити ядерну зброю, метою якої була б Росія, що на території України нібито створювалися компоненти біологічної зброї.

Нагадаємо, і Україна, і її західні партнери спростовували як розробки ядерної зброї, так і біологічної зброї.