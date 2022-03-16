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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"У суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів": Путін назвав свою війну в Україні "успішною"

путін

Володимир Путін назвав успішними дії російської армії в Україні та заявив, що війна йде за планом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЗМІ держави-агресора, про це Путін сказав на нараді щодо заходів соціально-економічної підтримки російських регіонів.

"Операція розвивається успішно, у суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів", - мовив він.

Він переконує, що тактика Міноборони РФ "цілком себе виправдала, робиться все, щоб уникнути втрат серед мирного населення", хоча від рук російських військових в Україні померли вже тисячі мирних жителів, більше сотні з них – діти.

Господар Кремля також заявив, що західні покровителі "підштовхують Київ до кровопролиття", постачаючи зброю та найманців, – хоча саме Росія напала на Україну та наймає за гроші людей навіть у Сирії, щоб ті воювали в Україні.

Путін переконує, що Росія не має на меті окупувати Україну, – хоча його війська чинять жорстоке свавілля під Києвом та в інших містах України.

За словами президента РФ, якби російські війська діяли лише на Донбасі, це не призвело б до "ліквідації загрози", а там пролягла б "нова лінія фронту".

Путін також повторив штампи російської пропаганди: нібито Київ за допомогою ззовні міг створити ядерну зброю, метою якої була б Росія, що на території України нібито створювалися компоненти біологічної зброї.

Нагадаємо, і Україна, і її західні партнери спростовували як розробки ядерної зброї, так і біологічної зброї.

армія рф (17228) путін володимир (23764)


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Топ коментарі
+113
Нафіг це брехло слухати і коментувати ? Пуста справа . . .
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16.03.2022 16:46
+67
Я не понимаю зачем тащить бредни русских. Они натягивают реальность на свои фантазии постоянно. Там здравый смысл не ночевал и близко.
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16.03.2022 16:46
+52
смердюча русня такого успіху з часів 2 світової не знала
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16.03.2022 16:47
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Нафіг це брехло слухати і коментувати ? Пуста справа . . .
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16.03.2022 16:46 Відповісти
А позлорадствовать над крысой в углу?
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16.03.2022 16:49 Відповісти
Та яка зловтіха?! Це успіх людожера.
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16.03.2022 18:17 Відповісти
Подоляк сказал что все подготавливают документы для встречи Пуйла с Зеленским. Все мир. Зеленский добился встречи с яуйлом
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16.03.2022 16:50 Відповісти
И чо?
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16.03.2022 16:57 Відповісти
І іди за кораблем!
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16.03.2022 17:26 Відповісти
***** чмошное попрошайка всех упрашивает что поддержали -- все в отказе кроме каких то арабов ... Никто не хочет иметь дело с УБИЙЦЕЙ
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16.03.2022 17:10 Відповісти
це він балаганщикам Подоляку і гопкомпашці сказав.
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16.03.2022 18:34 Відповісти
Ботоксная тварь агонизирует.
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16.03.2022 16:46 Відповісти
коментар відмічено як спам
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16.03.2022 16:51 Відповісти
1. Ты Нострадамус? Откуда ты знаешь что будет?
2. Воюет не Зеленский, а ВСУ и народ Украины. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
3. Ты лучше Верховного знаешь состояние ВСУ, резервы, кол-во боеприпасов, техники и положение дел на фронте?
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16.03.2022 16:56 Відповісти
Зеленський не буде, а Україна буде.
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16.03.2022 17:07 Відповісти
Я тоже так думаю. Все буде Україна а якшо Зе підпише то втекти він не встигне
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16.03.2022 18:31 Відповісти
Я не понимаю зачем тащить бредни русских. Они натягивают реальность на свои фантазии постоянно. Там здравый смысл не ночевал и близко.
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16.03.2022 16:46 Відповісти
Чергова " сова на глобусі" .
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16.03.2022 16:57 Відповісти
смердюча русня такого успіху з часів 2 світової не знала
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16.03.2022 16:47 Відповісти
Больной ублюдок.
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16.03.2022 16:47 Відповісти
Он живет в своем телевизоре
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16.03.2022 16:47 Відповісти
Успешно идет разве что утилизация армии орков.
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16.03.2022 16:47 Відповісти
Утилизация российских солдат идёт по плану
странный план
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16.03.2022 16:47 Відповісти
в нас цьго "плану" хоч скурись, алк уйло курить щось особливе
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16.03.2022 18:15 Відповісти
А-а-а... Ну якщо у них все йде за планом.
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16.03.2022 16:47 Відповісти
У такому випадку побажає о йому таких "успіхів" і надалі. У у ще більших масштабах. Мудак вважає успіхом знищення власної економіки, військової потуги і власне країни в цілому. Хай щастить.
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16.03.2022 16:47 Відповісти
ну по плану, так по плану

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16.03.2022 16:48 Відповісти
Агония. Знает, что назад пути нет, только в могилу.
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16.03.2022 16:48 Відповісти
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16.03.2022 16:48 Відповісти
Цццыыы

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16.03.2022 16:52 Відповісти
Треба казати правильно -- ********.
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16.03.2022 17:02 Відповісти
Або ''підаРОС''
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16.03.2022 17:18 Відповісти
!!!
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16.03.2022 17:30 Відповісти
Вже й не знаєш варто путіна так називати, чи ні. Підораси всеж таки люди, а воно *****. Підораси можуть образитись.
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16.03.2022 18:05 Відповісти
Це воно падло, розповідає для кацапської бидлоти: коли кацапська наволоч, почне тікати з України, це буде «успішним завершенням спецоперації».
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16.03.2022 16:48 Відповісти
нерукопожатный гитлервладимирович )))) (видео)

https://t.me/protest_da/9211
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16.03.2022 17:27 Відповісти
Воно їбануте.
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16.03.2022 16:48 Відповісти
Шоб ты сдох тварь, прости Господи!
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16.03.2022 16:48 Відповісти
Не проси прощения, богоугодное дело.
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16.03.2022 17:04 Відповісти
**** нарывается

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16.03.2022 16:48 Відповісти
Вещание Большого брата для кацапов
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16.03.2022 16:48 Відповісти
Зачем этого ****** постить сюда? Если я захочу шизоидов послушать, я пойду на экскурсию в дурку - на какой-нибудь севастопольский или даунецкий форум
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16.03.2022 16:49 Відповісти
СЬОГОДНІ ЄС І США КОНСТАТУВАЛИ ДЕФОЛТ РОСІЇ Вона мала у середу виплатити свої боргові зобов'язання в доларах. Але не зробила цього. Вірніше зробила, але у ФуБлях. Ніхто таких платежів не взяв.
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16.03.2022 16:49 Відповісти
Нажаль, в них є валюта, і буде доколи Європа не стануть людьми.

Починаючи з 24 лютого країни Європейського Союзу витратили на закупівлю російського вугілля, нафти та газу 12,6 мільярда євро.

Про це повідомляється на https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/ сайті Europe beyond coal.

Зокрема, з початку військової агресії РФ проти України станом на 15 березня на купівлю нафти країни Євросоюзу витратили 6,2 млрд євро, газу - 5,8 млрд євро, вугілля - 590 млн євро.
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16.03.2022 16:56 Відповісти
Пуйлу нужно что то петь своей отаре,чтоб как-то сохранить лицо перед отводом войск! Короче скоро начнут петь про мирный договор
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16.03.2022 16:50 Відповісти
Украинцам до дупы шо там с лицом у **** !!!

Почему некоторые объясняют : что он кому-то хочет объяснить и ему надо сохранить лицо ???

ОН УБИЙЦА , ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК
И все , кто стараются сохранить ему лицо - ТОЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
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16.03.2022 16:54 Відповісти
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16.03.2022 16:50 Відповісти
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16.03.2022 16:50 Відповісти
то що ***** у себе там ******* нікого не цікавить, про ***** тільки буде цікава одна новина, коли воно здохне
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16.03.2022 16:50 Відповісти
Падло
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16.03.2022 16:50 Відповісти
Коли вже ця пухлина в його чайнику нарешті взірветься, а то амнезія зашкалює
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16.03.2022 16:50 Відповісти
Если никто не может возражать, можно говорить все, что угодно. Годы лжи приучили к абсолютной безнаказанности. Кто помнит жизнь при совдепии до Горбачева, не удивится бреду путлера. Но руководители, перед которыми произносится этот бред сивой кобылы, ради сохранения своего положения будут делать вид, что верят, хоть ни минуты и не верят.
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16.03.2022 16:51 Відповісти
Як би нам більше ніштяків щоб збивати рузге пепелаци. То дуже швидко закінчились ті кім оперуе Х***о
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16.03.2022 16:51 Відповісти
Садист, людожер, упир
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16.03.2022 16:51 Відповісти
*****-гнида, сдохни вже
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16.03.2022 16:52 Відповісти
Що не кажіть, але ми успішно проводимо демілітаризацію і дефашизацію русні.
Решту зроблять санкції
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16.03.2022 16:52 Відповісти
Маньяка нічого не цікавить, крім досягнення поставленої мети
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16.03.2022 16:53 Відповісти
Вы явно кацапский троль
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16.03.2022 16:55 Відповісти
По раннее утвержденному плану....
Кацы, вам вообще норм, что ваш вождь зараннее запланировал за три недели убить 14 тыс. ваших людей, угробить треть военной техники и довести экономику до дефолта ради.... ради... да вообще просто так!
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16.03.2022 16:55 Відповісти
Вы не смотрели Вата Шоу? Там рашкованцы прямым текстом говорили: "мы не хотим войны, но если она начнется, то мы трупами закидаем, но пабедим абизатильна!"
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16.03.2022 17:30 Відповісти
И как с ним может быть успех в переговорном процессе? Только утилизация его и его орду.
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16.03.2022 16:57 Відповісти
путин ,***** ты ******* ,мы идём за тобой ..готовься недоносок .
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16.03.2022 16:59 Відповісти
Вони по-іншому і не можуть говорити - навіть коли ми під москвою стоятимемо - в них "все буде йти по плану".
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16.03.2022 16:59 Відповісти
Рабсияне, вы услышали *********** своего, всё идёт по плану минус население Украины и минус население рабсии, один к трем, как нападавшие.
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16.03.2022 17:01 Відповісти
да там небось шойгу и прочие им красивую картинку рисуют
а он бы рад
хотя когда со всех сторон про жертвы говорят
даже глухой бы понял, что врут ему
так что он тварь знаешь что дела не очень у них
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16.03.2022 17:02 Відповісти
ну и о чем с ним можно разговаривать? я не понимаю вообще...
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16.03.2022 17:03 Відповісти
піZди *****, піZди. Ты уже никто.
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16.03.2022 17:03 Відповісти
Можно себе представить ,как ему ВРУТ…или же он занимается самообманом..ИЛИ же есть какой то «план»о котором,мы не знаем…
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16.03.2022 17:04 Відповісти
план - разрушенной экономике не прокормить всех.. уменьшим население и переведем на подножный корм..
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16.03.2022 17:05 Відповісти
По плану у тебя ********** умереть раньше, ну как ты задумал...
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16.03.2022 17:06 Відповісти
Довбойоб
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16.03.2022 17:11 Відповісти
'хлапок газа', 'атріцатєльний рост', 'успєшная апєрация'.... ну, ну...
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16.03.2022 17:16 Відповісти
Ложь возведена де-факто в ранг гос. идеологии РФ. Якобы "отсутствие" цели оккупировать Украину у них сочетается с захватами мирных украинских городов в Луганских и Донецких областях с целью вхождения их в соответствующие "республики". Также сценарии 2014 года планируются к реализации в Херсонской и, очевидно. Запорожской областях - создание ручных "республик", террор против проукраинского населения с дальнейшей аннексией этих территорий.
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16.03.2022 17:17 Відповісти
читая про парашу приходиш к выводу - палата №6.
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16.03.2022 17:17 Відповісти
Его бред не каждый психиатр выдержит, а нам его предлагают читать!
На описании и анализе его бредней, а так причин потери так и не приобретённого в стадии эмбриона рассудка можно Нобелевскую премию получить по всем номинациям!
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16.03.2022 17:20 Відповісти
А в то же время

Не на это ли намекает *****?
Полная жОПа...
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16.03.2022 17:24 Відповісти
Як що 13800 кацапської дохлятіни на українській землі це по плану )(уйла ,то нехай.
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16.03.2022 17:24 Відповісти
Вчера вечером Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой президента России Владимира Путина назвали военным преступником.
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16.03.2022 17:27 Відповісти
***** положил в Украине афганские потери СССР за 10 лет и пытается корчить успех...
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16.03.2022 17:29 Відповісти
интересно... по плану *****, сколько трупов кацапсин должно доехать до крематория ?
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16.03.2022 17:30 Відповісти
воно *******, **** візмеш...
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16.03.2022 17:32 Відповісти
Просроченный на 10 лет рацион для жмуриков - это "по плану" ?
А спаленная в танках парадная форма для торжественных маршей ?
Передвижные крематории и забитые морги - это тоже "по плану" ?
ПЛАНИРУЙТЕ ЕЩЁ !
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16.03.2022 17:32 Відповісти
"Всё идёт по плану" - Єгорка Лєтов чекає фанів на концерт
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Великолепный план, надежный, как швейцарские часы. (с)
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16.03.2022 17:56 Відповісти
Він же божевільний параноїк,невже світ буде і надалі спостерігати як психичнохвора людина вбиває і своїх і чужих?!!!
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16.03.2022 17:47 Відповісти
Так, так...ога..свинособакам віримо як тільки вони брехати починають... коли їх анус народжує
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16.03.2022 17:52 Відповісти
Ну, третину трупацьких пакетів ***** залишками кацапів заповнило, так що, кацапи, не розслабляйтесь.
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16.03.2022 17:55 Відповісти
***** окончательно крышей съехало, или просто своему стаду хрень втирает? Или ему оленевод такую хрень втирает, а оно верит?
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16.03.2022 17:55 Відповісти
Успишна присвоему проигрыше разве ЧТО!!!ПУТИН Х У Й Л О!!!
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16.03.2022 17:59 Відповісти
Тухлий карлик вже ногами в могилі стоїть а досі патякає й брехатиме навіть в аду!
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16.03.2022 18:21 Відповісти
Навіть зелоботам має бути зрозуміло, що з такою "позицією" ***** ніяких переговорів бути не може
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16.03.2022 18:31 Відповісти
САМИ ДЕЛАЮТ И ЯДЕРНОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ГНИДЫ !!! МОЖЕТ ЕЩЁ И ДРОНЫ, КВАДРОКОПТЕРЫ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !) ПУТИН ТУПОРЫЛОЕ СТАРОЕ ТРЕПЛО !!!
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16.03.2022 18:41 Відповісти
по плану Путлер только памперсы меняет
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16.03.2022 19:26 Відповісти
шоб ти здох, **** гебешная! і все біосміття рашівське в оцю херню свято вірить!
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16.03.2022 19:39 Відповісти
Бред бункерного кровожадного маньяка. Чтоб ты здох !!!
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17.03.2022 08:24 Відповісти
Пусть так и говорит, нехай руская армия так и думает, что такой у Путена план - перемолоть всю рускую армию на фарш. А ВСУ пусть гонят их до самой Керчи, хай воны побачат дно Черного моря. А путен скажет - все по плану. Летон они будут есть траву, а Путен - все по плану. А потом Путену лопату вставят, как Кадафи - всё по плану !
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17.03.2022 09:45 Відповісти
 
 