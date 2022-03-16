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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Росії немає місця в європейських організаціях", - Кулеба привітав виключення РФ із Ради Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає ухвалене Радою міністрів рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Росії немає місця в європейських організаціях, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України і скоює численні військові злочини", - зазначив міністр у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Європи виключила Росію зі складу організації після 26 років членства

Автор: 

Рада Європи (459) Кулеба Дмитро (3604)


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Це азіатська орда! Оркам не місце серед цивілізованих держав...
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16.03.2022 16:59 Відповісти
им и на планете нет места
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16.03.2022 17:07 Відповісти
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16.03.2022 17:48 Відповісти
 
 