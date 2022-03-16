"Росії немає місця в європейських організаціях", - Кулеба привітав виключення РФ із Ради Європи
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає ухвалене Радою міністрів рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи.
Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Росії немає місця в європейських організаціях, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України і скоює численні військові злочини", - зазначив міністр у Twitter.
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Віктор #468469
показати весь коментар16.03.2022 16:59 Відповісти Мені подобається 3
клаус хаус
показати весь коментар16.03.2022 17:07 Відповісти Мені подобається 3
Jimmy Hill
показати весь коментар16.03.2022 17:48 Відповісти Мені подобається 1
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